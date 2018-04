Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András próbálta megakadályozni a Tv2 megbírságolását. Visszanéztük az ülésről készült felvételt, ami alapján egyértelmű, hogy Patyi és az elvileg független tagok érveltek amellett, hogy teljesen rendben van, ha Marsi Anikóék belemondják a kamerába: Orbán Viktorra szavaznak. Azt is az elnök javasolta, hogy Vajnáéknak végül kisebb bírságot kelljen csak fizetni, sőt véletlenül majdnem megfeledkezett a pénzbüntetésről.","shortLead":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András...","id":"20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcef522-6cf7-452d-9ae5-b6b166a72ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","timestamp":"2018. április. 19. 10:45","title":"Az Orbánnak hajbókoló NVB-elnök meg akarta fúrni a Tv2 bírságolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582131b3-ea40-4764-818b-7901faf743db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrongálódott motorral és törzzsel hajtott végre kényszerleszállást Philadelphiában a Southwest Airlines légitársaság egyik utasszállító gépe. Egy utas életét vesztette a balesetben. ","shortLead":"Megrongálódott motorral és törzzsel hajtott végre kényszerleszállást Philadelphiában a Southwest Airlines légitársaság...","id":"20180417_Latvanyos_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_a_Southwest_egyik_gepe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582131b3-ea40-4764-818b-7901faf743db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87688200-afdf-4b8a-b94e-f287a66addde","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Latvanyos_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_a_Southwest_egyik_gepe","timestamp":"2018. április. 17. 20:15","title":"Látványos kényszerleszállást hajtott végre a Southwest egyik gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó Facebook-poszt szerint középkorú nőt, de erre \"mocskos hazaárulónak\" nevezték őt, és hogy nem igazi honvéd, mert nincs esze, hogy \"megállítsa az ilyeneket\". ","shortLead":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó...","id":"20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada22d7d-16e9-4631-83ab-70bb516ed66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","timestamp":"2018. április. 17. 18:06","title":"Lekiabálták, majd \"mocskos niggernek\" neveztek egy tizenéves fekete kislányt egy budapesti buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német rendőrök. ","shortLead":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német...","id":"20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679718b-27c4-42f8-8870-ad481f3cda26","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 07:32","title":"Nagy razziába fogott a német rendőrség a szervezett bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31775976-4380-4c09-8975-f272609d5f48","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kedvező piaci környezetben éves szinten akár 750 ezerre is emelkedhet a belföldi adásvételek, átírások száma.","shortLead":"A kedvező piaci környezetben éves szinten akár 750 ezerre is emelkedhet a belföldi adásvételek, átírások száma.","id":"20180419_Egyre_tobb_hasznalt_autot_veszunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31775976-4380-4c09-8975-f272609d5f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff86e54-e97e-4403-a435-dbd7d02464d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_Egyre_tobb_hasznalt_autot_veszunk","timestamp":"2018. április. 19. 07:27","title":"Egyre több használt autót veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e729c298-7f25-45d5-a9c9-53bc584dfff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a BMW árpilis 1-jén viccelődött egy látványos tuninggal, addig az oroszok komolyan vették a \"felhívást\".","shortLead":"Amíg a BMW árpilis 1-jén viccelődött egy látványos tuninggal, addig az oroszok komolyan vették a \"felhívást\".","id":"20180418_lada_niva_4x4_optikai_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e729c298-7f25-45d5-a9c9-53bc584dfff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef695be-af7c-464f-9271-87c583952877","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_lada_niva_4x4_optikai_tuning","timestamp":"2018. április. 18. 10:21","title":"Az oroszok tényleg megcsinálták a Lada Niva-tuningot, amin más autógyártó csak viccelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fcf789-6671-4d17-b4b5-b6545fb79d41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a tábla egyedi módon hívja fel a figyelmet a kerékpáros közlekedés szabályainak betartására.","shortLead":"Ez a tábla egyedi módon hívja fel a figyelmet a kerékpáros közlekedés szabályainak betartására.","id":"20180418_a_nap_fotoja_jardan_kerekpar_tolni_bicikli_kresz_biztonsag_kozlekedesi_tabla","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fcf789-6671-4d17-b4b5-b6545fb79d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6cfd84-6a34-49ba-bdd8-a095df0d253c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_a_nap_fotoja_jardan_kerekpar_tolni_bicikli_kresz_biztonsag_kozlekedesi_tabla","timestamp":"2018. április. 18. 06:41","title":"A nap fotója: a járdán a kerékpárt csak tolni szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki Görögországban pisztollyal rohangált egy focipályán. A Forbes magazin moszkvai kiadása szerint az összvagyon is szépen nő: 25 milliárdos a bővülés, s a leggazdagabbaknak már 485 milliárd dollárjuk van. Pedig Oroszországot komoly nyugati szankciók sújtják.","shortLead":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki...","id":"20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a694af46-158d-40ca-8799-1bc2957765b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","timestamp":"2018. április. 19. 11:32","title":"A szankciók használnak az orosz milliárdosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]