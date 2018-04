Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz férfi még novemberben esett el a biciklijével, amikor belehajtott egy kátyúba. A rendőrök egészen szürreális módon reagáltak.","shortLead":"Az orosz férfi még novemberben esett el a biciklijével, amikor belehajtott egy kátyúba. A rendőrök egészen szürreális...","id":"20180420_oroszorszag_rendor_katyu_biciklis_buntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad341617-8e92-49d4-9d7b-a14e9e812692","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_oroszorszag_rendor_katyu_biciklis_buntetes","timestamp":"2018. április. 20. 08:21","title":"Az orosz rendőrök megbírságoltak egy biciklist, mert az kátyúba hajtott, elesett és kárt okozott a kátyúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","shortLead":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","id":"20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304fb30b-24b1-4d43-8b5a-4ce48448d896","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","timestamp":"2018. április. 20. 15:21","title":"Az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett a CEU egyik listázott tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan mesterséges génhálózatot fejlesztettek ki svájci kutatók, amely a bőr alá beültetve egy anyajegy megjelenítésével képes jelezni a rák kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Olyan mesterséges génhálózatot fejlesztettek ki svájci kutatók, amely a bőr alá beültetve egy anyajegy megjelenítésével...","id":"20180419_rak_felismerese_mesterseges_anyajegy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa8011-4140-49e3-8a6f-6898cc2300a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_rak_felismerese_mesterseges_anyajegy","timestamp":"2018. április. 19. 22:00","title":"Új dolog segíthet a rák felismerésében, úgy hívják: mesterséges anyajegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András próbálta megakadályozni a Tv2 megbírságolását. Visszanéztük az ülésről készült felvételt, ami alapján egyértelmű, hogy Patyi és az elvileg független tagok érveltek amellett, hogy teljesen rendben van, ha Marsi Anikóék belemondják a kamerába: Orbán Viktorra szavaznak. Azt is az elnök javasolta, hogy Vajnáéknak végül kisebb bírságot kelljen csak fizetni, sőt véletlenül majdnem megfeledkezett a pénzbüntetésről.","shortLead":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András...","id":"20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcef522-6cf7-452d-9ae5-b6b166a72ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","timestamp":"2018. április. 19. 10:45","title":"Az Orbánnak hajbókoló NVB-elnök meg akarta fúrni a Tv2 bírságolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik.","id":"20180418_Felismeri_ezt_a_ferfit_Telefont_lopott_keresik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c17bc-e11b-4e25-9c1b-c7d847844591","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Felismeri_ezt_a_ferfit_Telefont_lopott_keresik","timestamp":"2018. április. 18. 21:56","title":"Felismeri ezt a férfit? Telefont lopott, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szürke pólóból, kapucnis pulóverből és farmerből álló „kocka” egyenruháját öltönyre cserélte Mark Zuckerberg, a Facebook elindítója és irányítója, amikor megjelent az amerikai szenátus előtt. A törvényhozók körében egyetértés alakult ki, hogy annak valamiféle szabályozásra van szüksége. Hogy ezt a 33 éves korára a világ egyik leggazdagabb emberévé vált Zuckerberg teszi meg önszántából, vagy a washingtoni törvényhozás kényszeríti ki, az még a jövő zenéje.","shortLead":"A szürke pólóból, kapucnis pulóverből és farmerből álló „kocka” egyenruháját öltönyre cserélte Mark Zuckerberg...","id":"20180419_mark_zuckerberg_eletrajz_karrier","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b47197-faf2-4e05-a380-90abd40410a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_mark_zuckerberg_eletrajz_karrier","timestamp":"2018. április. 19. 10:03","title":"Hogy ki is valójában Mark Zuckerberg? A net ellentmondásos zsenije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt testvéreit\", azokat a csillagokat, amelyektől születésük után elszakították a galaktikus erők.","shortLead":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt...","id":"20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7200c7-981c-4d04-beeb-bd77266ae544","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","timestamp":"2018. április. 19. 12:03","title":"Eltűntek a Nap \"testvérei\", most 340 ezer csillag segítségével keresik őket a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég egyik tulajdonosa cáfolta a hírt, a másik három hallgat.","shortLead":"A cég egyik tulajdonosa cáfolta a hírt, a másik három hallgat.","id":"20180419_Oroszok_veszik_meg_az_Orban_Viktorhoz_kozel_allo_energiakereskedot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99efa6b-2f29-47fc-81be-d0539d08a5dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Oroszok_veszik_meg_az_Orban_Viktorhoz_kozel_allo_energiakereskedot","timestamp":"2018. április. 19. 09:01","title":"Oroszok veszik meg az Orbán Viktorhoz közel álló energiakereskedőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]