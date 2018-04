Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is meghaltak.","shortLead":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is...","id":"20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175d8999-b716-4a51-a2df-bf9fa14f388f","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","timestamp":"2018. április. 19. 14:21","title":"A varsói gettó felkelőire emlékeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német rendőrök. ","shortLead":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német...","id":"20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679718b-27c4-42f8-8870-ad481f3cda26","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 07:32","title":"Nagy razziába fogott a német rendőrség a szervezett bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha minden igaz, az állami szerveket arra próbálják rábírni, hogy inkább az országban kifejlesztett üzenetküldő applikációkat használják, amelyek állítólag ugyanolyan biztonságosak, mint a külföldiek.","shortLead":"Ha minden igaz, az állami szerveket arra próbálják rábírni, hogy inkább az országban kifejlesztett üzenetküldő...","id":"20180418_az_irani_hatosagok_is_utest_mertek_a_titkositott_uzenetkuldesrol_ismert_telegramra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de64b9-a856-448d-a3b5-def22f861a94","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_az_irani_hatosagok_is_utest_mertek_a_titkositott_uzenetkuldesrol_ismert_telegramra","timestamp":"2018. április. 18. 13:00","title":"Az iráni hatóságok is ütést mértek a titkosított üzenetküldésről ismert Telegramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97","c_author":"Győri Péter","category":"itthon","description":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen. Vélemény.","shortLead":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen...","id":"20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31de7851-a344-4485-88f5-4da9234b655d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","timestamp":"2018. április. 17. 16:46","title":"Antiszociális rehabilitáció: a 22-es csapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f23623-20b8-4c82-b14d-5fd4dfbd5596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hónapja sincs, hogy bemutatta aktuális csúcstelefonját a Sony, máris itt az XZ2 több ponton módosított, abszolút prémium kategóriába illő variánsa.","shortLead":"Két hónapja sincs, hogy bemutatta aktuális csúcstelefonját a Sony, máris itt az XZ2 több ponton módosított, abszolút...","id":"20180417_sony_xperia_xz2_premium_mobiltelefon_4k_kijelzo_dupla_kamera","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77f23623-20b8-4c82-b14d-5fd4dfbd5596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba07e5f-21eb-4936-9bcd-2e9305c9c580","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_sony_xperia_xz2_premium_mobiltelefon_4k_kijelzo_dupla_kamera","timestamp":"2018. április. 17. 16:03","title":"Odatette magát a Sony, egy igazi erőmobilt adnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új exobolygóvadász űrszondáját.","shortLead":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új...","id":"20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4cd39-0d7c-4fe8-bc77-dfc9e65446f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","timestamp":"2018. április. 19. 08:29","title":"Elon Musk megint kilőtt valamit az űrbe, ismeretlen világokra vadászik a szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják az F1-rendszámot, amely eddig Afzal Khan brit autódizájner Bugatti Veyron típusú gépkocsiján volt.","shortLead":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják...","id":"20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab2caf4-98ee-42df-9bca-4aeb54852f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","timestamp":"2018. április. 18. 16:17","title":"4,3 milliárd forintért árulják a világ legdrágább rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta a világgal, hogy milyen színekre számíthatunk.","shortLead":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta...","id":"20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e9c31-d29e-4a19-a552-d9018276cc01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Fotók: hangzatos elnevezésű, valóban szép színekben érkezik a Xiaomi Mi 6X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]