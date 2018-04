Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb hírek érkeztek a Samsung következő csúcstelefonjáról, a Galaxy Note9-ről.","shortLead":"Újabb hírek érkeztek a Samsung következő csúcstelefonjáról, a Galaxy Note9-ről.","id":"20180416_samsung_galaxy_note9_nagy_akkumulator","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b12e1c-3efb-40f0-9dcb-9e2029184673","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_samsung_galaxy_note9_nagy_akkumulator","timestamp":"2018. április. 16. 14:03","title":"Ha tényleg ilyen akkut kap a Samsung Galaxy Note9, azért hálásak lesznek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vekerdy Tamás a választások utáni első interjúját a Zsúrpubi.hu nevű lapnak adta. Az Orbán-kormány oktatáspolitikáját általában kritizáló pszichológus ezúttal a totális csődöt mondó ellenzékről beszélt. ","shortLead":"Vekerdy Tamás a választások utáni első interjúját a Zsúrpubi.hu nevű lapnak adta. Az Orbán-kormány oktatáspolitikáját...","id":"20180417_Vekerdynek_Goethe_jut_eszebe_a_magyar_ellenzekrol_Csak_lemondasbol_szuletnek_nagy_dolgok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c1d141-f374-4e32-9203-772bd8771bfe","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Vekerdynek_Goethe_jut_eszebe_a_magyar_ellenzekrol_Csak_lemondasbol_szuletnek_nagy_dolgok","timestamp":"2018. április. 17. 15:43","title":"Vekerdynek Goethe jut eszébe a magyar ellenzékről: \"csak lemondásból születnek nagy dolgok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928cead4-d55b-41d8-8bd6-b58e3962e3ee","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs béke az LMP-ben Hadházy Ákos és Sallai Róbert Benedek szombati incidense óta sem. Az országos elnökség titkára – aki fellökte székével a társelnököt – a hvg.hu-nak kitartott amellett, hogy a párt visszalépett jelöltjei fizessék meg a kampánytámogatásból miattuk elbukott 150 milliót. Az LMP több elnökségi tagja és a tagság rendkívüli tisztújítással csitítaná a feszültségeket, amelyek Hadházy Ákos szerint nemcsak az LMP-re, hanem a teljes ellenzékre veszélyesek.","shortLead":"Nincs béke az LMP-ben Hadházy Ákos és Sallai Róbert Benedek szombati incidense óta sem. Az országos elnökség titkára –...","id":"20180417_LMP_belharcok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928cead4-d55b-41d8-8bd6-b58e3962e3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65e3270-546f-479b-8424-10db1a41cb32","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_LMP_belharcok","timestamp":"2018. április. 17. 06:32","title":"\"Leprások, megfélemlítés\": az LMP és a baloldal jövőjéről szól Sallai és Hadházy párbaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan feldobja a napját!","shortLead":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan...","id":"20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22037a51-672f-4cd1-8a9f-c6c0f9e03dff","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","timestamp":"2018. április. 17. 11:09","title":"„Hogyan éljünk túl derűvel, játékkal, röhögéssel?” – itt a Supernem új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","shortLead":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","id":"20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9209c578-f23a-4a5f-a229-f57ff8950d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","timestamp":"2018. április. 17. 09:15","title":"Egy kínai milliárdos mondja meg, mi vár az európai autómárkákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ced0fd-9cdc-4353-a5ab-6336ddf1a562","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly meglepetést keltett a tudósok körében, hogy az európai származású nők között kétszer annyi a természetes szőkék aránya, mint a férfiak körében.","shortLead":"Komoly meglepetést keltett a tudósok körében, hogy az európai származású nők között kétszer annyi a természetes szőkék...","id":"20180416_Tobb_a_termeszetes_szoke_no_de_miert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ced0fd-9cdc-4353-a5ab-6336ddf1a562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bb6602-00e9-4244-a696-711527ceb7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Tobb_a_termeszetes_szoke_no_de_miert","timestamp":"2018. április. 16. 19:52","title":"Több a természetes szőke nő, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt a kereslet. ","shortLead":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt...","id":"20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e74cf4-3bac-4902-b61f-90efca79cb3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","timestamp":"2018. április. 17. 09:32","title":"Ahol a panel négyzetmétere 450 ezer – ezeket az ingatlanokat keresik most a vevők Budapest egyik legfelkapottabb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi utcarészek. Közben a pincetulajdonosok feje felett az állami elővásárlási jog lebeg, és a szőlőt is potom pénzért veszik át tőlük. ","shortLead":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi...","id":"20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50471f82-48ef-4a2f-ab07-c1734c25b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","timestamp":"2018. április. 16. 09:48","title":"Milliárdokat öntenek a tokaji borvidékbe, de nem világos, kinek szépítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]