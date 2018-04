Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","shortLead":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","id":"20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb19670-61ae-4724-ad07-0a8b235b973c","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","timestamp":"2018. április. 19. 10:37","title":"„Nem a kormány szégyene, hanem mindnyájunké, enyém, tied, övé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d35c436-a1b2-4f5b-bbb9-3256665d616d","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hosszú évek óta közszájon forog, hogy az 1998-ban meggyilkolt Fenyő Jánossal hírhedten feszült viszonyt ápolt Gyárfás Tamás médiavállalkozó, az úszószövetség volt elnöke. Kedden mégis általános meglepetést okozott, amikor elkezdett terjedni a hír, amely szerint a volt sportvezetőt kihallgatták a 20 évvel ezelőtti emberölési ügyben. De min feszült egymásnak Fenyő és Gyárfás? ","shortLead":"Hosszú évek óta közszájon forog, hogy az 1998-ban meggyilkolt Fenyő Jánossal hírhedten feszült viszonyt ápolt Gyárfás...","id":"20180418_fenyo_janos_gyarfas_tamas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d35c436-a1b2-4f5b-bbb9-3256665d616d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d1659c-8833-4e6d-b672-ded8ec7b2aca","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_fenyo_janos_gyarfas_tamas","timestamp":"2018. április. 18. 06:30","title":"\"Fenyő úrral még életében megbékéltem\" – Gyárfás Tamás a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3fb5ea-eb59-47ec-9371-6d364b9d1d28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a gumijai nem árulnák el, teljes csendben futná tesztköreit a Nürburgringen a Tesla Model X hamarosan érkező riválisa. ","shortLead":"Ha a gumijai nem árulnák el, teljes csendben futná tesztköreit a Nürburgringen a Tesla Model X hamarosan érkező...","id":"20180417_audi_etron_q6","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad3fb5ea-eb59-47ec-9371-6d364b9d1d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728baf7e-9476-4f87-90b9-5d1ded000db8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_audi_etron_q6","timestamp":"2018. április. 17. 14:41","title":"Videó: Csak az abroncsa visít az Audi teljesen elektromos SUV-jának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány arra hivatkozik, hogy a visszaéléseket akarják megszüntetni a szigorításokkal. A bűncselekményt elkövető menedékkérőket, köztük a kiskorúakat is kitoloncolják az országból.","shortLead":"Az osztrák kormány arra hivatkozik, hogy a visszaéléseket akarják megszüntetni a szigorításokkal. A bűncselekményt...","id":"20180418_belenezhetnek_ezentul_az_osztrak_hatosagok_a_menekultjogot_kerelmezok_mobiljaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3b0d33-402f-4c35-ad34-67abde454b31","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_belenezhetnek_ezentul_az_osztrak_hatosagok_a_menekultjogot_kerelmezok_mobiljaba","timestamp":"2018. április. 18. 12:00","title":"Belenézhetnek ezentúl az osztrák hatóságok a menekültjogot kérelmezők mobiljába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","shortLead":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","id":"20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ae8775-2bbd-4aa7-ab1e-6fe1cbab53a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","timestamp":"2018. április. 19. 11:00","title":"Vigyázat, az E.ON nevében csalnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87a54b-9a50-49b7-9eba-93c85bbd2244","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan lekerülnek rólunk a kabátok után még a dzsekik is, így különösen jól jöhet, hogy egy igen hasznos funkcióval egészítették ki a népszerű fitneszalkalmazást.","shortLead":"Lassan lekerülnek rólunk a kabátok után még a dzsekik is, így különösen jól jöhet, hogy egy igen hasznos funkcióval...","id":"20180417_kiegeszitett_szemelyi_adzos_alkalmazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a87a54b-9a50-49b7-9eba-93c85bbd2244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc6dde0-b762-4955-b3ef-3f5e3bf56437","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_kiegeszitett_szemelyi_adzos_alkalmazas","timestamp":"2018. április. 17. 14:03","title":"Érdemes kipróbálni: felturbózták az ingyenes személyiedző-programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Balázs, a Mi vagyunk a többség tüntetések egyik szervezője azt mondja, kiemelkedőnek számít a részvételi kedv az újabb tüntetésen. Nem állnak le szombaton, a tüntetéshullámból mozgalom lehet. A részleteket szombaton jelentik be.","shortLead":"Gulyás Balázs, a Mi vagyunk a többség tüntetések egyik szervezője azt mondja, kiemelkedőnek számít a részvételi kedv...","id":"20180417_Tuntetes_ujratoltve_ismetlesre_ennyien_meg_nem_jelentkeztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372c5648-816f-4f91-95ac-a512f5e42019","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Tuntetes_ujratoltve_ismetlesre_ennyien_meg_nem_jelentkeztek","timestamp":"2018. április. 17. 16:08","title":"Tüntetés újratöltve: ismétlésre ennyien még nem jelentkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","shortLead":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","id":"20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc401d-43ae-4088-a029-be8b22dbb45a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","timestamp":"2018. április. 18. 15:40","title":"Késsel és kötéllel indult el Taylor Swift házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]