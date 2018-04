Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok katás kisvállalkozást fenyeget bírság, mert a külföldről igénybevett szolgáltatások után – mint például a Facebook-hirdetés – nem fizetnek áfát, holott kellene.","shortLead":"Sok katás kisvállalkozást fenyeget bírság, mert a külföldről igénybevett szolgáltatások után – mint például...","id":"20180417_Veszelyben_a_facebookozo_katas_cegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6724f1-16a1-4251-9e7d-e7cb68e01e47","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180417_Veszelyben_a_facebookozo_katas_cegek","timestamp":"2018. április. 17. 13:11","title":"Veszélyben a facebookozó katás cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","shortLead":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","id":"20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68ce9a3-85f5-4ff7-a265-cb67080b4506","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 15:09","title":"Kutyaszánon szelte át a sarkvidéket a magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap. A gázoló nem állt meg segíteni, azonnal elhagyta a helyszínt. ","shortLead":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap...","id":"20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e9c85-a293-4d47-8a25-5e53dadbf09e","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","timestamp":"2018. április. 17. 21:19","title":"Még mindig válságos az állapota a fiúnak, akit édesanyjával együtt gázoltak el, és hagytak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9f1ff4-304c-4b1e-ac98-380c5c8bc6ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint akár messzemenő következményei is lehetnek a kínai ZTE-re csak nemrég kivetett amerikai szankcióknak. A tilalom előzménye, hogy a vállalat nem tartott be egy rá vonatkozó, ellene indított büntetőeljáráshoz köthető megállapodást.","shortLead":"A hírek szerint akár messzemenő következményei is lehetnek a kínai ZTE-re csak nemrég kivetett amerikai szankcióknak...","id":"20180418_Bukhatja_az_Androidot_az_egyik_nagy_kinai_telefongyarto_es_ezt_csak_maganak_koszonheti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9f1ff4-304c-4b1e-ac98-380c5c8bc6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6543fa8a-6477-463c-ac63-5b0c034cbe68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_Bukhatja_az_Androidot_az_egyik_nagy_kinai_telefongyarto_es_ezt_csak_maganak_koszonheti","timestamp":"2018. április. 18. 14:57","title":"Bukhatja az Androidot az egyik nagy kínai telefongyártó, és ezt csak magának köszönheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szürke pólóból, kapucnis pulóverből és farmerből álló „kocka” egyenruháját öltönyre cserélte Mark Zuckerberg, a Facebook elindítója és irányítója, amikor megjelent az amerikai szenátus előtt. A törvényhozók körében egyetértés alakult ki, hogy annak valamiféle szabályozásra van szüksége. Hogy ezt a 33 éves korára a világ egyik leggazdagabb emberévé vált Zuckerberg teszi meg önszántából, vagy a washingtoni törvényhozás kényszeríti ki, az még a jövő zenéje.","shortLead":"A szürke pólóból, kapucnis pulóverből és farmerből álló „kocka” egyenruháját öltönyre cserélte Mark Zuckerberg...","id":"20180419_mark_zuckerberg_eletrajz_karrier","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b47197-faf2-4e05-a380-90abd40410a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_mark_zuckerberg_eletrajz_karrier","timestamp":"2018. április. 19. 10:03","title":"Hogy ki is valójában Mark Zuckerberg? A net ellentmondásos zsenije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén.



","shortLead":"Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti...","id":"20180418_Szavazas_150_kifogas_erkezett_az_egyeni_valasztokeruleti_eredmenyt_megallapito_dontesekkel_szemben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ac4cec-b69b-4e31-bfc7-c0bc4422f940","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Szavazas_150_kifogas_erkezett_az_egyeni_valasztokeruleti_eredmenyt_megallapito_dontesekkel_szemben","timestamp":"2018. április. 18. 21:42","title":"Szavazás: 150 kifogás érkezett az egyéni választókerületi eredményt megállapító döntésekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a71869c-06fc-4702-9c7d-6c5ff254f448","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hamarosan 24 órás sebességellenőrző razziát tartanak az utakon a rendőrök, de hogy pontosan hol, arra még várják az ötleteket.","shortLead":"Hamarosan 24 órás sebességellenőrző razziát tartanak az utakon a rendőrök, de hogy pontosan hol, arra még várják...","id":"20180417_traffipax_speedmarathon_sebessegmeres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a71869c-06fc-4702-9c7d-6c5ff254f448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42a32e-c792-40a4-b976-1524f70b5d80","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180417_traffipax_speedmarathon_sebessegmeres","timestamp":"2018. április. 17. 17:16","title":"Most ön is megmondhatja a rendőröknek, hova álljanak a traffipaxszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85307aa3-3816-42a7-97c3-ba0f40da8f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltűnt szavazatok, jogosulatlan átszavazások, száz százalékos Fidesz - különös jelenségek helyszíne volt egy apró baranyai falu.","shortLead":"Eltűnt szavazatok, jogosulatlan átszavazások, száz százalékos Fidesz - különös jelenségek helyszíne volt egy apró...","id":"20180417_Nem_adjak_fel_a_ketfarkuak_a_Kuriara_viszik_a_baranyai_paraszavazok_ugyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85307aa3-3816-42a7-97c3-ba0f40da8f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e906dc87-899d-435c-a9ae-0d4edbf91da3","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_adjak_fel_a_ketfarkuak_a_Kuriara_viszik_a_baranyai_paraszavazok_ugyet","timestamp":"2018. április. 17. 13:36","title":"Nem adják fel a kétfarkúak, a Kúriával vizsgáltatják ki a baranyai parajelenségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]