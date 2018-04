Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több, vezető beosztású személy is távozik, az ügy háttere pedig egy állítólagos belső leltár eredménye. Ha igazak a hírek, csúnyán átverhették Mészárost.\r

","shortLead":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több...","id":"20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff4be7e-e256-493b-9c8d-17d6de36f03b","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","timestamp":"2018. április. 17. 16:35","title":"Lefejezések az Echo tévénél: átverték Mészárost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s állampolgárok élete – követelte az Európai Parlamentben Guy Verhofstadt. A liberális képviselő emlékeztetett arra, hogy jelenleg is mintegy hárommillió EU-s állampolgár tartózkodik a szigetországban.","shortLead":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s...","id":"20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956b905a-5230-42f5-8879-372686310efd","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","timestamp":"2018. április. 18. 15:41","title":"Az EU-s polgárok jogainak tiszteletben tartását követelik Londontól a Windrush-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NIF szerint a magyar törvények erre lehetőséget adnak, de ebből még gond lehet. ","shortLead":"A NIF szerint a magyar törvények erre lehetőséget adnak, de ebből még gond lehet. ","id":"20180417_Fehervar_elovarosakent_adta_el_a_kormany_Balatonfuredet_egy_unios_palyazaton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132000fc-928f-471b-8043-0a8ca8b03e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Fehervar_elovarosakent_adta_el_a_kormany_Balatonfuredet_egy_unios_palyazaton","timestamp":"2018. április. 17. 08:51","title":"Fehérvár elővárosaként adta el a kormány Balatonfüredet egy uniós pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták az internetet, sőt a műholdas távközlést is. Bizonyítékokkal is szolgált, mégis kigúnyolták.\r

","shortLead":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták...","id":"20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c6e311-b780-41b1-b2cb-09d943920794","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","timestamp":"2018. április. 18. 08:09","title":"Kigúnyolták a minisztert, aki szerint Indiában több ezer éve feltalálták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","shortLead":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","id":"20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9209c578-f23a-4a5f-a229-f57ff8950d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","timestamp":"2018. április. 17. 09:15","title":"Egy kínai milliárdos mondja meg, mi vár az európai autómárkákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","shortLead":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","id":"20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b5511-9fdd-4eea-a5a9-857daf544498","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","timestamp":"2018. április. 18. 11:10","title":"Szuperhősfilmet rendez Steven Spielberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalok nagy része a korábbinál többet költött 2017-ben és a jövőben is a kiadásaik növekedésével számolnak. A fiatalok fele azonban azt tervezi, hogy idén növeli a megtakarításait.","shortLead":"A fiatalok nagy része a korábbinál többet költött 2017-ben és a jövőben is a kiadásaik növekedésével számolnak...","id":"20180418_Elmegy_a_penz_etelre_es_lakasra_alig_tud_felretenni_a_legtobb_fiatal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee1760-92f9-48f0-9a62-9de925c99c2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Elmegy_a_penz_etelre_es_lakasra_alig_tud_felretenni_a_legtobb_fiatal","timestamp":"2018. április. 18. 12:05","title":"Elmegy a pénz ételre és lakásra, alig tud félretenni a legtöbb fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","shortLead":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","id":"20180418_meghalt_barbara_bush","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5e9312-7be5-4cc4-8bf2-f1c15a5f6c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_meghalt_barbara_bush","timestamp":"2018. április. 18. 05:33","title":"Meghalt Barbara Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]