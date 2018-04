Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" – mondta Gianluigi Buffon, a Juventus kapusa az angol játékvezetőre, Michael Oliverre utalva, miután az az addig álomszerűen alakuló Bajnokok Ligája-visszavágón büntetőt ítélt a Real Madridnak a 93. percben.","shortLead":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" –...","id":"20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4120c033-032b-4539-872e-ba31b61c5474","keywords":null,"link":"/sport/20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. április. 12. 12:19","title":"Buffon kifakadt: Az ilyen embernek szemeteskuka van a szíve helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási győzelemhez gratuláló levelei Orbán Viktor hivatalába.","shortLead":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási...","id":"20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534a6c-fe1b-468a-bb5c-fee1acd13cf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","timestamp":"2018. április. 12. 10:21","title":"Tovább gyűlnek a gratulációk, már a Seychelles-szigetek államfője is írt Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","shortLead":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","id":"20180412_visszavonul_miklos_edit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1db2dd-4167-44a4-92ed-b3463f27ec12","keywords":null,"link":"/sport/20180412_visszavonul_miklos_edit","timestamp":"2018. április. 12. 10:39","title":"Visszavonul Miklós Edit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","shortLead":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","id":"20180412_elozes_baleset_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8220549-0d83-44b0-a0eb-929020ac14ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_elozes_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 12. 04:01","title":"Úgy repült le a kocsi az útról, ahogy a filmekben szokás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétették az idei cannes-i filmfesztivál hivatalos programját, a versenyfilmesek között összesen három női rendezőt találni. Spike Lee és Jean-Luc Godard filmjei is meghívást kaptak a riviérára, de Harvey Weinsteinnek távol kell maradnia a rendezvénytől. A zsűri elnöke Cate Blanchett lesz. ","shortLead":"Közzétették az idei cannes-i filmfesztivál hivatalos programját, a versenyfilmesek között összesen három női rendezőt...","id":"20180412_Weinstein_nelkul_de_csak_harom_noi_versenyfilmessel_zajlik_majd_az_idei_cannesi_fesztival","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472a473e-4bfc-4c8d-8b2a-142a1b1092e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Weinstein_nelkul_de_csak_harom_noi_versenyfilmessel_zajlik_majd_az_idei_cannesi_fesztival","timestamp":"2018. április. 12. 16:45","title":"Weinstein nem lesz ott Cannes-ban, de így is csak három nő lett versenyfilmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nő a feszültség Hódmezővásárhelyen. A választáson vele szemben induló képviselőket kávézni hívja Lázár János, de Márki-Zay Péterrel még kezet fogni sem hajlandó, február 25-e óta a Városházára se tette be a lábát. Lázár nem tartja magát sértődékenynek, de úgy tűnik, hogy az új polgármesterrel nem tud megbékélni. A miniszter szerint nehéz helyzetbe lavírozta magát a város, de ő segít.","shortLead":"Nő a feszültség Hódmezővásárhelyen. A választáson vele szemben induló képviselőket kávézni hívja Lázár János, de...","id":"20180412_Lazar_nem_sertodekeny_de_nem_fog_kezet_MarkiZay_Peterrel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76de3d3f-9dc2-4b00-a4dd-d9389032ea47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Lazar_nem_sertodekeny_de_nem_fog_kezet_MarkiZay_Peterrel","timestamp":"2018. április. 12. 09:51","title":"Lázár nem sértődékeny, de nem fog kezet Márki-Zay Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f71a355-afc3-47aa-b949-187b8e5e39cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy új \"forró Jupiter\" típusú, Naprendszeren kívüli planétát fedeztek fel a kutatók a Magyar Automatikus Távcsőhálózat-Déli félteke projekt keretében.","shortLead":"Négy új \"forró Jupiter\" típusú, Naprendszeren kívüli planétát fedeztek fel a kutatók a Magyar Automatikus...","id":"20180411_negy_uj_forro_jupiter_tipusu_exobolygot_fedeztek_fel_kutatok_hats_39_40_41_42","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f71a355-afc3-47aa-b949-187b8e5e39cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa91ec8-8d8c-4ec7-b6b4-78a9b7e6c6cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_negy_uj_forro_jupiter_tipusu_exobolygot_fedeztek_fel_kutatok_hats_39_40_41_42","timestamp":"2018. április. 11. 15:03","title":"Négy új forró exobolygót fedeztek fel, az egyiken 1826 Celsius-fok az átlaghőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk. Ahhoz, hogy demokratikus rendben élhessünk, a jelenlegit fel kell borítani. Vélemény.","shortLead":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk...","id":"20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d08cdf9-7488-4579-9290-e5a844a27fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","timestamp":"2018. április. 11. 17:10","title":"Révész: Kell, aki fölkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]