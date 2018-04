Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szívesen mennek oda a közmunkások, ahol napi nyolc órát kell dolgozni.","shortLead":"Nem szívesen mennek oda a közmunkások, ahol napi nyolc órát kell dolgozni.","id":"20180417_Akkor_is_jo_uzlet_kozmunkasokat_alkalmazni_ha_nem_csinalnak_semmit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059ab816-6ca9-4eff-8ff4-509be1dc1829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Akkor_is_jo_uzlet_kozmunkasokat_alkalmazni_ha_nem_csinalnak_semmit","timestamp":"2018. április. 17. 07:07","title":"Akkor is jó üzlet közmunkásokat alkalmazni, ha nem csinálnak semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belföldön fogadva nem növelheti az előfizető mobiltelefon-számláját, ha a külföldi számról kezdeményezett hívást fogadja, de ha valaki figyelmetlen vagy kíváncsi, és visszahívja a gyanús külföldi számot, akkor adódhatnak problémái: lehet, hogy fizetnie kell majd, de az is lehet, hogy mindenféle ajánlattal fogják később zaklatni. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a mobilszolgáltatók tudatos fogyasztói magatartásra és megfontoltságra intik az előfizetőket.","shortLead":"Belföldön fogadva nem növelheti az előfizető mobiltelefon-számláját, ha a külföldi számról kezdeményezett hívást...","id":"20180417_kulfoldi_hivas_22_es_korzet_orszaghivo_afrikai_hivas_emelt_dijas_visszahivas_nmhh_telekom_telenor_vodafone","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c73af5-84f4-426d-ae52-8ae55ed35010","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_kulfoldi_hivas_22_es_korzet_orszaghivo_afrikai_hivas_emelt_dijas_visszahivas_nmhh_telekom_telenor_vodafone","timestamp":"2018. április. 17. 16:38","title":"Olyan sok gyanús telefonhívás volt az elmúlt napokban az országban, hogy most már megszólaltak a mobilszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","shortLead":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","id":"20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f570747-3ed4-4802-9b49-8bf1b01596f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","timestamp":"2018. április. 17. 13:36","title":"Elgázolt egy embert a villamos a Csörsz utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabccf82-4501-4f0b-a6c4-f9ab904d6fad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint száz nyelv között fordít (a magyart is érti) egy böngészőbővítmény, melyet minden valamirevaló böngészőhöz le lehet tölteni.","shortLead":"Több mint száz nyelv között fordít (a magyart is érti) egy böngészőbővítmény, melyet minden valamirevaló böngészőhöz le...","id":"20180417_azonnali_forditas_bongeszoben_instant_translate","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cabccf82-4501-4f0b-a6c4-f9ab904d6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61301308-7a6e-4e95-892a-89e762b41a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_azonnali_forditas_bongeszoben_instant_translate","timestamp":"2018. április. 17. 11:03","title":"Többé nem lesz baja az idegen nyelvekkel, ha telepíti ezt a bővítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e0333-aecb-4757-b118-d64896f0413f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Milano Design Weekre hozta el az LG okoskanapéját, amelyet egy olasz céggel közösen fejlesztettek.","shortLead":"Az idei Milano Design Weekre hozta el az LG okoskanapéját, amelyet egy olasz céggel közösen fejlesztettek.","id":"20180417_lg_natuzzi_okoskanape_milano_design_week","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e12e0333-aecb-4757-b118-d64896f0413f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5a1300-1e9f-4762-add2-568c2009eb4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_lg_natuzzi_okoskanape_milano_design_week","timestamp":"2018. április. 17. 13:00","title":"Ezen lesz igazán jó a tévézés is: jön az okoskanapé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eccfd-84b7-4acb-84ff-c1060b205386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választás Bizottság határozata szerint az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szavazókörben megsértették a választási törvényt azzal, hogy több szavazó is dupla egyéni szavazólapot kapott. ","shortLead":"A Nemzeti Választás Bizottság határozata szerint az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szavazókörben megsértették...","id":"20180416_Megsertettek_a_valasztasi_torvenyt_egy_szabolcsi_szavazokorben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d98eccfd-84b7-4acb-84ff-c1060b205386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487c0f9c-e0b3-4b96-a5cd-d0bfcb569832","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Megsertettek_a_valasztasi_torvenyt_egy_szabolcsi_szavazokorben","timestamp":"2018. április. 16. 21:52","title":"Megsértették a választási törvényt egy szabolcsi szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81780dc5-d28f-49aa-9039-cecfd515cfb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő az első nem klasszikus zeneszerző vagy jazz előadó, aki megkapta a zenei Pulitzer-díjat. ","shortLead":"Ő az első nem klasszikus zeneszerző vagy jazz előadó, aki megkapta a zenei Pulitzer-díjat. ","id":"20180416_Pulitzerdijat_kapott_Kendrick_Lamar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81780dc5-d28f-49aa-9039-cecfd515cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fadfd9-6da1-459a-9685-9fec21f99939","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Pulitzerdijat_kapott_Kendrick_Lamar","timestamp":"2018. április. 16. 22:07","title":"Pulitzer-díjat kapott Kendrick Lamar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatást az általa ellátott településeken a Zöld Híd B. I. G. G. Nonprofit Kft. A gyűjtőautóik leromlott állapotára hivatkoznak.","shortLead":"Ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatást az általa ellátott településeken a Zöld Híd B. I. G. G. Nonprofit Kft...","id":"20180416_99_telepulesen_maradhat_el_a_lomtalanitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a114f7d-870a-4675-bce6-811c5fb02dc5","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_99_telepulesen_maradhat_el_a_lomtalanitas","timestamp":"2018. április. 16. 09:03","title":"99 településen maradhat el a lomtalanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]