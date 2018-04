Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A cég egyik tulajdonosa cáfolta a hírt, a másik három hallgat. 2018. április. 19. 09:01 Oroszok veszik meg az Orbán Viktorhoz közel álló energiakereskedőt? Nem lesz megtartva az Igenis, miniszterelnök úr Pécsen, mert "csak". 2018. április. 19. 11:16 Nincs magyarázat Alföldi darabjának lemondására Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon – derült ki a kártyakibocsátók tájékoztatásából. 2018. április. 20. 10:23 Milliárdok vannak még a SZÉP-kártyákon, és vészesen fogy az idő Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során. 2018. április. 20. 06:08 Tízmilliárdért épül új stadion Mészáros Lőrinc horvát csapatának Csapadék nem lesz az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. 2018. április. 19. 05:05 Nyárias melegben közelítünk a hétvégéhez „Harcra Magyar! Tüntetés a jövőnkért" címmel tüntetést szervez május 1-re a Momentum. 2018. április. 19. 14:45 Tüntetést szervez a Momentum május 1-jére

\r

Május 4-én a Várkert Bazárban lép fel az ázsiai kortárs tánc legizgalmasabb társulata, a Koreai Nemzeti Kortárs Táncegyüttes. 2018. április. 20. 10:23 A kardtánctól a hiphopig: világhírű koreai táncosok Budapesten „Egy senki vagyok, hej, hej, hej, egy senki" – a kormányellenes tüntetőktől sokszor hallott rigmust Simon Kornél színész, rendező is használja. 2018. április. 20. 18:54 Karinthyval üzent a tüntetőknek szombatra Simon Kornél rendező