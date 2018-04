Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51034112-67a4-4830-96e1-68338302ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","timestamp":"2018. április. 15. 17:20","title":"Valaki nagyon örülhet a hatos lottó milliárd fölötti nyereményének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","shortLead":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","id":"20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0340a-471d-4450-8cd0-6958facda3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","timestamp":"2018. április. 14. 18:05","title":"Még néhány körzet sorsa kérdéses, ezeken múlhat a Fidesz kétharmada?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.","shortLead":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve...","id":"20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e15b8b6-06fe-4891-9d6e-4e411acda48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 16. 00:03","title":"Úgy ahogy van, az egész internet működését megváltoztatná a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","shortLead":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","id":"20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f2edc8-d784-4a81-a62e-57981fb38949","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","timestamp":"2018. április. 14. 19:12","title":"Budán is maradtak a fideszes nyertesek: Varga után Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa022eb-57d7-454a-af28-928b28f8bb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos is megkapja a magáét.","shortLead":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos is megkapja a magáét.","id":"20180415_Indulatos_Facebookposzttal_bucsuzik_a_politikatol_Sallai_R_Benedek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa022eb-57d7-454a-af28-928b28f8bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056bf38-e010-43c4-a1dc-167c853db74f","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Indulatos_Facebookposzttal_bucsuzik_a_politikatol_Sallai_R_Benedek","timestamp":"2018. április. 15. 15:55","title":"Indulatos Facebook-poszttal búcsúzik a politikától Sallai R. Benedek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","shortLead":"A színpad áll, a nép összegyűlt. Most a politikusokon a sor.","id":"20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecba07de-aa7c-4ab8-b53b-20ffd9cf4020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cf8670-edd2-462f-8dde-c216bf15434a","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Izzik_a_tuz_de_ki_szitsa_ma_nincs","timestamp":"2018. április. 15. 08:05","title":"Tóta W.: Izzik a tűz, de ki szítsa, ma nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","shortLead":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","id":"20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081aabfe-7a36-41ea-bd90-38e7707f9f81","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","timestamp":"2018. április. 15. 08:43","title":"Meglepetés! Sorost látja a szombati tüntetés mögött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","shortLead":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","id":"20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069c5072-53d0-4e65-8108-438e9a136c74","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","timestamp":"2018. április. 14. 17:00","title":"A vég kezdete? Az amerikaiak már kezdik otthagyni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]