[{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szívesen mennek oda a közmunkások, ahol napi nyolc órát kell dolgozni.","shortLead":"Nem szívesen mennek oda a közmunkások, ahol napi nyolc órát kell dolgozni.","id":"20180417_Akkor_is_jo_uzlet_kozmunkasokat_alkalmazni_ha_nem_csinalnak_semmit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059ab816-6ca9-4eff-8ff4-509be1dc1829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Akkor_is_jo_uzlet_kozmunkasokat_alkalmazni_ha_nem_csinalnak_semmit","timestamp":"2018. április. 17. 07:07","title":"Akkor is jó üzlet közmunkásokat alkalmazni, ha nem csinálnak semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dfab5d-f0a4-4a1f-af28-142e197c7db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak a technikától, hanem a motorostól is komoly teljesítmény ez az új rekord.","shortLead":"Nemcsak a technikától, hanem a motorostól is komoly teljesítmény ez az új rekord.","id":"20180418_uj_rekord_elektromos_motor_emotor_ebike_berlin_nemet_akkumulator_villanymotor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76dfab5d-f0a4-4a1f-af28-142e197c7db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ad363d-7fb2-4bb6-b902-5936261b0790","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_uj_rekord_elektromos_motor_emotor_ebike_berlin_nemet_akkumulator_villanymotor","timestamp":"2018. április. 18. 15:23","title":"Új rekord: 1113 kilométer egy nap alatt egy elektromos motorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","shortLead":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","id":"20180418_meghalt_barbara_bush","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5e9312-7be5-4cc4-8bf2-f1c15a5f6c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_meghalt_barbara_bush","timestamp":"2018. április. 18. 05:33","title":"Meghalt Barbara Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8550f8-3013-4371-bb06-5497a2d7d10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marc Spelmann előadásán pörög az internet. ","shortLead":"Marc Spelmann előadásán pörög az internet. ","id":"20180417_Padlot_fogott_a_Britains_Got_Talent_zsurije_egy_buveszmutatvanytol__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b8550f8-3013-4371-bb06-5497a2d7d10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0625fe27-c18e-4a3f-9dde-4f7ce3aeff54","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Padlot_fogott_a_Britains_Got_Talent_zsurije_egy_buveszmutatvanytol__video","timestamp":"2018. április. 17. 11:38","title":"Padlót fogott a Britain's Got Talent zsűrije egy \"bűvészmutatványtól\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus egy tavaly márciusi nyilatkozatában azt állította, hogy az intézet a közhasznúsági jelentésében meghatározottnál „sokkal, de sokkal nagyobb lóvét” kapott Soros György alapítványaitól.","shortLead":"A fideszes politikus egy tavaly márciusi nyilatkozatában azt állította, hogy az intézet a közhasznúsági jelentésében...","id":"20180418_jogerosen_pert_nyert_az_eotvos_karoly_intezet_nemeth_szilard_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c11620-5b03-43c2-95aa-5e73d058fe70","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_jogerosen_pert_nyert_az_eotvos_karoly_intezet_nemeth_szilard_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 08:47","title":"Jogerősen pert nyert az Eötvös Károly Intézet Németh Szilárd ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056044dd-3fec-4708-8eb9-7d51025a9cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri.","id":"20180417_15_eves_lany_tunt_el_a_XX_keruletbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056044dd-3fec-4708-8eb9-7d51025a9cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a137db47-11c2-4528-8922-370eff1acc34","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_15_eves_lany_tunt_el_a_XX_keruletbol","timestamp":"2018. április. 17. 09:15","title":"15 éves lány tűnt el a XX. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcd5ffe-f03f-498f-a081-516cc1ed30c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átadták a Pritzker-díjas építész egyetlen lakóépületét.","shortLead":"Átadták a Pritzker-díjas építész egyetlen lakóépületét.","id":"20180416_Ilyen_lett_a_haz_melyet_az_orosz_James_Bondnak_tervezett_Zaha_Hadid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddcd5ffe-f03f-498f-a081-516cc1ed30c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91abf383-23ce-41ba-b8dc-ce0387d9a0cc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Ilyen_lett_a_haz_melyet_az_orosz_James_Bondnak_tervezett_Zaha_Hadid","timestamp":"2018. április. 17. 10:12","title":"Ilyen lett a ház, amit az orosz James Bondnak tervezett Zaha Hadid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d35c436-a1b2-4f5b-bbb9-3256665d616d","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hosszú évek óta közszájon forog, hogy az 1998-ban meggyilkolt Fenyő Jánossal hírhedten feszült viszonyt ápolt Gyárfás Tamás médiavállalkozó, az úszószövetség volt elnöke. Kedden mégis általános meglepetést okozott, amikor elkezdett terjedni a hír, amely szerint a volt sportvezetőt kihallgatták a 20 évvel ezelőtti emberölési ügyben. De min feszült egymásnak Fenyő és Gyárfás? ","shortLead":"Hosszú évek óta közszájon forog, hogy az 1998-ban meggyilkolt Fenyő Jánossal hírhedten feszült viszonyt ápolt Gyárfás...","id":"20180418_fenyo_janos_gyarfas_tamas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d35c436-a1b2-4f5b-bbb9-3256665d616d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d1659c-8833-4e6d-b672-ded8ec7b2aca","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_fenyo_janos_gyarfas_tamas","timestamp":"2018. április. 18. 06:30","title":"\"Fenyő úrral még életében megbékéltem\" – Gyárfás Tamás a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]