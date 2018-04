Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Nem az előző kormány folytatja a munkát, hanem egy új kormány áll fel – mondta a választás utáni sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. A miniszterelnök arról beszélt, hogy „demográfiai fókuszú” politikát folytatnak majd. A részletek nem ismertek, de az előzmények alapján elképzelhető a gyed emelése, az egyszeri anyasági támogatás emelése, a bölcsődei és óvodai ellátás bővítése, ami rövid távon inkább a magánellátás támogatásával képzelhető el. De az sem kizárt, hogy a gyerekvállalást elismerik majd a nyugdíjrendszerben.

Valamit kezdeni kell majd az egészségüggyel is – itt valószínűbbnek látszik, hogy a magánellátást fogják törvényekkel is támogatni. Az adórendszerünk várhatóan nem sokat változik a következő négy évben, a versenyképességet kormányközeli nagyvállalatok támogatásával próbálhatják meg javítani, a következő másfél évben pedig jöhet az önkormányzati választás előtti osztogatás is. (Nem mellékesen hiába ígérték azt, hogy nem lesz idén tavasszal sem kampányosztogatás, egyetlen nappal a választás után már ki is jött az adat, hogy rekordnagyságú hiányt sikerült összehozni az első három hónapban.) És indul a vita az EU-ban is: az unió 2021-2027 közötti költségvetéséről kell tárgyalni, ahhoz viszont hirtelen nagy kompromisszumkészségre lenne szükség, hogy ebből igazán jól jöjjön ki Magyarország.

Több mint nyolcvan százalékos eredményt ért el az ország legszegényebb vidékein a Fidesz. A tíz legszegényebb település mindegyikében óriási előnnyel nyert a kormánypárt, négy faluban a voksok legalább 90 százalékát szerezte meg, de olyan hely is volt, ahol 99 százalékot kapott.

Amikor Csongrád megye falvaiban körbenéztünk, azt találtuk: a Fideszen kívül egyetlen párt sincs ott. Hiába jutnak el információk az ellenzékről az interneten vagy a médiában, nincs kihez fordulniuk a helyieknek, helyben pedig már jószerivel se pedagógus, se orvos nincsen. Volt, aki azzal magyarázta, hogy a Fideszre szavaz: ők már talán nem fognak többet lopni. Más azt magyarázta, nem tetszik neki Mészáros Lőrinc meggazdagodása, de hát „azt is Soros pénzeli”. Ha pedig egyetlen mondatban szeretnénk összefoglalni a lényeget, az legyen egy múlt vasárnapi cikkünk címe: Soros pénzéből építették az utat, de csak a Fidesz, mert jönnének az erőszakolós migránsok.

Megszűnt a Magyar Nemzet. Simicska Lajos a hivatalos magyarázat szerint tartós finanszírozási problémák miatt szüntette be az újság kiadását, és elhallgattatta a Lánchíd Rádiót is. Nem csoda, a G-nap utáni első teljes üzleti évben kiderült: az állami hirdetések nélkül a Simicska-médiabirodalom nem volt képes nyereséget elérni. Azt részletesen bemutattuk, hogy az oligarcha miként építette évtizedeken keresztül kitartóan a Fidesz pártmédiáját, és hogy miután összeveszett Orbán Viktorral, hogyan zajlik a lassú, de biztos kivéreztetés.

Ami a magyar média helyzetét illeti: Ungár Péter, az LMP leendő képviselője ajánlatot tett a Magyar Nemzetre, a Heti Válaszra és a Lánchíd Rádióra, de azt még nem tudni, mi lesz az üzletből. Mészáros Lőrinc cége, az Opus közzétette a beszámolóját, ebből pedig kiderült, hogy a felcsúti polgármester médiavállalatai 4,9 milliárd forint bevételt hoztak össze egyetlen év alatt. Az RTL Klub pedig egyértelmű üzenetet küldött: „Nem futunk el. Maradunk”.

A hét képe: Oszkó Péter saját tapasztalatból annyit üzent az ellenzéki vezetőknek, annyi szép szakma van a politikán kívül.

