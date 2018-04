Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ava DuVernay amerikai filmrendező és Kristen Stewart színésznő is tagja lesz a Cate Blanchett vezette cannes-i nemzetközi zsűrinek – értesült a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Ava DuVernay amerikai filmrendező és Kristen Stewart színésznő is tagja lesz a Cate Blanchett vezette cannes-i...","id":"20180418_Megvan_a_zsuri_ok_dontenek_majd_a_magyar_filmrol_Cannesban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab6ddb8-bfef-438a-a220-d2d3ceb71111","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Megvan_a_zsuri_ok_dontenek_majd_a_magyar_filmrol_Cannesban","timestamp":"2018. április. 18. 17:58","title":"Megvan a zsűri, ők döntenek majd a magyar filmről Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8e9001-3342-41f7-80d4-cf6f5329e853","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyilatkozott a Gyárfás Tamás háza előtt várakozó újságíróknak csütörtök délután Bánáti János ügyvéd, amikor elhagyta az épületet, de nem is zárkózott el. Útban az autó felé azt mondta: a pénteki bírósági meghallgatás után áll mindenki rendelkezésére, de mint fogalmazott, ennél rosszabb már nem lehet, önmagában szerinte rendkívül nagy eredmény az, hogy nem kerül védence előzetes letartóztatásba. Videó. ","shortLead":"Nem nyilatkozott a Gyárfás Tamás háza előtt várakozó újságíróknak csütörtök délután Bánáti János ügyvéd, amikor...","id":"20180419_gyarfas_ugyvedje_ennel_rosszabb_mar_nem_lehet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e8e9001-3342-41f7-80d4-cf6f5329e853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e7b7e6-c7ea-45a1-9075-b3757b6a3f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_gyarfas_ugyvedje_ennel_rosszabb_mar_nem_lehet","timestamp":"2018. április. 19. 21:21","title":"Gyárfás ügyvédje: Ennél rosszabb már nem lehet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a81ab6-a121-4e23-9fc2-e0def18c38b2","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A K-Monitor alapítója, Léderer Sándor is a volt amerikai elnök, Barack Obama alapítványának ösztöndíjával bővítheti tudását és kapcsolatait. A sikert beárnyékolja a Stop Soros törvény fenyegetése. ","shortLead":"A K-Monitor alapítója, Léderer Sándor is a volt amerikai elnök, Barack Obama alapítványának ösztöndíjával bővítheti...","id":"20180419_Obamaosztondijas_magyar_korrupciokutato_Nagy_figyelem_harul_most_a_tersegre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a81ab6-a121-4e23-9fc2-e0def18c38b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703844c9-e187-44a7-b812-68700109eb02","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Obamaosztondijas_magyar_korrupciokutato_Nagy_figyelem_harul_most_a_tersegre","timestamp":"2018. április. 19. 17:30","title":"Obama-ösztöndíjas magyar korrupciókutató: „Nagy figyelem hárul most a térségre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikáns részleteket osztott meg blogján a Népszava egykori főszerkesztője, Kereszty András arról, milyen volt és milyen lett a lap működése, miután Fenyő János megvásárolta azt. Kereszty több korábbi sztorit is felemlegetett, egyebek mellett azt is, amikor a tudta és ellenőrzése nélkül jelentettek meg egy Gyárfás Tamásról szóló cikket. A beszámoló szerint a volt úszóelnök később magához invitálta Keresztyt, és arra biztatta, tartson vele, mert \"Fenyőnek nincs jövője\". ","shortLead":"Pikáns részleteket osztott meg blogján a Népszava egykori főszerkesztője, Kereszty András arról, milyen volt és milyen...","id":"20180418_Gyarfas_egy_csalo_ki_kell_nyirni__kitalalt_a_Nepszava_egykori_foszerkesztoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43fc87-d4da-452f-8ec7-bc877c9cb314","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Gyarfas_egy_csalo_ki_kell_nyirni__kitalalt_a_Nepszava_egykori_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 18. 18:17","title":"\"Én meg a Gyárfás meg a Fenyő\" – régi történettel állt elő a Népszava egykori főszerkesztője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz megtartva az Igenis, miniszterelnök úr Pécsen, mert \"csak\".","shortLead":"Nem lesz megtartva az Igenis, miniszterelnök úr Pécsen, mert \"csak\".","id":"20180419_Nincs_magyarazat_Alfoldi_darabjanak_lemondasara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a09038-7db9-4a01-a397-45c9830b27e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nincs_magyarazat_Alfoldi_darabjanak_lemondasara","timestamp":"2018. április. 19. 11:16","title":"Nincs magyarázat Alföldi darabjának lemondására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás se nem szabad, se nem tisztességes, bizalmat nem érdemel.","shortLead":"A választás se nem szabad, se nem tisztességes, bizalmat nem érdemel.","id":"20180419_Egyszeruen_senkik_vagytok__a_valasztasi_autokraciarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278bc1fd-ac86-4a8f-9244-87d036a312c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Egyszeruen_senkik_vagytok__a_valasztasi_autokraciarol","timestamp":"2018. április. 19. 12:45","title":"Egyszerűen senkik vagytok – a választási autokráciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél az, hogy a különösen veszélyeztetett menekültek a veszélyes utak helyett biztonságos és jogszerű lehetőséget kapjanak az Európába jutáshoz.","shortLead":"A cél az, hogy a különösen veszélyeztetett menekültek a veszélyes utak helyett biztonságos és jogszerű lehetőséget...","id":"20180419_Onkentes_attelepites_az_EU_50_ezer_menekultet_fogad_be","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc85b5ff-812a-41ff-a2c4-21d763b38da8","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Onkentes_attelepites_az_EU_50_ezer_menekultet_fogad_be","timestamp":"2018. április. 19. 11:13","title":"Önkéntes áttelepítés: az EU 50 ezer menekültet fogad be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vallási és politikai vezetők is elítélték azt, hogy három – vélhetően arab – fiatalember Berlin egyik elegáns negyedében rátámadt két, kipát viselő férfire. Mint kiderült, az áldozatok egyike egy Izraelben élő arab volt, aki azért vette fel a zsidók által viselt kipát, mert kíváncsi volt arra, tényleg veszélyes hely-e a német főváros a zsidók számára.","shortLead":"Vallási és politikai vezetők is elítélték azt, hogy három – vélhetően arab – fiatalember Berlin egyik elegáns...","id":"20180418_Kipat_hordo_emberekre_tamadtak_Berlinben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b903264-10a6-49bd-b631-2aecaecafbb2","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Kipat_hordo_emberekre_tamadtak_Berlinben","timestamp":"2018. április. 18. 19:47","title":"Kipát hordó emberekre támadtak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]