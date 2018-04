„Szeretném megnyugtatni a kórház dolgozóit, hogy munkájukat nagyra értékelem. A város lehetőségét és a lakosság összefogását kihasználva adományokkal kívánjuk a kórház működését támogatni”

– Márki-Zay Péter polgármester rögtön a fórum elején közölte, korábbi kijelentéseivel nem a kórházat kívánta támadni, hanem a helyiek elégedetlenségét próbálta kifejezni.

Még a kampányban ugyanis Márki-Zay egy választási fórumon azt mondta, hogy az életével játszik az, aki beteszi a lábát a vásárhelyi kórházba. Emiatt Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója feljelentette a polgármestert, de a szerdai lakossági fórum előtt is sajtótájékoztatót tartott arról, hogy Márki-Zay Péter gyűlöletkampányának része a meghirdetett fórum, ezért nem is mennek el arra.

© MTI / Ujvári Sándor

Pénz és mosolycsekk

„A visszajelzésládában negatív és pozitív észrevételeket is várunk a lakosoktól. Ha valaki az elégedettségét szeretné kifejezni, azt is várjuk, ennek alapján havonta egy-egy kórházi dolgozót jutalmazna a város, mintegy mosolycsekket adnánk át számukra” – így indította el a fórumot a polgármester, aki azt is elmondta, hogy már a fórum idejére is kihelyeztek egy perselyt, ahova a lakosok adományait várják, ebből a pénzből pedig eszközöket vásárolnának az egészségügyi intézményeknek. „Mindig elismertem azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a Fidesz-kormány tett az egészségügyért. Az utóbbi időkben viszont számos jelzést kaptam a kórház dolgozóitól, betegeitől, amelyek mögött részben valós problémák állnak, részben pedig a hiányos kommunikáció okozta a gondot. Azt a bizalmat, aminek a megingását én is érzékeltem, közös munkával tudjuk csak helyreállítani” – igyekezett nyugtatni Márki-Zay, majd jöttek a lakosok a történeteikkel.

© hvg.hu

Panaszok: időpontot kapott arra, hogy időpontot kérhessen

„Egy cetlit nyomott a kezembe a vizsgálatot végző orvos azzal, hogy a papíron levő telefonszámot hívjam fel egy hetekkel későbbi időpontban a következő vizsgálathoz” – értetlenkedett az egyik felszólaló. Amikor a cetlin levő időpontban felhívta a számot, ott egy hónapokkal későbbi időpontot adtak meg, hogy akkor mehet a vizsgálatra, magyarul időpontot kapott arra, hogy időpontot kérhessen.

A fórumon más felszólalók is hasonló problémákat tettek szóvá, sokaknak a sürgősségi ellátás túlzsúfoltságával, a hosszas várakozási időkkel volt gondjuk. Többen kifogásolták, hogy többnyire fogalmuk sincs arról, hogy mi fog velük történni egy kezelés során, illetve milyen lehetőségeik vannak. A teljes körű tájékoztatást hiányolták, ami nem kerül pénzbe.

© hvg.hu

Egy idős férfi nem értette, hogy egy ötórás szívműtét után, amikor rehabilitációra jelentkezett, miért nem kapott az ingyenes utazásra lehetőséget, hiszen képtelen az önálló utazásra. Többen kifogásolták, hogy hozzátartozóik kezelésével kapcsolatosan miért nem kaptak felvilágosítást, így sokszor nem értették, mi miért történik. A problémák sorolása után akadtak olyanok, akik egyenesen a megoldásra tettek javaslatokat.

Odaadnák a tao-pénz felét és vizitdíjat is fizetnének

Az egyik lakos például azzal hozakodott elő, hogy bár a sportlétesítmények felújítására is szükség van, de a társasági adók felét éppen az egészségügyi intézmények javára is felajánlhatnák. Egy doktornő pedig a vizitdíjat emlegette fel, amely korábban sokakban nemtetszést váltott ki ugyan, de tagadhatatlanul csökkent a feleslegesen orvosokhoz fordulók száma és valamennyi bevételt is jelentett az egészségügyi intézmények számára. Az orvos tovább is ment, szerinte érdemes volna azon elgondolkozni, hogy a fekvőbeteg-ellátást igénybe vevők fizessenek például ezer forintot naponta, szerinte ennyi pénzt otthoni tartózkodás esetén is elköltenek az emberek étkezésre, gyógyszerekre. Márki-Zay Péter minderre azt mondta:

„Az ingyenes egészségügy, az hazugság… Egy korrekt költségmegosztás előre vinné az egészségügy helyzetét szerintem is. Valószínűleg a privát egészségügy is egy megfontolandó megoldás lehet, most szemmel láthatóan ez működik a legjobban”.

A fórumon egyébként ott volt Berényi Károly gyermekorvos, aki a helyi Fidesz egyik tanácsadója is, és aki nem túl sokat szólt a fórumon, a szívműtött férfi ingyenes utaztatásának megtagadását ő sem értette. Ábrahám Lászlót, a műhibapereiről ismert ügyvédet is meghívták a fórumra, aki azt emelte ki, hogy sok konferencián, rendezvényen részt vett már, de hasonló fórumon még nem volt:

„Egyedülálló a fórum, mert itt elmondhatják az érintettek, hogy ők min változtatnának, ilyenre én még nem láttam példát.”

Az ügyvéd szerint több ilyen fórumra volna szükség, mert a betegek és a gyógyítók közötti feszültséget csökkentené, egy párbeszéd indulhatna el az érintettek között.