[{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter azt mondja, az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában, céljaiban jóval közelebb áll akár az orosz, akár a török kormányhoz, mint a nyugat-európai kabinetekhez.","shortLead":"A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter azt mondja, az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában...","id":"20180416_Kreko_Az_ujabb_ketharmaddal_sok_kerdes_hosszu_idore_zarojelbe_kerul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df87bfa-a4d9-47b9-80e1-3a61d3a48bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kreko_Az_ujabb_ketharmaddal_sok_kerdes_hosszu_idore_zarojelbe_kerul","timestamp":"2018. április. 16. 12:35","title":"Krekó: Az újabb kétharmaddal sok kérdés hosszú időre zárójelbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","shortLead":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","id":"20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266dc426-c034-4079-92cb-7b9c83542db9","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","timestamp":"2018. április. 17. 11:40","title":"Többféle barackpálinka összekeveréséből készül a \"nemzeti összetartozás itala\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","shortLead":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","id":"20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22a0d8-3263-4765-9e48-7b7b5b8c9a59","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","timestamp":"2018. április. 18. 11:40","title":"Kúria: jogsértő volt a TV2 Orbán melletti kiállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33119bb-5a87-4c5b-a9e4-f441ce1d113c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 793, vidéken 414 ezer forint. A nagy beruházók gyorsabban értékesítenek, mint a kisebb ingatlanfejlesztők.","shortLead":"A fővárosban az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 793, vidéken 414 ezer forint. A nagy beruházók gyorsabban...","id":"20180416_Ujlakast_venne_Budapesten_400_ezres_negyzetmeterar_alatt_mar_nem_fog_kapni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a33119bb-5a87-4c5b-a9e4-f441ce1d113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e13e8a-3916-4cc4-bfe2-b8be835c5f86","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Ujlakast_venne_Budapesten_400_ezres_negyzetmeterar_alatt_mar_nem_fog_kapni","timestamp":"2018. április. 16. 12:57","title":"Új lakást venne? Budapesten 400 ezres négyzetméterár alatt már nem fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcd5ffe-f03f-498f-a081-516cc1ed30c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átadták a Pritzker-díjas építész egyetlen lakóépületét.","shortLead":"Átadták a Pritzker-díjas építész egyetlen lakóépületét.","id":"20180416_Ilyen_lett_a_haz_melyet_az_orosz_James_Bondnak_tervezett_Zaha_Hadid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddcd5ffe-f03f-498f-a081-516cc1ed30c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91abf383-23ce-41ba-b8dc-ce0387d9a0cc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Ilyen_lett_a_haz_melyet_az_orosz_James_Bondnak_tervezett_Zaha_Hadid","timestamp":"2018. április. 17. 10:12","title":"Ilyen lett a ház, amit az orosz James Bondnak tervezett Zaha Hadid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8550f8-3013-4371-bb06-5497a2d7d10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marc Spelmann előadásán pörög az internet. ","shortLead":"Marc Spelmann előadásán pörög az internet. ","id":"20180417_Padlot_fogott_a_Britains_Got_Talent_zsurije_egy_buveszmutatvanytol__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b8550f8-3013-4371-bb06-5497a2d7d10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0625fe27-c18e-4a3f-9dde-4f7ce3aeff54","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Padlot_fogott_a_Britains_Got_Talent_zsurije_egy_buveszmutatvanytol__video","timestamp":"2018. április. 17. 11:38","title":"Padlót fogott a Britain's Got Talent zsűrije egy \"bűvészmutatványtól\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","shortLead":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","id":"20180418_meghalt_barbara_bush","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5e9312-7be5-4cc4-8bf2-f1c15a5f6c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_meghalt_barbara_bush","timestamp":"2018. április. 18. 05:33","title":"Meghalt Barbara Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive füzetméretű változatát. Noha az elérhető játéklistát egyelőre nem ismertette a gyártó, minden idők egyik legsikeresebb darabja, a Sonic is bizonyára ott lesz rajta.","shortLead":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive...","id":"20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf45fda3-8561-4b7e-ae4a-2e2486969460","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","timestamp":"2018. április. 16. 16:03","title":"Visszahozza legendás játékgépét a SEGA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]