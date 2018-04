Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","shortLead":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","id":"20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571771a9-4a50-4866-b25c-9f0d5c5821ee","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","timestamp":"2018. április. 15. 12:05","title":"Kárt okozott önnek a NAV? Beperelheti a hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","shortLead":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","id":"20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a9381-a1f5-4cc7-92ec-d1731c2b4ac4","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","timestamp":"2018. április. 14. 15:54","title":"Két magyar cég került Európa ezer leggyorsabban fejlődő vállalkozása közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Közlekedési baleset történt Atkár közelében.","shortLead":"Közlekedési baleset történt Atkár közelében.","id":"20180414_baleset_m3_as_autopalya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263ce413-eef3-4815-ae31-5bea8df77ff3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180414_baleset_m3_as_autopalya","timestamp":"2018. április. 14. 21:46","title":"Teljes az útzár az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A voksok száz százalékos feldolgozottsága az eredeti eredményeket erősítette meg Békés és Heves megyében is. A Jobbik nem tudott előzni.","shortLead":"A voksok száz százalékos feldolgozottsága az eredeti eredményeket erősítette meg Békés és Heves megyében is. A Jobbik...","id":"20180414_Simonka_Gyorgye_az_oroshazi_kepviseloseg_Vona_feladhatja_a_remenykedest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f8494e-26ba-49f7-a13a-711fbbc3f113","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Simonka_Gyorgye_az_oroshazi_kepviseloseg_Vona_feladhatja_a_remenykedest","timestamp":"2018. április. 14. 21:19","title":"Simonka Györgyé az orosházi képviselőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6a9143-53e8-4a23-bb85-eb2ffd12dedb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor több értelemben is legendássá vált – fontos és gyakran idézett általa ma már csak legendaként kezelt – mondatai is elhangzottak az igazabb demokráciát követelő szombati kormányellenes tüntetésen.","shortLead":"Orbán Viktor több értelemben is legendássá vált – fontos és gyakran idézett általa ma már csak legendaként kezelt –...","id":"20180414_orban_viktor_a_nepnek_joga_van_elkergetni_a_kormanyt_kormanyellenes_tuntetes_video_mi_vagyunk_a_tobbseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6a9143-53e8-4a23-bb85-eb2ffd12dedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d124ad5-9592-4540-b96b-275ab44deb98","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_orban_viktor_a_nepnek_joga_van_elkergetni_a_kormanyt_kormanyellenes_tuntetes_video_mi_vagyunk_a_tobbseg","timestamp":"2018. április. 14. 19:20","title":"„A népnek joga van elkergetni a kormányt” – Orbán is megszólalt a tüntetésen, igaz, csak videóról idézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti kör attól tart, hogy rossz hírét keltik emiatt az országnak.","shortLead":"A kormánypárti kör attól tart, hogy rossz hírét keltik emiatt az országnak.","id":"20180415_Furcsa_kozlemenyben_utasitotta_el_a_Figyelo_listazasat_a_Professzorok_Batthyany_Kore","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7269ec-3d7e-4999-8948-134574b406e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Furcsa_kozlemenyben_utasitotta_el_a_Figyelo_listazasat_a_Professzorok_Batthyany_Kore","timestamp":"2018. április. 15. 15:09","title":"Furcsa közleményben utasította el a Figyelő listázását a Professzorok Batthyány Köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Igy_nez_ki_a_Kossuth_teri_tomeg_madartavlatbol_szombat__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7535720-2fa5-4e4e-954b-53203a61a886","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Igy_nez_ki_a_Kossuth_teri_tomeg_madartavlatbol_szombat__foto","timestamp":"2018. április. 14. 19:58","title":"Így néz ki a Kossuth téri tömeg madártávlatból - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai pályán kikapott a West Bromwich Albiontól. \r

","shortLead":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai...","id":"20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028cf5cb-1836-4b3f-86b9-f5944098442f","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","timestamp":"2018. április. 15. 19:04","title":"A Manchester City a bajnok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]