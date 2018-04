Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről a Weibo. A tisztogatásnak is betudható akció híre óriási felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről...","id":"20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d068e04-31c7-478d-8948-52de2fcbb0e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","timestamp":"2018. április. 18. 10:03","title":"Elsöpörte a népharag a kínai Facebook melegek elleni tisztogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így ünnepli a BOOKR Kids a harmadik szülinapját.","shortLead":"Így ünnepli a BOOKR Kids a harmadik szülinapját.","id":"20180418_Szulok_figyelem_250_interaktiv_meset_tolthetunk_le_ingyen_a_hetvegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a505bd7c-c6e3-4016-bd61-a6f3bd3b36e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Szulok_figyelem_250_interaktiv_meset_tolthetunk_le_ingyen_a_hetvegen","timestamp":"2018. április. 18. 09:55","title":"Szülők, figyelem: 250 interaktív mesét tölthetünk le ingyen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233037f1-4a70-42a9-8068-14ca27041431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyő Jánost 1998-ban lőtték le saját autójában egy kereszteződésben. ","shortLead":"Fenyő Jánost 1998-ban lőtték le saját autójában egy kereszteződésben. ","id":"20180417_Gyarfas_Tamast_gyanusitja_a_rendorseg_Fenyo_Janos_mediacezar_megoletese_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=233037f1-4a70-42a9-8068-14ca27041431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d404e2-fb14-4388-99c9-2107b8e828d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Gyarfas_Tamast_gyanusitja_a_rendorseg_Fenyo_Janos_mediacezar_megoletese_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 17:26","title":"Felbujtással gyanúsítja a rendőrség Gyárfás Tamást a Fenyő-ügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most egy tanulmány is megerősítette: Dana Scully furcsa, ám megmagyarázható hatással van a nőkre.","shortLead":"Most egy tanulmány is megerősítette: Dana Scully furcsa, ám megmagyarázható hatással van a nőkre.","id":"20180419_Letezik_egy_erdekes_elmelet_az_Xaktakrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393b2c12-7db7-4cd9-a0eb-be812d786b41","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Letezik_egy_erdekes_elmelet_az_Xaktakrol","timestamp":"2018. április. 19. 11:23","title":"Létezik egy érdekes elmélet az X-aktákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi Zsolnay Színház hirtelen törölte az Igenis, miniszterelnök úr című vendégelőadást a műsorból, melyben Alföldi Róbert az egyik főszereplő. Hivatalos indoklás egyelőre nincs, Alföldi szerint ez beleillik egy mintába.","shortLead":"A pécsi Zsolnay Színház hirtelen törölte az Igenis, miniszterelnök úr című vendégelőadást a műsorból, melyben Alföldi...","id":"20180417_Alfoldi_megszolalt_a_lemondott_darabja_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df355479-e7a6-4d3b-9d18-7417901c693a","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Alfoldi_megszolalt_a_lemondott_darabja_utan","timestamp":"2018. április. 17. 17:05","title":"Alföldit eléggé elszomorítja, hogy lemondták a pécsi előadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c10108-ccd8-44cc-b8e4-0769665c81a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Narancsnak Hódmezővásárhely független polgármestere, Márki-Zay Péter, akit az ellenzéki politika esélyeiről, valamint a mögöttünk hagyott választásról is kérdezett a lap újságírója. Márki-Zay szerint április 8-a óta érezhetően többen félnek, és most ugyan még Európa közepén vagyunk, de közben egyértelműen Oroszország felé tartunk. ","shortLead":"Interjút adott a Magyar Narancsnak Hódmezővásárhely független polgármestere, Márki-Zay Péter, akit az ellenzéki...","id":"20180418_MarkiZay_Lazar_egy_haragtarto_ember_nem_hiszem_hogy_kibekulunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c10108-ccd8-44cc-b8e4-0769665c81a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2692cac-e4cf-46ad-8391-70b6e0bcb721","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_MarkiZay_Lazar_egy_haragtarto_ember_nem_hiszem_hogy_kibekulunk","timestamp":"2018. április. 18. 21:00","title":"Márki-Zay: Lázár egy haragtartó ember, nem hiszem, hogy kibékülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dfab5d-f0a4-4a1f-af28-142e197c7db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak a technikától, hanem a motorostól is komoly teljesítmény ez az új rekord.","shortLead":"Nemcsak a technikától, hanem a motorostól is komoly teljesítmény ez az új rekord.","id":"20180418_uj_rekord_elektromos_motor_emotor_ebike_berlin_nemet_akkumulator_villanymotor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76dfab5d-f0a4-4a1f-af28-142e197c7db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ad363d-7fb2-4bb6-b902-5936261b0790","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_uj_rekord_elektromos_motor_emotor_ebike_berlin_nemet_akkumulator_villanymotor","timestamp":"2018. április. 18. 15:23","title":"Új rekord: 1113 kilométer egy nap alatt egy elektromos motorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A vagyonomat az Orbán-kormány ellen fogom felhasználni\" – üzente Ungár Péter, csakhogy az az anyján múlik, hogy mennyihez férhet hozzá a milliárdjaiból.","shortLead":"\"A vagyonomat az Orbán-kormány ellen fogom felhasználni\" – üzente Ungár Péter, csakhogy az az anyján múlik...","id":"20180418_Schmidt_Marian_mulik_hogy_Ungar_Peter_mennyit_mozgosithat_a_vagyonabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b7933-043f-440d-916c-65ceb882dfa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Schmidt_Marian_mulik_hogy_Ungar_Peter_mennyit_mozgosithat_a_vagyonabol","timestamp":"2018. április. 18. 12:59","title":"Schmidt Márián múlik, hogy Ungár Péter mennyit mozgósíthat a vagyonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]