Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1172c0a-33a1-42e2-adf7-4647e5a24db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa azt mondta, alig tíz perc alatt tönkrement hat évnyi munkája.","shortLead":"Az apa azt mondta, alig tíz perc alatt tönkrement hat évnyi munkája.","id":"20180419_ego_hazbol_mentette_ki_csaladjat_egy_hos_apa_kiskunmajsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1172c0a-33a1-42e2-adf7-4647e5a24db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f7eabf-26dd-4ee1-8d3f-9e4e671e2bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_ego_hazbol_mentette_ki_csaladjat_egy_hos_apa_kiskunmajsan","timestamp":"2018. április. 19. 20:30","title":"Égő házból mentette ki családját egy hős apa Kiskunmajsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjtörvényben vannak olyan előírások, amelyekhez érdemes a nyugdíjazás előtt állóknak igazodniuk, ha több pénzt szeretnének. Ezeket mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíjtörvényben vannak olyan előírások, amelyekhez érdemes a nyugdíjazás előtt állóknak igazodniuk, ha több pénzt...","id":"20180419_Erdekli_mennyi_lesz_a_nyugdija_Mutatjuk_hogy_szamolhatja_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48cb92-b528-464f-aeaa-4ba35872ab5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Erdekli_mennyi_lesz_a_nyugdija_Mutatjuk_hogy_szamolhatja_ki","timestamp":"2018. április. 19. 10:27","title":"Érdekli, mennyi lesz a nyugdíja? Mutatjuk, hogy számolhatja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Valószínűleg mindenkivel előfordult már, hogy élénken emlékezett egy traumatikus történésre, még akkor is, ha minden más ellene szólt. A jelenség oka az agy működésében keresendő - mutat rá könyvében Kathryn Schulz.","shortLead":"Valószínűleg mindenkivel előfordult már, hogy élénken emlékezett egy traumatikus történésre, még akkor is, ha minden...","id":"20180418_Biztos_benne_hogy_jol_emlekszik_valamire_Ne_vegyen_ra_merget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af6a345-38ee-4923-be9f-e85779c8fa3e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180418_Biztos_benne_hogy_jol_emlekszik_valamire_Ne_vegyen_ra_merget","timestamp":"2018. április. 18. 16:15","title":"Biztos benne, hogy jól emlékszik valamire? Ne vegyen rá mérget!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump már nukleáris leszerelésről beszél, ami szerinte nemcsak a világnak, hanem Észak-Koreának is jó lesz.","shortLead":"Trump már nukleáris leszerelésről beszél, ami szerinte nemcsak a világnak, hanem Észak-Koreának is jó lesz.","id":"20180418_trump_megerositette_hogy_a_cia_igazgatoja_talalkozott_kim_dzsong_unnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead91e98-5c8f-4c77-afe6-eebdec774261","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_trump_megerositette_hogy_a_cia_igazgatoja_talalkozott_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. április. 18. 13:59","title":"Trump megerősítette, hogy a CIA igazgatója találkozott Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt testvéreit\", azokat a csillagokat, amelyektől születésük után elszakították a galaktikus erők.","shortLead":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt...","id":"20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7200c7-981c-4d04-beeb-bd77266ae544","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","timestamp":"2018. április. 19. 12:03","title":"Eltűntek a Nap \"testvérei\", most 340 ezer csillag segítségével keresik őket a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0055e5e1-f08b-4b3e-8bce-2bc4ef43f677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan lesz a közös frakcióvezető.","shortLead":"Tóth Bertalan lesz a közös frakcióvezető.","id":"20180418_Az_MSZP_es_a_Parbeszed_a_parlamentben_is_egyutt_dolgozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0055e5e1-f08b-4b3e-8bce-2bc4ef43f677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cc3b01-b0af-4382-906a-ea9d54edd758","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Az_MSZP_es_a_Parbeszed_a_parlamentben_is_egyutt_dolgozik","timestamp":"2018. április. 18. 13:43","title":"Az MSZP és a Párbeszéd a parlamentben is együtt dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt – írja a csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija. A kabinet demográfiai központú kormányzással ellensúlyozná mindezt, amiről egyelőre csak annyi derült ki, hogy ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik.","shortLead":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt – írja a csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija...","id":"20180418_Kivandorlasi_hullamot_hozhat_az_ujabb_ketharmad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25488f6b-9dae-4450-bad9-240c626b0f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kivandorlasi_hullamot_hozhat_az_ujabb_ketharmad","timestamp":"2018. április. 18. 12:28","title":"Kivándorlási hullámot hozhat az újabb kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd3b2e9-a9b0-425f-b7db-371ed9668c2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 augusztusáig kitolta a nyomozási határidőt az ORFK a Bienerth Gusztáv MÚSZ-elnöksége alatti ügyekre vonatkozóan. A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.

","shortLead":"2018 augusztusáig kitolta a nyomozási határidőt az ORFK a Bienerth Gusztáv MÚSZ-elnöksége alatti ügyekre vonatkozóan...","id":"20180419_Meg_tobb_ido_kell_a_rendorsegnek_a_Bienerthkorszak_uszougyei_utan_nyomozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd3b2e9-a9b0-425f-b7db-371ed9668c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4c87a4-118f-4765-a273-5444c8cb9e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Meg_tobb_ido_kell_a_rendorsegnek_a_Bienerthkorszak_uszougyei_utan_nyomozni","timestamp":"2018. április. 19. 11:56","title":"Még több idő kell a rendőrségnek a Bienerth-korszak úszóügyei után nyomozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]