Oszkó Péter © Fülöp Máté

Azt is összegyűjtöttük, mi várhat Simicska többi cégére: egyelőre annyi biztos, hogy a Fidesz egykori gazdasági igazgatójának vállalkozásai sok jóra nem számíthatnak. A médiabirodalma nem bírja ki az állami hirdetések hiányát, a Közgépnek azért is pereskednie kellett, hogy egyáltalán elindulhasson közbeszerzéseken, a földjeit csak drágán tarthatja meg, a plakátjai pedig maradhatnak, de a szerződések nem élnek örökké. Igaz, egy kis győzelme így is volt: bíróság mondta ki, hogy a fővárosi önkormányzat megalapozatlanul mondta fel a hirdetőoszlopokra vonatkozó szerződéseket.

Simicska azonban így is dúsgazdagon vonulhat vissza – nagyjából 46 milliárdosra becsülik a vagyonát -, ha a Fidesz úgy dönt, hogy továbbra sem akarja megvizsgálni a korábbi korrupciógyanús ügyeket. Márpedig eddig úgy tűnt, hogy beérik a kivéreztetéssel, elszámoltatás nem jött, de még csak vizsgálódás sem.

Négyszer annyian nézelődnek külföldi munkalehetőség után, mint a választás előtt. Tanay Marcell, a legnagyobb külföldi munkákat közvetítő cég, az Euwork ügyvezetője szerint egyre többen vannak olyanok, akik eredetileg csak néhány évre mentek ki, de felülírva terveiket, inkább kint maradnak. Az utóbbi 2-3 évben pedig sok emberrel találkoztak, akik egyszer már hazatértek, de rájöttek, hogy a kint elért életszínvonalat itthon nem tudják biztosítani maguknak, ezért visszamennének. Sokaknak pedig elegük van abból, amilyen állapotokat a politika teremt.

A legtöbb kivándorló 27 és 35 év közötti férfi. A fiatalok legszívesebben Nagy-Britanniába mennek, egyre népszerűbb Hollandia, az idősebbek pedig Ausztriát vagy Németországot választják – ők legszívesebben akkor költöznek, amikor a gyerekeik már felnőttek. Az is kiderült a héten: minden korábbinál magasabbra emelkedett az Ausztriában dolgozó magyarok száma. Az egész EU-ban nincs még két olyan szomszédos régió, amelynek bérszínvonalában akkora különbség lenne, mint az osztrák-magyar határnál. Az Eurostat pedig azt tette közzé: harmadannyiba kerül egy magyar dolgozó munkaórája, mint egy átlagos európaié.

Ha emlékeznek még, tavaly egy rövid ideig épp a Heineken volt a kormány és persze az Igazi Magyarság fő ellensége. Azóta elcsitultak a hullámok – mígnem most hétfőn kiderült, hogy egy M.E. nevű magánszemély kérte a bíróságtól annak megállapítását, hogy a Heineken megsérti az ő személyiségi jogát. M.E. ugyanis úgy gondolta: a sörgyár azzal sértette meg az ő magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogait, hogy vörös csillagú márkajelet használ.

Aztán kiderült, hogy M.E. nem más, mint Menczer Erzsébet, fideszes politikus, azon kevés kormánypárti jelölt egyike, aki még a mostani elsöprő sikerben sem tudott az egyéni választókerületében nyerni. Elbukta a Heineken-pert is, igaz, még csak első fokon. A bíróság kimondta: ha a vörös csillag sörösdobozokon van, az nem hozható összefüggésbe az önkényuralmi jelképpel, ráadásul az alperes társaság régebben használja a csillagot a márkajelén, mint ahogy azt a kommunista rendszer „feltalálta volna".

Három újabb CBA-üzletet ad át üzemeltetésre a hálózat alapítója. Baldauf László a Sparnak adja át erdőkertesi boltját, illetve két budapesti üzletét, ezek közül az egyik az Andrássy út és a Nagymező utca sarkán található. Fodor Attila, a lánc szóvivője cáfolta, hogy többen megválnának üzleteiktől. Eközben Dienes Zoltán, a társaság felügyelőbizottságának elnöke az Auchannak adta bérbe kőbányai hipermarketjét.

Mészáros Lőrincék pedig Spar-üzleteket visznek: az felcsúti oligarchához tartozó Appeninn leányvállalata lezárta azt a tranzakciót, amelynek keretében 18 kereskedelmi ingatlant vásárolt meg az Erste Euro Ingatlan Befektetési Alaptól. A cég 14,5 millió euróért szerezte meg az üzleteket, amelyeket, ahogy eddig, továbbra is a Spar bérli majd üzletei számára.

