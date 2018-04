Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában, de nem találja, annak fontos oka van.","shortLead":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában...","id":"20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffffcda-d4e2-45ff-bc0d-9ecb88d50cae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","timestamp":"2018. április. 18. 13:22","title":"Kötelező az automata-segélyhívó az új autókban, de mégsincs benne – hogyan is van ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon – derült ki a kártyakibocsátók tájékoztatásából.","shortLead":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon –...","id":"20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd571b0-4689-406d-8251-edd791525f02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","timestamp":"2018. április. 20. 10:23","title":"Milliárdok vannak még a SZÉP-kártyákon, és vészesen fogy az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Évet értékelt az MKB Bank.","shortLead":"Évet értékelt az MKB Bank.","id":"20180419_Remek_evet_zart_Meszaros_Lorinc_bankja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e0068b-ac60-4e12-9820-9e8303f5e51a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Remek_evet_zart_Meszaros_Lorinc_bankja","timestamp":"2018. április. 19. 15:44","title":"Remek évet zárt Mészáros Lőrinc bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a81ab6-a121-4e23-9fc2-e0def18c38b2","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A K-Monitor alapítója, Léderer Sándor is a volt amerikai elnök, Barack Obama alapítványának ösztöndíjával bővítheti tudását és kapcsolatait. A sikert beárnyékolja a Stop Soros törvény fenyegetése. ","shortLead":"A K-Monitor alapítója, Léderer Sándor is a volt amerikai elnök, Barack Obama alapítványának ösztöndíjával bővítheti...","id":"20180419_Obamaosztondijas_magyar_korrupciokutato_Nagy_figyelem_harul_most_a_tersegre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73a81ab6-a121-4e23-9fc2-e0def18c38b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703844c9-e187-44a7-b812-68700109eb02","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Obamaosztondijas_magyar_korrupciokutato_Nagy_figyelem_harul_most_a_tersegre","timestamp":"2018. április. 19. 17:30","title":"Obama-ösztöndíjas magyar korrupciókutató: „Nagy figyelem hárul most a térségre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag arra utasította az orosz kormányzat tagjait, hogy mérsékeljék nyilatkozataik Amerika-elleneségét, mert a Kreml ura még egy esélyt akar adni Donald Trump amerikai elnöknek a kétoldalú kapcsolatok megjavítására. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag arra utasította az orosz kormányzat tagjait, hogy mérsékeljék nyilatkozataik...","id":"20180419_Putyin_ad_meg_egy_eselyt_Trumpnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e847bc38-4b29-42fb-9470-f8b30512c029","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Putyin_ad_meg_egy_eselyt_Trumpnak","timestamp":"2018. április. 19. 12:39","title":"Putyin ad még egy esélyt Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fekete párduc című szuperhősfilmet tűzik műsorra szerdán elsőként egy szaúd-arábiai moziban a 35 éves mozitilalom feloldását követően.","shortLead":"A Fekete párduc című szuperhősfilmet tűzik műsorra szerdán elsőként egy szaúd-arábiai moziban a 35 éves mozitilalom...","id":"20180418_SzaudArabia_35_eves_tilalom_utan_megnyitott_az_elso_mozi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf114b4-c0ac-4649-98ae-3c4697509be6","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_SzaudArabia_35_eves_tilalom_utan_megnyitott_az_elso_mozi","timestamp":"2018. április. 18. 20:50","title":"Szaud-Arábia: 35 éves tilalom után megnyitott az első mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is meghaltak\".","shortLead":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is...","id":"20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175d8999-b716-4a51-a2df-bf9fa14f388f","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","timestamp":"2018. április. 19. 14:21","title":"A varsói gettó felkelőire emlékeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy hangzatos levéllel újabb fordulóhoz ért a miskolci kórház és a Medcenter játszmája. A felek fogadkoznak, hogy a sugárkezelésekkel nem lesz baj az ország egyik legnagyobb kórházában, ám a jogi helyzet bizonytalan. A tét most több milliárd forint, hosszabb távon viszont az emberek élete.","shortLead":"Egy hangzatos levéllel újabb fordulóhoz ért a miskolci kórház és a Medcenter játszmája. A felek fogadkoznak...","id":"20180420_Finanszirozasi_pokerjatszma_a_miskolci_korhazban_a_rakos_betegek_feje_felett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c826b-f0fb-4a62-84c0-5e9e346f6380","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Finanszirozasi_pokerjatszma_a_miskolci_korhazban_a_rakos_betegek_feje_felett","timestamp":"2018. április. 20. 06:30","title":"Finanszírozási pókerjátszma a miskolci kórházban a rákos betegek feje felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]