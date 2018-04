Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bda7c52-00ec-4957-aca6-709193ec8857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi pereli az illuzionistát, aki 2013-ban, Las Vegasban sérült meg egy Copperfield-showban. A Lucky 13 nevű mutatvány sült el rosszul, ráadásul ország-világ előtt kiderült, hogy tüntették el a színpadra hívott, majd ketrecbe zárt nézőket.","shortLead":"Egy férfi pereli az illuzionistát, aki 2013-ban, Las Vegasban sérült meg egy Copperfield-showban. A Lucky 13 nevű...","id":"20180418_kinos_ugyben_kell_birosag_ele_allnia_david_copperfieldnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bda7c52-00ec-4957-aca6-709193ec8857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e7c529-7f4b-4553-b1d4-093375497f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_kinos_ugyben_kell_birosag_ele_allnia_david_copperfieldnek","timestamp":"2018. április. 18. 11:29","title":"Kínos ügyben kell bíróság elé állnia David Copperfieldnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot a munkahelyünkkel. Ez azonban nemcsak a házasságunknak tesz rosszat.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot...","id":"20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf4292-e580-40e2-8bd9-dce91ac5283c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","timestamp":"2018. április. 17. 15:03","title":"Ezt nem árt, ha tudja, ha még otthonról is szokott dolgozni a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik környezetébe, mint a háború előtt. Az építkezés húzódása miatt ráadásul a történészek másfél éve nem tudják kutatni a korábban ott tárolt irattári anyagokat.","shortLead":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik...","id":"20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87df8f9-61e0-4db5-ad61-9a6c73091c4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","timestamp":"2018. április. 18. 09:46","title":"Több tízmilliárdot is megér a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy hozzányúljanak a nemrég felújított bombatalálatos épülethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsítják, és bűnügyi őrizetbe vették a volt úszószövetségi elnököt.","shortLead":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsítják, és bűnügyi őrizetbe vették a volt úszószövetségi elnököt.","id":"20180418_reszletes_vallomast_tett_gyarfas_tamas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78153ce-3f83-49c2-a97d-6a5717b4e292","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_reszletes_vallomast_tett_gyarfas_tamas","timestamp":"2018. április. 18. 09:40","title":"Gyárfás Tamás részletes vallomást tett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos emlékérme kibocsátásáról döntött a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos...","id":"20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9e60ae-000f-4b8c-9f82-2b3067ced4a1","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","timestamp":"2018. április. 18. 10:54","title":"Új 50 forintos jön a hokivébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff98d26-d052-49a9-87da-427b74df9678","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengetegen felháborodtak azon, hogy a Facebook felelőtlenül kezeli az adataikat. Aztán most kiderült, hiába adott ehhez új eszközöket is az oldal, az emberek többsége pár kattintásra sem hajlandó a saját érdekében.","shortLead":"Rengetegen felháborodtak azon, hogy a Facebook felelőtlenül kezeli az adataikat. Aztán most kiderült, hiába adott ehhez...","id":"20180417_facebook_felhasznalok_adatvedelmi_beallitasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ff98d26-d052-49a9-87da-427b74df9678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ce5a2b-d1c7-4705-b781-f1412a5dccb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_facebook_felhasznalok_adatvedelmi_beallitasok","timestamp":"2018. április. 17. 06:03","title":"Kiderült, hogy a Facebook-felhasználók nagy részének csak a szája nagy – de hármat sem kattintana saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégalapító-vezérigazgatónak esze ágában sincs megválni egyetlen titulusától sem.","shortLead":"A cégalapító-vezérigazgatónak esze ágában sincs megválni egyetlen titulusától sem.","id":"20180416_Eltavolitanak_Mark_Zuckerberget_a_Facebook_elerol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d258c19-ac53-44be-8c86-67d9b0245b8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Eltavolitanak_Mark_Zuckerberget_a_Facebook_elerol","timestamp":"2018. április. 16. 18:30","title":"Eltávolítanák Mark Zuckerberget a Facebook éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Black Shark névre keresztelt újdonság több szempontból is különlegesebb a „rendes” telefonoknál, a használat közbeni melegedést például folyadékhűtéssel igyekszik csillapítani. Emellett felcsatolható kontroller is van hozzá.","shortLead":"A Black Shark névre keresztelt újdonság több szempontból is különlegesebb a „rendes” telefonoknál, a használat közbeni...","id":"20180418_xiaomi_black_shark_gamer_mobiltelefon_folyadekhutes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2fa035-c18b-4a42-bd8b-2eae677256a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_xiaomi_black_shark_gamer_mobiltelefon_folyadekhutes","timestamp":"2018. április. 18. 11:03","title":"Itt az olcsó mobiljairól híres Xiaomi tényleg bivalyerős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]