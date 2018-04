Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában, de nem találja, annak fontos oka van.","shortLead":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában...","id":"20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffffcda-d4e2-45ff-bc0d-9ecb88d50cae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","timestamp":"2018. április. 18. 13:22","title":"Kötelező az automata-segélyhívó az új autókban, de mégsincs benne – hogyan is van ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalok nagy része a korábbinál többet költött 2017-ben és a jövőben is a kiadásaik növekedésével számolnak. A fiatalok fele azonban azt tervezi, hogy idén növeli a megtakarításait.","shortLead":"A fiatalok nagy része a korábbinál többet költött 2017-ben és a jövőben is a kiadásaik növekedésével számolnak...","id":"20180418_Elmegy_a_penz_etelre_es_lakasra_alig_tud_felretenni_a_legtobb_fiatal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee1760-92f9-48f0-9a62-9de925c99c2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Elmegy_a_penz_etelre_es_lakasra_alig_tud_felretenni_a_legtobb_fiatal","timestamp":"2018. április. 18. 12:05","title":"Elmegy a pénz ételre és lakásra, alig tud félretenni a legtöbb fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön Havannában.","shortLead":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön...","id":"20180419_uj_elnoke_van_kubanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2f33db-016b-45a6-adaf-3bbc6ed587d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_uj_elnoke_van_kubanak","timestamp":"2018. április. 19. 15:42","title":"Új elnöke van Kubának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f912499-47d4-4ab4-acb0-6389069de86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Harcra Magyar! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntetést szervez május 1-re a Momentum.","shortLead":"„Harcra Magyar! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntetést szervez május 1-re a Momentum.","id":"20180419_Tuntetes_szervez_a_Momentum_majus_1jere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f912499-47d4-4ab4-acb0-6389069de86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fde6ba4-5660-485a-b790-f52952f02a17","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tuntetes_szervez_a_Momentum_majus_1jere","timestamp":"2018. április. 19. 14:45","title":"Tüntetést szervez a Momentum május 1-jére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő szerzőnk, Porkoláb Imre proaktív szemléletmódú képzési programot mutat be cikkében.","shortLead":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő...","id":"20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aefc66-08d1-4c47-a6e8-714f7d795b8d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","timestamp":"2018. április. 19. 13:15","title":"Bárki fejlődhet, és eljuthat magasabb szintekre. Mi a titok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg a nyilvánosság előtt férje nélkül.","shortLead":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg...","id":"20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ecc3ba-1259-41b8-8c13-f96fdc57d750","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","timestamp":"2018. április. 19. 14:59","title":"Állítólag first ladyvé tették meg Kim Dzsong Un feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék nem lesz az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Csapadék nem lesz az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20180419_nyarias_melegben_kozelitunk_a_hetvegehez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854823f7-c716-4493-82a3-3e2d7e43f8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_nyarias_melegben_kozelitunk_a_hetvegehez","timestamp":"2018. április. 19. 05:05","title":"Nyárias melegben közelítünk a hétvégéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen kitűnik, milyen sokat köszönhet Soros György pénzügyi támogatásának. Ugyanis éveken élt és kutatott történészként olyan ösztöndíjakból, amelyeket Soros alapítványa finanszírozott.","shortLead":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen...","id":"20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee02a5f6-b367-4833-a02a-717478d48e81","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","timestamp":"2018. április. 18. 11:38","title":"Évekig Soros alapítványa pénzelte a sorosozó Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]