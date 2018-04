Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk az elszámolást.","shortLead":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk...","id":"20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43cc5f8-1c3d-443c-8fd1-0ec1d6f8d83d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","timestamp":"2018. április. 17. 14:50","title":"Juhász Péter: \"Elszámolunk a kampányköltésekkel is, csak most takarítjuk az irodát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek, amelyik még a vírusvédelmet is eltávolítja a gépről.","shortLead":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek...","id":"20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a816aa34-dec6-47c4-a257-c309d2a94ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","timestamp":"2018. április. 17. 12:03","title":"Ez rosszul eshet a számítógépének: ez a zsarolóvírus még a vírusvédelmet is eltávolítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d7d660-79de-4ed9-ab70-ca2556820d7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Példátlan dolgokat vág egymás fejéhez James Comey, az FBI tavaly elbocsátott igazgatója, és Donald Trump amerikai elnök. Az első két forduló alapján szinte biztosra vehető, hogy lesznek újabb körök is, s a hangnem még személyeskedőbb és durvább lesz. Comey egy célját mindenesetre már elérte, sikerült nagy reklámot csapni a washingtoni elitről, de leginkább Trumpról szóló könyvének.","shortLead":"Példátlan dolgokat vág egymás fejéhez James Comey, az FBI tavaly elbocsátott igazgatója, és Donald Trump amerikai...","id":"20180416_Igy_kozeledik_az_USA_a_Gnaphoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d7d660-79de-4ed9-ab70-ca2556820d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737f38bc-0de1-4ad4-8837-8f1146c29ade","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Igy_kozeledik_az_USA_a_Gnaphoz","timestamp":"2018. április. 16. 17:50","title":"Így közeledik az USA a G-naphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a német kancellár nem jelzi, hogy baj van Magyarországon, sok feltörekvő autokrata vezér érezheti úgy, hogy következmény nélkül bonthatja le a demokráciát – írták Angela Merkelnek.","shortLead":"Ha a német kancellár nem jelzi, hogy baj van Magyarországon, sok feltörekvő autokrata vezér érezheti úgy...","id":"20180417_Nyilt_levelben_vadoljak_Merkelt_azzal_hogy_Orban_bunsegedje_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518d681c-99d8-48de-8d9d-eb6307dbd2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Nyilt_levelben_vadoljak_Merkelt_azzal_hogy_Orban_bunsegedje_lett","timestamp":"2018. április. 17. 09:46","title":"Nyílt levélben vádolják Merkelt azzal, hogy Orbán bűnsegédje lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégalapító-vezérigazgatónak esze ágában sincs megválni egyetlen titulusától sem.","shortLead":"A cégalapító-vezérigazgatónak esze ágában sincs megválni egyetlen titulusától sem.","id":"20180416_Eltavolitanak_Mark_Zuckerberget_a_Facebook_elerol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d258c19-ac53-44be-8c86-67d9b0245b8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Eltavolitanak_Mark_Zuckerberget_a_Facebook_elerol","timestamp":"2018. április. 16. 18:30","title":"Eltávolítanák Mark Zuckerberget a Facebook éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még a legkevésbé sem szeretnék. ","shortLead":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még...","id":"20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8309d2-cb5e-4cc0-a429-6022013b34a9","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","timestamp":"2018. április. 17. 14:54","title":"Nagyon ódzkodnak az európai ligák attól, hogy 48 csapatos legyen a következő focivébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81780dc5-d28f-49aa-9039-cecfd515cfb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő az első nem klasszikus zeneszerző vagy jazz előadó, aki megkapta a zenei Pulitzer-díjat. ","shortLead":"Ő az első nem klasszikus zeneszerző vagy jazz előadó, aki megkapta a zenei Pulitzer-díjat. ","id":"20180416_Pulitzerdijat_kapott_Kendrick_Lamar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81780dc5-d28f-49aa-9039-cecfd515cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fadfd9-6da1-459a-9685-9fec21f99939","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Pulitzerdijat_kapott_Kendrick_Lamar","timestamp":"2018. április. 16. 22:07","title":"Pulitzer-díjat kapott Kendrick Lamar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiírták a közbeszerzési eljárást az M3-as autópályát – Mátészalkán át – a román határral összekötő M49-es gyorsforgalmi út tervezésére.","shortLead":"Kiírták a közbeszerzési eljárást az M3-as autópályát – Mátészalkán át – a román határral összekötő M49-es gyorsforgalmi...","id":"20180418_mateszalka_m49es_autopalya_romania","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57017e70-913b-4659-b026-d37af8344b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_mateszalka_m49es_autopalya_romania","timestamp":"2018. április. 18. 08:55","title":"Új autópálya épül Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]