Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Igy_nez_ki_a_Kossuth_teri_tomeg_madartavlatbol_szombat__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7535720-2fa5-4e4e-954b-53203a61a886","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Igy_nez_ki_a_Kossuth_teri_tomeg_madartavlatbol_szombat__foto","timestamp":"2018. április. 14. 19:58","title":"Így néz ki a Kossuth téri tömeg madártávlatból - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","shortLead":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","id":"20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431462b3-91ad-49cb-a164-325f5b810c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","timestamp":"2018. április. 15. 09:54","title":"Durva viharokkal tért vissza a tél az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7","c_author":"","category":"kultura","description":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","shortLead":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","id":"20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc014a-970c-44f8-a06c-184e1bd13b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","timestamp":"2018. április. 14. 20:55","title":"Kitalálná, mi lesz minden idők legdrágább Broadway-produkciója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb142be-d208-4021-9548-2a0fb27f8962","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarolt a Fidesz a határon túli szavazók között, senki más nem érte el még csak az 1 százalékot sem.","shortLead":"Tarolt a Fidesz a határon túli szavazók között, senki más nem érte el még csak az 1 százalékot sem.","id":"20180414_Osszeszamoltak_a_hataron_tuliak_szavazatait_96_szazalekot_kapott_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb142be-d208-4021-9548-2a0fb27f8962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4d27c9-c011-4939-8ff7-d84f32dff6d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Osszeszamoltak_a_hataron_tuliak_szavazatait_96_szazalekot_kapott_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 14. 13:30","title":"Összeszámolták a határon túliak levélszavazatait, 96 százalékot kapott a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb népszavazási kérdés csúszott át a Római-parti mobilgátról április elején, kérdésünkre az LMP és a Momentum politikusa is úgy nyilatkozott, támogatnák a kezdeményezést.","shortLead":"Újabb népszavazási kérdés csúszott át a Római-parti mobilgátról április elején, kérdésünkre az LMP és a Momentum...","id":"20180416_A_Momentum_es_az_LMP_is_tamogatna_a_Romaiparti_nepszavazast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8aedb7c-3b1d-478e-b389-aa4186b85e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_Momentum_es_az_LMP_is_tamogatna_a_Romaiparti_nepszavazast","timestamp":"2018. április. 16. 08:07","title":"Római-parti népszavazás a mobilgátról: a Momentum és az LMP is beleáll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3ce397-37ae-4bdb-a03e-a1deb6761262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előfordul időnként, hogy a tuning szerelmeseinek nagyonbb a lelkesedése, mint a szakmai tudása. Ilyenkor egészen furcsa végeredmény születik, ezekből mutatunk most egy csokorra valót.","shortLead":"Előfordul időnként, hogy a tuning szerelmeseinek nagyonbb a lelkesedése, mint a szakmai tudása. Ilyenkor egészen furcsa...","id":"20180416_sufnituning_auto_toplista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be3ce397-37ae-4bdb-a03e-a1deb6761262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f6975-222c-47b8-bd6a-7298464d4fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_sufnituning_auto_toplista","timestamp":"2018. április. 16. 06:41","title":"10 autó, amivel nagyon csúnyán elbántak a kontárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani kapacitást bővíteni kell, a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék végleges elhelyezésére alkalmazható tárolót pedig még csak ezután fogják megépíteni.","shortLead":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani...","id":"20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685da1af-a0ed-4725-b931-2780fdb9d9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","timestamp":"2018. április. 15. 17:45","title":"Ezeken a hazai településeken tárolhatják Paks II. sugárzó hulladékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]