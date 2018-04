Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40589bd0-fce5-400b-97ea-6e895e8229a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás napja előtt hozott NVB-határozatok hiánya törvénysértő.","shortLead":"A választás napja előtt hozott NVB-határozatok hiánya törvénysértő.","id":"20180416_Reszben_elmarasztalta_az_NVB_a_valasztasi_irodat_a_valasztashu_lebenulasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40589bd0-fce5-400b-97ea-6e895e8229a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516e18de-8d3e-44f4-969b-8d4fd65fa8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Reszben_elmarasztalta_az_NVB_a_valasztasi_irodat_a_valasztashu_lebenulasa_miatt","timestamp":"2018. április. 16. 22:46","title":"Részben elmarasztalta az NVB a választási irodát a valasztas.hu lebénulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bda7c52-00ec-4957-aca6-709193ec8857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi pereli az illuzionistát, aki 2013-ban, Las Vegasban sérült meg egy Copperfield-showban. A Lucky 13 nevű mutatvány sült el rosszul, ráadásul ország-világ előtt kiderült, hogy tüntették el a színpadra hívott, majd ketrecbe zárt nézőket.","shortLead":"Egy férfi pereli az illuzionistát, aki 2013-ban, Las Vegasban sérült meg egy Copperfield-showban. A Lucky 13 nevű...","id":"20180418_kinos_ugyben_kell_birosag_ele_allnia_david_copperfieldnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bda7c52-00ec-4957-aca6-709193ec8857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e7c529-7f4b-4553-b1d4-093375497f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_kinos_ugyben_kell_birosag_ele_allnia_david_copperfieldnek","timestamp":"2018. április. 18. 11:29","title":"Kínos ügyben kell bíróság elé állnia David Copperfieldnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ddc88-beb0-4cb4-b3a8-5630b59a866a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves férfit fegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel, állatkínzással és orvvadászattal gyanúsítják.","shortLead":"A 83 éves férfit fegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel, állatkínzással és orvvadászattal gyanúsítják.","id":"20180416_gutorfolde_kutya_allatkinzas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321ddc88-beb0-4cb4-b3a8-5630b59a866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b955d0-dc83-4d27-8637-5ef49b939fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_gutorfolde_kutya_allatkinzas","timestamp":"2018. április. 16. 14:18","title":"Tyúkólba rejtette volna a fegyvereit a gutorföldei kutyakilövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Két személyautó és két teherautó ütközött. ","shortLead":"Két személyautó és két teherautó ütközött. ","id":"20180416_Tomegbaleset_volt_Leanyfalunal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7fa9e9-e1ec-4c85-b506-458d03669ece","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180416_Tomegbaleset_volt_Leanyfalunal","timestamp":"2018. április. 16. 16:50","title":"Tömegbaleset volt Leányfalunál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök rendeleti úton kormányozhat ugyanis, és ezeket a rendeleteket nem lehet megtámadni az alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök...","id":"20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e018f691-5338-4a90-97cc-7c62d4577d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","timestamp":"2018. április. 17. 19:48","title":"Úgy tűnik, hetedjére is meghosszabbítják a rendkívüli állapotot Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928cead4-d55b-41d8-8bd6-b58e3962e3ee","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs béke az LMP-ben Hadházy Ákos és Sallai Róbert Benedek szombati incidense óta sem. Az országos elnökség titkára – aki fellökte székével a társelnököt – a hvg.hu-nak kitartott amellett, hogy a párt visszalépett jelöltjei fizessék meg a kampánytámogatásból miattuk elbukott 150 milliót. Az LMP több elnökségi tagja és a tagság rendkívüli tisztújítással csitítaná a feszültségeket, amelyek Hadházy Ákos szerint nemcsak az LMP-re, hanem a teljes ellenzékre veszélyesek.","shortLead":"Nincs béke az LMP-ben Hadházy Ákos és Sallai Róbert Benedek szombati incidense óta sem. Az országos elnökség titkára –...","id":"20180417_LMP_belharcok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928cead4-d55b-41d8-8bd6-b58e3962e3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65e3270-546f-479b-8424-10db1a41cb32","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_LMP_belharcok","timestamp":"2018. április. 17. 06:32","title":"\"Leprások, megfélemlítés\": az LMP és a baloldal jövőjéről szól Sallai és Hadházy párbaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","shortLead":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","id":"20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdcfe6-fdf9-45eb-8c1e-19025b4b3c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","timestamp":"2018. április. 16. 15:11","title":"Schiffer: Nem érdekel, mi lesz az LMP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Információcseréről írt alá megállapodást a Legfőbb Ügyészség az az Európai Beruházási Bank.","shortLead":"Információcseréről írt alá megállapodást a Legfőbb Ügyészség az az Európai Beruházási Bank.","id":"20180418_Polt_Peterek_megigertek_az_Europai_Beruhazasi_Banknak_szolnak_ha_korrupciot_latnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1391c-614c-4f71-8cb2-2f785cb4f7bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Polt_Peterek_megigertek_az_Europai_Beruhazasi_Banknak_szolnak_ha_korrupciot_latnak","timestamp":"2018. április. 18. 10:38","title":"Polt Péterék megígérték az Európai Beruházási Banknak: szólnak, ha korrupciót látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]