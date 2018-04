Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik kitűnőre: egy több tízezer érdeklődőt vonzó koncert résztvevői között sikerült azonosítania egy körözés alatt álló személyt, emberi beavatkozás nélkül.","shortLead":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik...","id":"20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce999df7-e04e-43dc-acd3-681d8aa482e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. április. 16. 10:33","title":"Nincs több bujkálás: 60 ezres tömegben is kiszúrt egy személyt a kínai rendőrök „csodafegyvere”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot fordult a világ: Hága vezetése úgy döntött, hogy városuk lesz az első holland nagyváros, amely kitiltja a füves cigit a központból. ","shortLead":"Nagyot fordult a világ: Hága vezetése úgy döntött, hogy városuk lesz az első holland nagyváros, amely kitiltja a füves...","id":"20180416_Szamuzik_a_fuves_cigit_Hollandia_harmadik_legnagyobb_varosanak_kozpontjabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f36f747-0b75-451a-ac6e-98589c862538","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Szamuzik_a_fuves_cigit_Hollandia_harmadik_legnagyobb_varosanak_kozpontjabol","timestamp":"2018. április. 16. 21:03","title":"Száműzik a füves cigit Hollandia harmadik legnagyobb városának központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33119bb-5a87-4c5b-a9e4-f441ce1d113c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 793, vidéken 414 ezer forint. A nagy beruházók gyorsabban értékesítenek, mint a kisebb ingatlanfejlesztők.","shortLead":"A fővárosban az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 793, vidéken 414 ezer forint. A nagy beruházók gyorsabban...","id":"20180416_Ujlakast_venne_Budapesten_400_ezres_negyzetmeterar_alatt_mar_nem_fog_kapni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33119bb-5a87-4c5b-a9e4-f441ce1d113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e13e8a-3916-4cc4-bfe2-b8be835c5f86","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Ujlakast_venne_Budapesten_400_ezres_negyzetmeterar_alatt_mar_nem_fog_kapni","timestamp":"2018. április. 16. 12:57","title":"Új lakást venne? Budapesten 400 ezres négyzetméterár alatt már nem fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki, így akár parancsokat, feladatokat is adhatunk neki.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki...","id":"20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31953b7d-4e34-47ac-8d24-594cc45a649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","timestamp":"2018. április. 16. 15:03","title":"Csináltak egy fejre rakható készüléket, ami 100-ból 92 esetben megért mindent, amit csak magunkban mondunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többrendbeli kerítés, gyermekprostitúció, gyermekpornográfia, megrontás és tiltott pornográf felvétellel való visszaélés miatt tizenegy embert ítélt el nem jogerősen a Pesti Központi Kerületi Bíróság. A gyerekek nagyon nehéz anyagi körülmények közül származtak, helyzetüket éveken át kihasználta a bűnbanda.","shortLead":"Többrendbeli kerítés, gyermekprostitúció, gyermekpornográfia, megrontás és tiltott pornográf felvétellel való...","id":"20180416_Szegenysegben_elo_kiskoru_fiuk_megrontasaert_prostituciojaert_iteltek_el_egy_bunbandat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4cae0f-888f-4887-812d-dc09c208e258","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Szegenysegben_elo_kiskoru_fiuk_megrontasaert_prostituciojaert_iteltek_el_egy_bunbandat","timestamp":"2018. április. 16. 18:48","title":"Szegénységben élő, kiskorú fiúk megrontásáért, prostitúciójáért ítéltek el egy bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem, hogy egy magyar cégnél már ki is próbáltunk egy a szoba közepén virtuális műtőasztalt, a falakon pedig a bennük rejtetten futó vezetékeket megjelenítő technológiát.","shortLead":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem...","id":"20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4443f889-bc58-4c8e-b16e-a4a5e658eb87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","timestamp":"2018. április. 16. 19:50","title":"Meglestük a jövőt: a falakon is átlátó új magyar fejlesztést próbáltunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","shortLead":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","id":"20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081aabfe-7a36-41ea-bd90-38e7707f9f81","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","timestamp":"2018. április. 15. 08:43","title":"Meglepetés! Sorost látja a szombati tüntetés mögött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c0b742-3dc2-4475-80bd-03d260a9695b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik expartnere fenyegette meg, hogy nyilvánosságra hozza a státuszát, így inkább ő maga állt elő a diagnózissal az Instagramon.","shortLead":"Az egyik expartnere fenyegette meg, hogy nyilvánosságra hozza a státuszát, így inkább ő maga állt elő a diagnózissal...","id":"20180416_Eljott_az_ideje_hogy_Conchita_Wurst_bevallja_HIVpozitiv","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c0b742-3dc2-4475-80bd-03d260a9695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5079cca-54ad-4e8a-b3ce-1618fcbe9a03","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Eljott_az_ideje_hogy_Conchita_Wurst_bevallja_HIVpozitiv","timestamp":"2018. április. 16. 09:06","title":"Eljött az ideje, hogy Conchita Wurst bevallja: HIV-pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]