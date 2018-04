Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában, de nem találja, annak fontos oka van.","shortLead":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában...","id":"20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffffcda-d4e2-45ff-bc0d-9ecb88d50cae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","timestamp":"2018. április. 18. 13:22","title":"Kötelező az automata-segélyhívó az új autókban, de mégsincs benne – hogyan is van ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afec9f8c-959e-4493-b034-c4dc2fe98588","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei. Kivéve Magyarországét.","shortLead":"Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei...","id":"20180419_Nekimentek_az_unios_orszagok_Kinanak_csak_Magyarorszag_indulna_el_a_Selyemuton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afec9f8c-959e-4493-b034-c4dc2fe98588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd37dac-a6e2-4ec1-bae2-4acd159826c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Nekimentek_az_unios_orszagok_Kinanak_csak_Magyarorszag_indulna_el_a_Selyemuton","timestamp":"2018. április. 19. 09:12","title":"Nekimentek az uniós országok Kínának, csak Magyarország indulna el a Selyemúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78cb4bf-99b2-4fc1-9e99-57b79f590f09","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fontos a jó kapcsolat egy diktátorral.","shortLead":"Fontos a jó kapcsolat egy diktátorral.","id":"20180419_Ader_Janosrol_nem_sokat_hallottunk_az_elmult_idoszakban_de_a_fontos_pillanatokat_nem_hagyja_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78cb4bf-99b2-4fc1-9e99-57b79f590f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816570ad-240e-4c56-8f45-903d03b07937","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Ader_Janosrol_nem_sokat_hallottunk_az_elmult_idoszakban_de_a_fontos_pillanatokat_nem_hagyja_ki","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Nem volt szabad a választás? Nem baj, Áder attól még gratulál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Netskope kiberbiztonsági cég szakemberei szerint elég csak hozzáférni az ATM alaplapjához, a kód segítségével már gyerekjáték kinyerni a gépből a pénzt.","shortLead":"A kaliforniai Netskope kiberbiztonsági cég szakemberei szerint elég csak hozzáférni az ATM alaplapjához, a kód...","id":"20180418_virus_atmjackpot_atm_keszpenz_bankautomata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fa7e03-91d2-4053-8bf2-41ff64a2818a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_virus_atmjackpot_atm_keszpenz_bankautomata","timestamp":"2018. április. 18. 12:03","title":"Ha ezt a programot ráküldik egy ATM-re, csak úgy szórja magából a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen kitűnik, milyen sokat köszönhet Soros György pénzügyi támogatásának. Ugyanis éveken élt és kutatott történészként olyan ösztöndíjakból, amelyeket Soros alapítványa finanszírozott.","shortLead":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen...","id":"20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee02a5f6-b367-4833-a02a-717478d48e81","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","timestamp":"2018. április. 18. 11:38","title":"Évekig Soros alapítványa pénzelte a sorosozó Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd540a0-ebec-4d37-8c46-3c25b17aa529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A náci rezsim aktív támogatója volt Hans Asperger, világhírű gyógypedagógus, gyermekgyógyász, aki először írta le a később róla elnevezett Asperger-szindrómát. Nyolcévnyi kutatás után derült ki az osztrák orvos szörnyű múltja. ","shortLead":"A náci rezsim aktív támogatója volt Hans Asperger, világhírű gyógypedagógus, gyermekgyógyász, aki először írta le...","id":"20180419_Hans_Asperger_naci_volt_es_konkretan_a_halalba_kuldte_a_beteg_gyerekeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd540a0-ebec-4d37-8c46-3c25b17aa529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cc1cbb-fb90-4464-b5ef-5ab174db59ca","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Hans_Asperger_naci_volt_es_konkretan_a_halalba_kuldte_a_beteg_gyerekeket","timestamp":"2018. április. 19. 11:28","title":"Hans Asperger náci volt, és konkrétan a halálba küldte a beteg gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik környezetébe, mint a háború előtt. Az építkezés húzódása miatt ráadásul a történészek másfél éve nem tudják kutatni a korábban ott tárolt irattári anyagokat.","shortLead":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik...","id":"20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87df8f9-61e0-4db5-ad61-9a6c73091c4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","timestamp":"2018. április. 18. 09:46","title":"Több tízmilliárdot is megér a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy hozzányúljanak a nemrég felújított bombatalálatos épülethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nap-kelte egykori műsorvezetője kedd éjjel reagált Facebook-oldalán arra, hogy őrizetbe vették Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság ügyében. „Alig akarom elhinni” – fogalmazott.","shortLead":"A Nap-kelte egykori műsorvezetője kedd éjjel reagált Facebook-oldalán arra, hogy őrizetbe vették Gyárfás Tamást...","id":"20180418_havas_henrik_gyarfas_tamas_ezt_is_tuleli","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e2506-a50c-45c1-b234-045c8d80b6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_havas_henrik_gyarfas_tamas_ezt_is_tuleli","timestamp":"2018. április. 18. 09:52","title":"Havas Henrik: Gyárfás Tamás ezt is túléli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]