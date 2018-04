Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Sohasem mondtam meg, mikor kerül sor a Szíria elleni támadásra. Lehet, hogy hamar, de az is lehet, hogy egyáltalán nem hamarosan” – írta legújabb Twitter-üzenetében Donald Trump. Az amerikai elnök szerdán még biztosra mondta, hogy az USA rakétákat lő ki Szíriára. Közben arra is akadnak jelek, hogy az USA már készül a támadásra.","shortLead":"„Sohasem mondtam meg, mikor kerül sor a Szíria elleni támadásra. Lehet, hogy hamar, de az is lehet, hogy egyáltalán nem...","id":"20180412_Levegoben_a_vegiteletgep_Trump_visszakozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c93087-bf5a-4d22-8509-7928833a221d","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Levegoben_a_vegiteletgep_Trump_visszakozik","timestamp":"2018. április. 12. 14:17","title":"Levegőben a „végítélet-gép”, Trump visszakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","shortLead":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","id":"20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e0fdb-b107-4024-b831-47555444368e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","timestamp":"2018. április. 12. 07:51","title":"Ez most nem stadionépítés: 200 millió forintért bontanak le egy teniszpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b5654-a7ff-4385-93a6-a396d04d4bbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OLAF nem csak azt tette szóvá a JEREMIE-programmal kapcsolatban, hogy a pénzből a Puncs.hu üzemeltetőjének is jutott, de kartellezést is megállapított.","shortLead":"Az OLAF nem csak azt tette szóvá a JEREMIE-programmal kapcsolatban, hogy a pénzből a Puncs.hu üzemeltetőjének is...","id":"20180412_Igy_kell_szexoldalakkal_lenyulni_az_EU_penzet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b5654-a7ff-4385-93a6-a396d04d4bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0854e43-97b6-4a60-b06a-e4ef4d819f0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Igy_kell_szexoldalakkal_lenyulni_az_EU_penzet","timestamp":"2018. április. 12. 11:20","title":"Így kell szexoldalakkal lenyúlni az EU pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 25 ezren vesztették életüket tavaly az Európai Unió útjain, ami azt jelenti, hogy aligha sikerül elérni az a 2010-ben kitűzött célt, amely szerint 2020-ra meg kellene felezni a közúti balesetek halálos áldozatainak a számát.","shortLead":"Több mint 25 ezren vesztették életüket tavaly az Európai Unió útjain, ami azt jelenti, hogy aligha sikerül elérni...","id":"20180411_Kisvarosnyi_ember_vesztette_eletet_tavaly_az_europai_utakon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206bcae3-bf37-4c12-9fdf-f07be0bb90f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Kisvarosnyi_ember_vesztette_eletet_tavaly_az_europai_utakon","timestamp":"2018. április. 11. 12:12","title":"Kisvárosnyi ember vesztette életét tavaly az európai utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel párhuzamosan viszont nehezebbé vált kitűnni az egyre növekő tömegből. Összeválogattunk kilenc márkát, melyeknek ez mégis sikerült. Van, amelyik 17. századi technológiát lovagolt meg, van, ami egyszerűen felrúgott minden marketingszabályt, és akad olyan is, amelyik sajátos munkaerő-összetételével hívta fel magára a figyelmet.","shortLead":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel...","id":"dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f83633d-f6e1-4f09-aebf-a7e7e5b6c492","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","timestamp":"2018. április. 12. 07:30","title":"9 márka, ami fenekestül felforgatta a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha furcsa a mobilszámlája végösszege, vessen egy pillantást a percdíjakra – lehet, hogy a korábbitól eltérő egységáruk megmagyarázza az eltérést. Szerencsére csak egy technikai hibáról van szó.","shortLead":"Ha furcsa a mobilszámlája végösszege, vessen egy pillantást a percdíjakra – lehet, hogy a korábbitól eltérő egységáruk...","id":"20180412_magyar_telekom_mobilszamla_tulszamlazas_magasabb_percdij","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf97bd6-9560-4481-9d34-697d8abff0ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_magyar_telekom_mobilszamla_tulszamlazas_magasabb_percdij","timestamp":"2018. április. 12. 12:03","title":"Nézzen rá a mobilszámlájára, pár száz előfizetőnél túlszámlázott a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr, pedig nem az, hanem teljesen mesterséges anyag. Nagyon finom tapintású, drága és nincs is végtelen mennyiségben.","shortLead":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr...","id":"20180411_alcantara_szovet_autoipar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ce055d-e026-4496-952a-d8219aa7232b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_alcantara_szovet_autoipar","timestamp":"2018. április. 11. 19:11","title":"Annyira menő az Alcantara, hogy kifogynak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","shortLead":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","id":"20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cc0b44-1e5c-4d74-a9ca-424a2666705a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","timestamp":"2018. április. 11. 09:57","title":"A leggyorsabb ingatlandrágulást produkáló városok listájára került fel Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]