[{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy része már valószínűleg régóta úszott a vízen.","shortLead":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy...","id":"20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e7176-2a45-4dfb-8c07-fc9f37f6c95b","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","timestamp":"2018. április. 19. 22:10","title":"Tele van méreggel a Genfi-tóból kihalászott műanyag hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vallási és politikai vezetők is elítélték azt, hogy három – vélhetően arab – fiatalember Berlin egyik elegáns negyedében rátámadt két, kipát viselő férfire. Mint kiderült, az áldozatok egyike egy Izraelben élő arab volt, aki azért vette fel a zsidók által viselt kipát, mert kíváncsi volt arra, tényleg veszélyes hely-e a német főváros a zsidók számára.","shortLead":"Vallási és politikai vezetők is elítélték azt, hogy három – vélhetően arab – fiatalember Berlin egyik elegáns...","id":"20180418_Kipat_hordo_emberekre_tamadtak_Berlinben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b903264-10a6-49bd-b631-2aecaecafbb2","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Kipat_hordo_emberekre_tamadtak_Berlinben","timestamp":"2018. április. 18. 19:47","title":"Kipát hordó emberekre támadtak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180419_Havas_Henrik_uzent_a_kivandorlason_gondolkodo_Lucanak_Indulj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44563ba-6748-4ed3-be31-b48b28be133e","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Havas_Henrik_uzent_a_kivandorlason_gondolkodo_Lucanak_Indulj","timestamp":"2018. április. 19. 11:18","title":"Havas Henrik üzent a kivándorláson gondolkodó Lucának: Indulj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c0d600-7aba-44ef-8b5c-0b99e9e2d186","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szokják a gyalogos létet a gyengén szereplő focisták. ","shortLead":"Szokják a gyalogos létet a gyengén szereplő focisták. ","id":"20180418_dvtk_buntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c0d600-7aba-44ef-8b5c-0b99e9e2d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31504d6-974e-41ea-9e85-c8dccac086bd","keywords":null,"link":"/sport/20180418_dvtk_buntetes","timestamp":"2018. április. 18. 13:47","title":"Elvették az autójukat, buszoznak a DVTK játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már egy Kortezs típusú, orosz páncélozott járműben kívánja megkezdeni. A projekthez tartozó autókat éveken át fejlesztettek, hogy Putyin minden kívánalmának megfeleljenek. ","shortLead":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már...","id":"20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decb229a-b793-42f7-867c-36f79b00683b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","timestamp":"2018. április. 18. 16:01","title":"Putyin meghozott egy nehéz döntést: dobja a Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","shortLead":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","id":"20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd739a7-f665-44b2-8a89-5c93a9ac5899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","timestamp":"2018. április. 19. 11:40","title":"Elengedheti a BKIK a kötelező kamarai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","shortLead":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","id":"20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b5511-9fdd-4eea-a5a9-857daf544498","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","timestamp":"2018. április. 18. 11:10","title":"Szuperhősfilmet rendez Steven Spielberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e96e31-a643-46b7-a54b-9ed94621f051","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kijutna az idei vébére, és szeretne ott lenni a 2020-as tokiói olimpián. ","shortLead":"Kijutna az idei vébére, és szeretne ott lenni a 2020-as tokiói olimpián. ","id":"20180418_nagy_visszateresre_keszul_douchev_janics_natasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e96e31-a643-46b7-a54b-9ed94621f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330b742a-5766-414a-bac9-8f6c29f8ba5a","keywords":null,"link":"/sport/20180418_nagy_visszateresre_keszul_douchev_janics_natasa","timestamp":"2018. április. 18. 13:24","title":"A nagy visszatérésre készül Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]