Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72276e7f-b9a1-41d3-8502-cd5305706e95","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az innováció a jövőbeli üzleti siker kulcsa, s bár a múlthoz hasonlóan a most is sok magyar találmány segíti az embereket, a viszonylag kisméretű magyar gazdaságnak komoly kihívást jelent a globális versenyben való helytállás. A vállalatvezetőket tömörítő nemzetközi szervezet, a Young Presidents Organization (YPO) május 10-11-ei budapesti innovációs csúcstalálkozóján a legjobban teljesítő cégek mutatkoznak be.","shortLead":"Az innováció a jövőbeli üzleti siker kulcsa, s bár a múlthoz hasonlóan a most is sok magyar találmány segíti...","id":"20180412_Igy_csinaljak_a_jok__az_YPO_innovacios_csucstalalkozoja_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72276e7f-b9a1-41d3-8502-cd5305706e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e2a751-9091-4bb4-8a49-6c9c6aa0bed1","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Igy_csinaljak_a_jok__az_YPO_innovacios_csucstalalkozoja_Budapesten","timestamp":"2018. április. 12. 13:44","title":"Így csinálják a jók – az YPO innovációs csúcstalálkozója Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gazdaságpolitikai programját nem osztotta meg a választópolgárokkal a Fidesz, ám következtetni lehet arra, melyek lehetnek az első lépések a kormány hivatalba lépése után.","shortLead":"Gazdaságpolitikai programját nem osztotta meg a választópolgárokkal a Fidesz, ám következtetni lehet arra, melyek...","id":"20180411_gazdasagpolitika_elso_szaz_nap_nyugdijrendszer_csaladtamogatas_versenykepesseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91db52c8-2c53-4ac4-922a-2c4fff49371c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_gazdasagpolitika_elso_szaz_nap_nyugdijrendszer_csaladtamogatas_versenykepesseg","timestamp":"2018. április. 11. 11:50","title":"A kormány ismét előrukkolhat a gyermekteleneket büntető nyugdíjrendszerrel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe4169d-5d77-412a-8a64-7e8a3988f7e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem igazán sikerült tartani a menetrendet tavaly sem, a vonatok nem egészen 12 százaléka késett a MÁV adatai szerint, és az arány nagyjából megfelelő a korábbi években regisztrált késések arányának.","shortLead":"Nem igazán sikerült tartani a menetrendet tavaly sem, a vonatok nem egészen 12 százaléka késett a MÁV adatai szerint...","id":"20180412_tavaly_1_831_556_percet_kestek_itthon_a_vonatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbe4169d-5d77-412a-8a64-7e8a3988f7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a709eb-5c96-438e-81dc-f748b41c60a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_tavaly_1_831_556_percet_kestek_itthon_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 12. 15:14","title":"Tavaly 1 831 556 percet késtek itthon a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai. Az összkép nem éppen szívderítő: a baloldali ellenzék nyakig a bűnbakkeresésben, miután évekig a választási rendszer által diktált logika ellenében „fejlődtek”. A kormánypártnak pedig egyre nagyobb a hatalma, a politikai rendszert már nem lehet demokráciának nevezni. A csalásbotrányban nem segít az NVI kommunikációs-szakmai inkompetenciája.","shortLead":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai...","id":"20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593c1d4-fe62-43e3-8773-78e6aaa6261a","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","timestamp":"2018. április. 11. 17:13","title":"„Ez nem demokrácia” – levonták a szakértők a választás tanulságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további részleteket a jövő szerdai rendkívüli ülésen mutatják be.","shortLead":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további...","id":"20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeb89c-a082-45d1-8e50-1a82ee0be115","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","timestamp":"2018. április. 12. 16:00","title":"Megerősítették: tényleg Novicsokkal mérgezték meg Szkripalt és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137 e-mail tanúskodik erről – állítja a Soeul Broadcasting System. ","shortLead":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137...","id":"20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecaf424-93ad-4145-acdf-d40da140c149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","timestamp":"2018. április. 11. 17:02","title":"Olimpiát szeretne rendezni? Hívja Papa Massata Diackot, ő majd elintézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93442167-35e4-417d-8a7c-f0c725e028fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy öt órán át tartó keddi meghallgatását követően szerdán ismét az amerikai döntéshozók elé járult a Facebook eddigi legnagyobb botrányát eredményező ügy miatt Mark Zuckerberg. A közösségi oldal atyját izzasztó kérdések mellett furcsa pillanatokból és teljes megdöbbenést okozó kijelentésekből sem volt hiány. Sorra vettük a kongresszusi kérdezz-felelek játék legfontosabb, alighanem önt is érintő pontjait.","shortLead":"Mintegy öt órán át tartó keddi meghallgatását követően szerdán ismét az amerikai döntéshozók elé járult a Facebook...","id":"20180412_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_adatlopas_cambridge_analytica_adatvedelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93442167-35e4-417d-8a7c-f0c725e028fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c592134-e07c-4395-b5cc-f536bd2e2edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_adatlopas_cambridge_analytica_adatvedelem","timestamp":"2018. április. 12. 11:03","title":"Mark Zuckerberg: Az én adataimat is ellopták; jöhet a fizetős Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatos tévéjéről ismert Milkovics Pál visszavonta a vételi ajánlatát.","shortLead":"Az állatos tévéjéről ismert Milkovics Pál visszavonta a vételi ajánlatát.","id":"20180412_Elakadt_a_SimicskaUngar_uzlet_a_Magyar_Nemzetrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d8db0-db42-4b8c-b17c-0ae518edcfe5","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Elakadt_a_SimicskaUngar_uzlet_a_Magyar_Nemzetrol","timestamp":"2018. április. 12. 14:10","title":"Milliárdos üzlet a Magyar Nemzet megvásárlása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]