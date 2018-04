Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","shortLead":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","id":"20180418_meghalt_barbara_bush","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5e9312-7be5-4cc4-8bf2-f1c15a5f6c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_meghalt_barbara_bush","timestamp":"2018. április. 18. 05:33","title":"Meghalt Barbara Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi utcarészek. Közben a pincetulajdonosok feje felett az állami elővásárlási jog lebeg, és a szőlőt is potom pénzért veszik át tőlük. ","shortLead":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi...","id":"20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50471f82-48ef-4a2f-ab07-c1734c25b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","timestamp":"2018. április. 16. 09:48","title":"Milliárdokat öntenek a tokaji borvidékbe, de nem világos, kinek szépítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok katás kisvállalkozást fenyeget bírság, mert a külföldről igénybevett szolgáltatások után – mint például a Facebook-hirdetés – nem fizetnek áfát, holott kellene.","shortLead":"Sok katás kisvállalkozást fenyeget bírság, mert a külföldről igénybevett szolgáltatások után – mint például...","id":"20180417_Veszelyben_a_facebookozo_katas_cegek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6724f1-16a1-4251-9e7d-e7cb68e01e47","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180417_Veszelyben_a_facebookozo_katas_cegek","timestamp":"2018. április. 17. 13:11","title":"Veszélyben a facebookozó katás cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően, hogy a nyugati hatalmak a hét végén Szíria elleni légicsapásokkal torolták meg, hogy a damaszkuszi rezsim állítólag vegyi fegyvereket vetett be a felkelők kezén lévő területek lakossága ellen. \r

","shortLead":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően...","id":"20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020d13-57bc-4c18-b150-b72bc56f4348","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 07:40","title":"Oroszország álhírhadjáratot indított Nagy-Britannia és az USA ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzat aktivizálta magát, és segített kijutni a fecskéknek a galambháló alól. ","shortLead":"Az önkormányzat aktivizálta magát, és segített kijutni a fecskéknek a galambháló alól. ","id":"20180417_Karacsonyek_megmentettek_az_eletveszelybe_kerult_zugloi_fecskeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd432c90-2798-4001-88a2-3a4ffa8e9e80","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Karacsonyek_megmentettek_az_eletveszelybe_kerult_zugloi_fecskeket","timestamp":"2018. április. 17. 12:13","title":"Karácsonyék megmentették az életveszélybe került zuglói fecskéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem akarnak politikai harcot vívni Magyarországgal, de a nyelvtörvényre vonatkozó követeléseket nem hajlandók teljesíteni. ","shortLead":"Nem akarnak politikai harcot vívni Magyarországgal, de a nyelvtörvényre vonatkozó követeléseket nem hajlandók...","id":"20180417_Ukrajna_uzent_Budapestnek_nem_teljesitik_az_esszerutlen_koveteleseket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129db192-478e-4556-9169-67d1427a79f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Ukrajna_uzent_Budapestnek_nem_teljesitik_az_esszerutlen_koveteleseket","timestamp":"2018. április. 17. 20:21","title":"Ukrajna üzent Budapestnek: nem teljesítik az \"ésszerűtlen követeléseket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499728c3-48e3-4de7-94c2-937e0544e47b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök óta négy céget bírságolt meg a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Csütörtök óta négy céget bírságolt meg a Magyar Nemzeti Bank.","id":"20180416_Tuzallo_fa_Rubikkocka_meretu_kazan_MLMes_kriptovalutabanyaszat__elkepeszto_cegekre_szabott_ki_most_birsagot_az_MNB","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499728c3-48e3-4de7-94c2-937e0544e47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca123d91-eb7c-4eda-ba39-2e32ce0d7f35","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Tuzallo_fa_Rubikkocka_meretu_kazan_MLMes_kriptovalutabanyaszat__elkepeszto_cegekre_szabott_ki_most_birsagot_az_MNB","timestamp":"2018. április. 16. 13:41","title":"Tűzálló fa, Rubik-kocka méretű kazán, MLM-es kriptovaluta-bányászat – elképesztő cégekre szabott ki most bírságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e329288f-eaa6-4268-9f1b-ed6ac696203d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"600-600 lóerővel már a legtöbb csata nyerhető közúton, de mire mennek egymás ellen?","shortLead":"600-600 lóerővel már a legtöbb csata nyerhető közúton, de mire mennek egymás ellen?","id":"20180416_1200_loero_MercedesAMG_S63_a_BMW_M760Li_ellen__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e329288f-eaa6-4268-9f1b-ed6ac696203d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa5148a-762d-4b7e-be05-ba7f6a91d97d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_1200_loero_MercedesAMG_S63_a_BMW_M760Li_ellen__video","timestamp":"2018. április. 16. 12:21","title":"Maffiózók egymás ellen: Mercedes-AMG S63 a BMW M760Li-vel szemben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]