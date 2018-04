Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot a munkahelyünkkel. Ez azonban nemcsak a házasságunknak tesz rosszat.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot...","id":"20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf4292-e580-40e2-8bd9-dce91ac5283c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","timestamp":"2018. április. 17. 15:03","title":"Ezt nem árt, ha tudja, ha még otthonról is szokott dolgozni a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda délelőtt nyilvános meghallgatást tartott az Emberi Jogok Európai Bírósága a magyar tranzitzónás fogvatartás ügyében. A pert még 2015 őszén kezdeményezték a Magyar Helsinki Bizottság menedékkérő ügyfelei.","shortLead":"Szerda délelőtt nyilvános meghallgatást tartott az Emberi Jogok Európai Bírósága a magyar tranzitzónás fogvatartás...","id":"20180418_A_strasbourgi_birosag_elott_a_magyar_tranzitzona_ugye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa805197-5b34-42a0-9f7f-3c5d008cbe58","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_A_strasbourgi_birosag_elott_a_magyar_tranzitzona_ugye","timestamp":"2018. április. 18. 12:02","title":"A strasbourgi bíróság előtt a magyar tranzitzóna ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsúszott a törvényes határidőből a helyi választókerületi bizottság, ezért a Jobbik szerint új választást kell kiírni.","shortLead":"Kicsúszott a törvényes határidőből a helyi választókerületi bizottság, ezért a Jobbik szerint új választást kell kiírni.","id":"20180416_Uj_valasztast_kovetel_a_Jobbik_Miskolcon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c593db87-0334-4448-96b6-7aae49e718ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Uj_valasztast_kovetel_a_Jobbik_Miskolcon","timestamp":"2018. április. 16. 16:17","title":"Új választást követel a Jobbik Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrizetbe vették a feltételezett tettest.","shortLead":"Őrizetbe vették a feltételezett tettest.","id":"20180417_Csecsemoje_megolesevel_gyanusitanak_egy_Bekes_megyei_not","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f70a1d-84b7-416c-b451-706c8e24c291","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Csecsemoje_megolesevel_gyanusitanak_egy_Bekes_megyei_not","timestamp":"2018. április. 17. 07:59","title":"Csecsemője megölésével gyanúsítanak egy Békés megyei nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f376e3-ec0a-4a3f-bc86-4b0ba7f0ecab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csoi Un Hi és filmrendező férje nyolc év raboskodás után el tudták érni Kim Dzsong Ilnél, hogy engedje el őket Bécsbe a filmjeiket reklámozni. Ott azonban azonnal politikai menedékjogot kértek az osztrák főváros amerikai követségén. 1999-ben térhettek vissza Dél-Koreába.","shortLead":"Csoi Un Hi és filmrendező férje nyolc év raboskodás után el tudták érni Kim Dzsong Ilnél, hogy engedje el őket Bécsbe...","id":"20180417_meghalt_a_delkoreai_szineszno_akit_elraboltatott_kim_dzsong_Il","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f376e3-ec0a-4a3f-bc86-4b0ba7f0ecab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29105a24-7e34-475c-bbb3-8436cc9a5bf8","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_meghalt_a_delkoreai_szineszno_akit_elraboltatott_kim_dzsong_Il","timestamp":"2018. április. 17. 16:37","title":"Meghalt a dél-koreai színésznő, akit elraboltatott Kim Dzsong Il","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták az internetet, sőt a műholdas távközlést is. Bizonyítékokkal is szolgált, mégis kigúnyolták.\r

","shortLead":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták...","id":"20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c6e311-b780-41b1-b2cb-09d943920794","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","timestamp":"2018. április. 18. 08:09","title":"Kigúnyolták a minisztert, aki szerint Indiában több ezer éve feltalálták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1446156-e376-44d6-a6d7-7323a85a4055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg akadtak olyanok, akik eddig még a legerősebb Amarokot is gyengének tartották, akkor mostantól ők is megtalálhatják a számításukat a VW háza táján.","shortLead":"Ha esetleg akadtak olyanok, akik eddig még a legerősebb Amarokot is gyengének tartották, akkor mostantól ők is...","id":"20180418_vw_csucs_pickup_amarok_mercedes_x_osztaly_dizel_motor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1446156-e376-44d6-a6d7-7323a85a4055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74e70b-eac4-4257-a927-8e3889a019ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_vw_csucs_pickup_amarok_mercedes_x_osztaly_dizel_motor","timestamp":"2018. április. 18. 14:21","title":"Bivalyerős lett a VW csúcspickupja, mutatjuk a legizmosabb Amarokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97","c_author":"Győri Péter","category":"itthon","description":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen. Vélemény.","shortLead":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen...","id":"20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31de7851-a344-4485-88f5-4da9234b655d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","timestamp":"2018. április. 17. 16:46","title":"Antiszociális rehabilitáció: a 22-es csapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]