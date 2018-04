Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra dőlnek be a magyar felhasználók annak a Facebookon terjedő, igen komoly átverésnek, amely azt ígéri: mindössze három betű beírásával kideríthető, biztonságban van-e az illető fiókja, ahhoz hozzáfértek-e valaha illetéktelenek. ","shortLead":"Sorra dőlnek be a magyar felhasználók annak a Facebookon terjedő, igen komoly átverésnek, amely azt ígéri: mindössze...","id":"20180416_facebook_atveres_bff_ellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d763fe4-f1f1-4cff-90e9-1de8a0991bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_facebook_atveres_bff_ellenorzes","timestamp":"2018. április. 16. 08:03","title":"Nehogy beírja ezt a 3 betűt a Facebookra, óriási átverés az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Helyreállt a hitelezési Pleschinger Gyula szerint, aki nem tart emiatt válságtól.","shortLead":"Helyreállt a hitelezési Pleschinger Gyula szerint, aki nem tart emiatt válságtól.","id":"20180415_MNB_jelentosen_lassulhat_a_gazdasagi_novekedes_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f1315-71ac-4180-bfc3-8386f8b73710","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_MNB_jelentosen_lassulhat_a_gazdasagi_novekedes_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 15. 09:05","title":"MNB: jelentősen lassulhat a gazdasági növekedés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.","shortLead":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja...","id":"20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29144859-8661-410a-ac6f-18fa1f551260","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","timestamp":"2018. április. 15. 12:59","title":"A britek többsége újra szavazna a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d277e9c-7e54-4d19-bd9e-f0993dcfa84e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","timestamp":"2018. április. 14. 18:27","title":"Itt a Kossuth téri tüntetés szónokainak névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a6cce5-6fbe-450c-a01f-68cda2ebb538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az ellenzéki tüntetés miatt szombaton, a Vivicitta miatt az egész hétvégén útlezárásokra és menetrend-változásokra kell felkészülni.","shortLead":"Az ellenzéki tüntetés miatt szombaton, a Vivicitta miatt az egész hétvégén útlezárásokra és menetrend-változásokra kell...","id":"20180414_A_tuntetoke_es_a_futoke_a_varos__igy_kozlekedjen_Budapesten_a_hetvegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a6cce5-6fbe-450c-a01f-68cda2ebb538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd56e483-f305-49e0-93e7-6e7976490483","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180414_A_tuntetoke_es_a_futoke_a_varos__igy_kozlekedjen_Budapesten_a_hetvegen","timestamp":"2018. április. 14. 09:10","title":"A tüntetőké és a futóké a város – így közlekedjen Budapesten a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy autóvásárló bő másfél év után megelégelte a kocsi sok hibáját és visszakérte a vételárat. Elsőfokon nyert is a bíróságon, másodfokon viszont veszített.","shortLead":"Egy autóvásárló bő másfél év után megelégelte a kocsi sok hibáját és visszakérte a vételárat. Elsőfokon nyert is...","id":"20180415_Igy_lehet_nagyot_bukni_ha_egy_vevo_keson_keri_vissza_a_penzet_a_gyakran_meghibasodo_uj_kocsijaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70458fb-a1dc-4383-9a0d-6d6b59b6b494","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Igy_lehet_nagyot_bukni_ha_egy_vevo_keson_keri_vissza_a_penzet_a_gyakran_meghibasodo_uj_kocsijaert","timestamp":"2018. április. 15. 17:10","title":"Így lehet nagyot bukni, ha egy vevő későn kéri vissza a pénzét a gyakran meghibásodó új kocsijáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyugatiak szerint a saját népe ellen forduló szíriai rezsimet próbálják megállítani, a szír és az orosz kormány viszont agresszióról beszél. A szír ellenzék a legpesszimistább, szerintük ezután majd máshogy fogja őket támadni a kormányuk.","shortLead":"A nyugatiak szerint a saját népe ellen forduló szíriai rezsimet próbálják megállítani, a szír és az orosz kormány...","id":"20180414_A_civilek_vedelme_vagy_barbar_agresszio_Igy_reagalt_a_vilag_a_Sziria_elleni_legicsapasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3be6ae3-d088-4726-a8d1-52edd6401749","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_civilek_vedelme_vagy_barbar_agresszio_Igy_reagalt_a_vilag_a_Sziria_elleni_legicsapasra","timestamp":"2018. április. 14. 09:32","title":"A civilek védelme vagy barbár agresszió? Így reagált a világ a Szíria elleni légicsapásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]