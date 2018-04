Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcc66047-50e1-4daf-8380-c70f07e10f99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint jogszerűen bírságoltak, mert az utas megszegte az utazási szabályzatot.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint jogszerűen bírságoltak, mert az utas megszegte az utazási szabályzatot.","id":"20180419_buszon_fagyizott_16_ezerre_buntettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc66047-50e1-4daf-8380-c70f07e10f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33903ee0-945d-418d-92fd-b3abef746a19","keywords":null,"link":"/elet/20180419_buszon_fagyizott_16_ezerre_buntettek","timestamp":"2018. április. 19. 13:34","title":"Buszon fagyizott, 16 ezerre büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c0d600-7aba-44ef-8b5c-0b99e9e2d186","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szokják a gyalogos létet a gyengén szereplő focisták. ","shortLead":"Szokják a gyalogos létet a gyengén szereplő focisták. ","id":"20180418_dvtk_buntetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c0d600-7aba-44ef-8b5c-0b99e9e2d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31504d6-974e-41ea-9e85-c8dccac086bd","keywords":null,"link":"/sport/20180418_dvtk_buntetes","timestamp":"2018. április. 18. 13:47","title":"Elvették az autójukat, buszoznak a DVTK játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeretné, ha követnék a gyerekét? Ha sok személyes információt megtudnának róla? Ezekre a kérdésekre szinte minden szülő nemmel válaszol, nem is gondolva arra, hogy jó pár, a gyermeke telefonján futó androidos app éppen ezt teszi.","shortLead":"Szeretné, ha követnék a gyerekét? Ha sok személyes információt megtudnának róla? Ezekre a kérdésekre szinte minden...","id":"20180418_nepszeru_androidos_appok_adatokat_gyujtenek_a_gyerekekrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13292a55-d9c2-4795-aafe-6bece0a2b0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_nepszeru_androidos_appok_adatokat_gyujtenek_a_gyerekekrol","timestamp":"2018. április. 18. 17:00","title":"Androidos telefonja van a gyermekének? Akkor lehet, hogy figyelik őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","shortLead":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","id":"20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fc602a-f364-4d51-b185-7995710ef1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","timestamp":"2018. április. 20. 06:08","title":"Tízmilliárdért épül új stadion Mészáros Lőrinc horvát csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","shortLead":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","id":"20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1b042-f983-459f-95b9-3cb441943b19","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","timestamp":"2018. április. 20. 09:00","title":"Tóta W.: A történelem vége és az utolsó elnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető a Facebookon azt írja, megrázta, hogy elbocsátják.","shortLead":"A műsorvezető a Facebookon azt írja, megrázta, hogy elbocsátják.","id":"20180418_Veiszer_Alinda_Szerettem_a_bator_mondatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2752aa0-2513-4c52-99a0-9f286e1cfa12","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Veiszer_Alinda_Szerettem_a_bator_mondatokat","timestamp":"2018. április. 18. 16:24","title":"Veiszer Alinda: Szerettem a bátor mondatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909c22c-c419-4a88-acd7-62f5e4eb6f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már nem akarnak a felhasználók a Microsoft böngészőjére váltani, másképp próbálja becserkészni azokat, akik Chrome-ot használnak.","shortLead":"Ha már nem akarnak a felhasználók a Microsoft böngészőjére váltani, másképp próbálja becserkészni azokat, akik...","id":"20180419_google_chrome_bongeszo_microsoft_windows_defender_browser_protection_antivirus_virusvedelem_virusirto_bovitmeny_plugin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4909c22c-c419-4a88-acd7-62f5e4eb6f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcab8df2-cf84-4d07-8a5f-ecdc5f9be883","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_google_chrome_bongeszo_microsoft_windows_defender_browser_protection_antivirus_virusvedelem_virusirto_bovitmeny_plugin","timestamp":"2018. április. 19. 08:03","title":"Chrome böngészőt használ? Akkor ezt tegye fel a gépére: remek vírusvédelem jött hozzá, ráadásul ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07743661-70c4-4cf2-832a-e037c5af3d21","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ausztrál tudósok úgy vélik, megtalálhatták a választ a csupaszorrú vombatpopulációt tizedelő halálos kórra: magas zsírtartalmú diétával szállnak harcba a szarkoptikus rüh ellen.","shortLead":"Ausztrál tudósok úgy vélik, megtalálhatták a választ a csupaszorrú vombatpopulációt tizedelő halálos kórra: magas...","id":"20180418_Halalos_kor_tizedeli_a_vombatokat_a_dieta_lehet_a_megoldas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07743661-70c4-4cf2-832a-e037c5af3d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a668c2-2215-483d-a9fd-af1193cc7900","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Halalos_kor_tizedeli_a_vombatokat_a_dieta_lehet_a_megoldas","timestamp":"2018. április. 18. 20:17","title":"Halálos kór tizedeli a vombatokat, a diéta lehet a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]