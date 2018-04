Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","shortLead":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","id":"20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d64056-8433-4c98-a09c-79252e024e32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","timestamp":"2018. április. 11. 14:57","title":"Nem vicc: kápolna is lesz az épülő szegedi stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe, a harmadik kétharmad után néhány nappal. Borús képet festett. Azt mondta, a kampányban egyetlen igaz mondat sem hangzott el, szégyenteljesnek nevezte az egészet. Orbán az apály mestere, azonban ha vége lesz, nem kormányváltás, hanem rendszerváltás lesz.","shortLead":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe...","id":"20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726cd4d9-e84f-4f8e-bbc9-3fb5e49e1654","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","timestamp":"2018. április. 11. 17:16","title":"Tölgyessy: Nem biztos, hogy megéljük az Orbán-rendszer végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64760ffa-b027-490d-b899-f024a4730836","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelmű, fölényes győzelmet aratott a 15 éve hatalmon lévő Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök a szerdai előrehozott államfőválasztáson az exit poll eredmények szerint.","shortLead":"Egyértelmű, fölényes győzelmet aratott a 15 éve hatalmon lévő Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök a szerdai előrehozott...","id":"20180411_ilham_aliyev_gyozelem_elorehozott_elnokvalasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64760ffa-b027-490d-b899-f024a4730836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66099f93-a90d-4904-961a-5ee2edb1ebb6","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_ilham_aliyev_gyozelem_elorehozott_elnokvalasztas","timestamp":"2018. április. 11. 21:15","title":"Nincs meglepetés: újraválasztották az azeri diktátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2dd4bb-d003-4c7b-81a0-d6bbb5946d73","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"Tíz év után megválik a Róbert Károly Magánkórház Zrt.-től Lantos Csaba, milliárdos befektető. A széles körben \"Róbert Gida\"-ként emlegetett, 55 ágyas járó- és fekvőbeteg-intézmény évekig ráfizetéssel működött, mostanra azonban elérte az évi 2 milliárd forintos árbevételt és a 140 millió forintos adózás előtti nyereséget. ","shortLead":"Tíz év után megválik a Róbert Károly Magánkórház Zrt.-től Lantos Csaba, milliárdos befektető. A széles körben \"Róbert...","id":"20180411_Eladja_magankorhazat_a_magyar_milliardos_Robert_Gida_uj_gazdat_kap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2dd4bb-d003-4c7b-81a0-d6bbb5946d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e388f5b-ce6d-4092-b4f4-cb97751c2a9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Eladja_magankorhazat_a_magyar_milliardos_Robert_Gida_uj_gazdat_kap","timestamp":"2018. április. 11. 08:16","title":"Eladja magánkórházát a magyar milliárdos, \"Róbert Gida\" új gazdát kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","shortLead":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","id":"20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bb6edc-7a0c-4e25-b86f-1e6c2b1151f5","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","timestamp":"2018. április. 11. 10:15","title":"Német cégnél szeret dolgozni a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b59439-4769-4fd3-b2c7-14ae15d152f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét ellenzéki párt újraszámoltatná a voksokat ott, ahol a csalás gyanúja felmerül. ","shortLead":"Mindkét ellenzéki párt újraszámoltatná a voksokat ott, ahol a csalás gyanúja felmerül. ","id":"20180410_jobbik_dk_valasztasi_csalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b59439-4769-4fd3-b2c7-14ae15d152f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0c0b9f-2f26-41f4-9f29-3a22ab2a4b94","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_jobbik_dk_valasztasi_csalas","timestamp":"2018. április. 10. 17:30","title":"A Jobbik és a DK szerint is csalt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","shortLead":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","id":"20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8971ac-2969-4c94-9420-00b0a727b0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","timestamp":"2018. április. 11. 11:49","title":"Molnár Gyula az MSZP-hez láncolná a Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]