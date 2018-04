Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami eddig sem volt rossz: a német technikát. Mindezzel akár a Seat legnépszerűbb tagja lehet az Arona.","shortLead":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami...","id":"20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c5ef9-be63-4d98-9854-3bca528fcf80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Bejöhet, mint Banderas - teszteltük a Seat Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része szoftveresen átveri a felhasználókat.","shortLead":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része...","id":"20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0f8f19-e058-42d5-914f-1dfbdb2b31ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","timestamp":"2018. április. 16. 07:02","title":"Androidos mobilt használ? Akkor jó eséllyel önt is becsapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","shortLead":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","id":"20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41ae52-d8a6-496d-8f0d-f5013f082f36","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","timestamp":"2018. április. 16. 18:50","title":"Fotó: Emléktáblát állítottak Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","shortLead":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","id":"20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571771a9-4a50-4866-b25c-9f0d5c5821ee","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","timestamp":"2018. április. 15. 12:05","title":"Kárt okozott önnek a NAV? Beperelheti a hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy autóvásárló bő másfél év után megelégelte a kocsi sok hibáját és visszakérte a vételárat. Elsőfokon nyert is a bíróságon, másodfokon viszont veszített.","shortLead":"Egy autóvásárló bő másfél év után megelégelte a kocsi sok hibáját és visszakérte a vételárat. Elsőfokon nyert is...","id":"20180415_Igy_lehet_nagyot_bukni_ha_egy_vevo_keson_keri_vissza_a_penzet_a_gyakran_meghibasodo_uj_kocsijaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70458fb-a1dc-4383-9a0d-6d6b59b6b494","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Igy_lehet_nagyot_bukni_ha_egy_vevo_keson_keri_vissza_a_penzet_a_gyakran_meghibasodo_uj_kocsijaert","timestamp":"2018. április. 15. 17:10","title":"Így lehet nagyot bukni, ha egy vevő későn kéri vissza a pénzét a gyakran meghibásodó új kocsijáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c930ff9e-9919-4470-9823-0f28f6e7a399","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A ketamin főleg partidrogként ismert, de most kipróbálták szuicid gondolatokkal rendelkező embereknél, és úgy tűnik, segített. ","shortLead":"A ketamin főleg partidrogként ismert, de most kipróbálták szuicid gondolatokkal rendelkező embereknél, és úgy tűnik...","id":"20180416_Partidrog_segithet_a_depresszio_kezeleseben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c930ff9e-9919-4470-9823-0f28f6e7a399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31fa8d5-c74d-4a51-9bc7-6bd3e0b74842","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Partidrog_segithet_a_depresszio_kezeleseben","timestamp":"2018. április. 16. 18:14","title":"Partidrog segíthet a depresszió kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af86822-2f7e-45a3-b764-d0ed0f0d2da1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo 2002 óta mintegy 50 ezer darab XC90-et adott el a briteknél, azóta tartja magát a hihetetlen statisztika.","shortLead":"A Volvo 2002 óta mintegy 50 ezer darab XC90-et adott el a briteknél, azóta tartja magát a hihetetlen statisztika.","id":"20180416_volvo_xc_90_automata_veszfekrendszer_aeb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2af86822-2f7e-45a3-b764-d0ed0f0d2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebe70a-e8ed-401b-9753-8be9268a6d3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_volvo_xc_90_automata_veszfekrendszer_aeb","timestamp":"2018. április. 16. 09:16","title":"Annyira biztonságos a Volvo, hogy 16 év alatt egy brit sem halt meg az XC90-esben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0dcd02-c387-4ecf-a759-a0a78ad897ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitriolos hangú írásban teszi helyre a CEU egyik tanára a Soros-listáról cikkező újságírót. ","shortLead":"Vitriolos hangú írásban teszi helyre a CEU egyik tanára a Soros-listáról cikkező újságírót. ","id":"20180416_Megszolalt_az_allitolagos_Sorosugynok_a_Wikipediarol_szedtek_a_CEUs_listat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e0dcd02-c387-4ecf-a759-a0a78ad897ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060882b5-5e99-419e-92cf-da40cfd2274a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Megszolalt_az_allitolagos_Sorosugynok_a_Wikipediarol_szedtek_a_CEUs_listat","timestamp":"2018. április. 16. 10:12","title":"Megszólalt a lezsoldosozott tanár: Az egész história néhány beteg agy és hazug elme szüleménye lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]