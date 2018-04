Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3022867-667b-4d86-b8fc-ba99c8341885","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A National Bureau of Economic Research (az amerikai cambridge-beli Nemzeti Gazdaságkutató Hivatal) áprilisban közzétett felméréséből kiderül, a sikeres vállalkozások alapítói hány évesen indították cégüket. ","shortLead":"A National Bureau of Economic Research (az amerikai cambridge-beli Nemzeti Gazdaságkutató Hivatal) áprilisban közzétett...","id":"20180417_Ennyi_az_idealis_eletkor_cegalapitashoz__magasabb_mint_gondolna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3022867-667b-4d86-b8fc-ba99c8341885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b62468-2b0c-4b3b-a481-f0cb5e0fe217","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180417_Ennyi_az_idealis_eletkor_cegalapitashoz__magasabb_mint_gondolna","timestamp":"2018. április. 17. 11:20","title":"Ez az ideális életkor cégalapításhoz – magasabb, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36e7dc-1614-4949-a304-36b5ac90cdd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és nyertes óbudai képviselője közölte, segítenek az aláírásgyűjtésben. ","shortLead":"Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és nyertes óbudai képviselője közölte, segítenek az aláírásgyűjtésben. ","id":"20180416_A_Parbeszed_is_beleall_a_mobilgatas_nepszavazasba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b36e7dc-1614-4949-a304-36b5ac90cdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b5b17-4ec4-4a70-a8d2-229526b794d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_Parbeszed_is_beleall_a_mobilgatas_nepszavazasba","timestamp":"2018. április. 16. 15:39","title":"A Párbeszéd is beleáll a mobilgátas népszavazásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f320667-bfd4-4bff-a655-371db1001939","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Prémium minőségű gyümölcsökről van szó, biztosan finomak.","shortLead":"Prémium minőségű gyümölcsökről van szó, biztosan finomak.","id":"20180416_valaki_tenyleg_kepes_volt_egymillio_forintnyi_jent_fizetni_ket_mangoert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f320667-bfd4-4bff-a655-371db1001939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e5acb3-636d-4adf-9302-82a54b0f334b","keywords":null,"link":"/elet/20180416_valaki_tenyleg_kepes_volt_egymillio_forintnyi_jent_fizetni_ket_mangoert","timestamp":"2018. április. 16. 12:55","title":"Valaki tényleg képes volt egymillió forintnyi jent fizetni két mangóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail a látványos ráncfelvarrás mellett új funkciókkal is kísérletezik. Ezek közé tartozik az olyan levelek küldésének lehetősége, amelyeket szinte biztosan csak a címzett olvashat el, ráadásul ő sem bármikor.","shortLead":"A Gmail a látványos ráncfelvarrás mellett új funkciókkal is kísérletezik. Ezek közé tartozik az olyan levelek...","id":"20180416_gmail_onmegsemmisito_levelek_bizalmas_mod_email_nem_masolhato","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32b8c49-bf79-4ca2-a403-ac3295fda37b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_gmail_onmegsemmisito_levelek_bizalmas_mod_email_nem_masolhato","timestamp":"2018. április. 16. 09:03","title":"Álomfunkció jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bő egy hónap múlva már az új adatvédelmi rendelet alapján kell eljárniuk a magyarországi válallkozásoknak, a sikeres átálláshoz azonban nem árt néhány dolgot figyelembe venni. Összeszedtük, mire kell ügyelniük az érintett cégeknek.","shortLead":"Bő egy hónap múlva már az új adatvédelmi rendelet alapján kell eljárniuk a magyarországi válallkozásoknak, a sikeres...","id":"20180417_gdpr_teendok_checklist_cegeknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ac5b38-375c-4e0f-aacd-ceaeba6ec792","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_gdpr_teendok_checklist_cegeknek","timestamp":"2018. április. 17. 14:35","title":"10 dolog, amelyet érdemes átgondolni egy cégnél a GDPR fényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó Facebook-poszt szerint középkorú nőt, de erre \"mocskos hazaárulónak\" nevezték őt, és hogy nem igazi honvéd, mert nincs esze, hogy \"megállítsa az ilyeneket\". ","shortLead":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó...","id":"20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada22d7d-16e9-4631-83ab-70bb516ed66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","timestamp":"2018. április. 17. 18:06","title":"Lekiabálták, majd \"mocskos niggernek\" neveztek egy tizenéves fekete kislányt egy budapesti buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc a Facebookon. ","shortLead":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc...","id":"20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054322c4-de98-4f12-899e-e9bb662b67bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","timestamp":"2018. április. 16. 10:59","title":"Kőszeg Ferenc Orbánt, Pintért, Szájert és Bakondit hiányolja a Figyelő listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb hírek érkeztek a Samsung következő csúcstelefonjáról, a Galaxy Note9-ről.","shortLead":"Újabb hírek érkeztek a Samsung következő csúcstelefonjáról, a Galaxy Note9-ről.","id":"20180416_samsung_galaxy_note9_nagy_akkumulator","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b12e1c-3efb-40f0-9dcb-9e2029184673","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_samsung_galaxy_note9_nagy_akkumulator","timestamp":"2018. április. 16. 14:03","title":"Ha tényleg ilyen akkut kap a Samsung Galaxy Note9, azért hálásak lesznek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]