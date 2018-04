Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","shortLead":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","id":"20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ff0ce9-0295-4648-a7a0-83599159e1e9","keywords":null,"link":"/sport/20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","timestamp":"2018. április. 19. 05:37","title":"Kiütötte a Felcsút a Debrecent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34cdf6a-5e9a-4ea3-979b-151400690f12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felkészül: Károly herceg.","shortLead":"Felkészül: Károly herceg.","id":"20180420_Erzsebet_kiralyno_vegre_kimondta_kit_szeretne_utodjanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34cdf6a-5e9a-4ea3-979b-151400690f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652fe266-6761-4365-bdb3-e8bc85cb8fa5","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Erzsebet_kiralyno_vegre_kimondta_kit_szeretne_utodjanak","timestamp":"2018. április. 20. 09:21","title":"Erzsébet királynő végre kimondta, kit szeretne utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségeket érintő szavazásokon azok érdekeit fogja nézni, más törvényeknél pedig a kormánnyal szavaz – ezt mondja Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, aki gyakorlatilag a Fidesz-kétharmad biztonsági tartalékát jelenti ezáltal.","shortLead":"A nemzetiségeket érintő szavazásokon azok érdekeit fogja nézni, más törvényeknél pedig a kormánnyal szavaz – ezt mondja...","id":"20180419_Nemet_nemzetisegi_kepviselo_A_mindenkori_kormanyt_tamogatom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ed9731-b051-415e-adda-468331357d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Nemet_nemzetisegi_kepviselo_A_mindenkori_kormanyt_tamogatom","timestamp":"2018. április. 19. 11:11","title":"Német nemzetiségi képviselő: \"A mindenkori kormányt támogatom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is beveti.","shortLead":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is...","id":"20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e1f07-9877-4559-804d-a31f9b49e8ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","timestamp":"2018. április. 18. 19:00","title":"Van, ahol már tanítják: ördögűzés mobiltelefonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","shortLead":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","id":"20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb2f56d-bc94-4fdc-a2b2-6a26df777c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","timestamp":"2018. április. 20. 05:25","title":"Tele van feketemunkással az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dcbcc4-2c2b-47f4-8f84-ad6b59622741","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Másodszor választotta a Time magazin a földkerekség legbefolyásosabb emberei közé az USA-ban élő asztúriai séfet, José Andrést.\r

\r

","shortLead":"Másodszor választotta a Time magazin a földkerekség legbefolyásosabb emberei közé az USA-ban élő asztúriai séfet, José...","id":"20180420_Egy_sef_a_vilag_100_legbefolyasosabb_embere_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03dcbcc4-2c2b-47f4-8f84-ad6b59622741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f12430a-a206-46ca-84f0-e4805c2cced2","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Egy_sef_a_vilag_100_legbefolyasosabb_embere_kozott","timestamp":"2018. április. 20. 17:51","title":"Egy séf a világ 100 legbefolyásosabb embere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bcdd28-797a-412c-962f-1230b77fe831","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy izraeli politikus az után ítélte el Portmant, hogy kiderült, a színésznő a gázai eseményeket követően nem veszi át a Nobel-díj izraeli megfelelőjét.","shortLead":"Egy izraeli politikus az után ítélte el Portmant, hogy kiderült, a színésznő a gázai eseményeket követően nem veszi át...","id":"20180420_Natalie_Portman_nem_erdemli_meg_az_izraeli_allampolgarsagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6bcdd28-797a-412c-962f-1230b77fe831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d7894-77ed-4534-9897-2dab696a2f63","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Natalie_Portman_nem_erdemli_meg_az_izraeli_allampolgarsagot","timestamp":"2018. április. 20. 17:05","title":"\"Natalie Portman nem érdemli meg az izraeli állampolgárságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokság mobilappjában is megmagyarázzák majd, miért éppen úgy döntött a játékvezető, ahogy. ","shortLead":"A világbajnokság mobilappjában is megmagyarázzák majd, miért éppen úgy döntött a játékvezető, ahogy. ","id":"20180419_csak_nyugalom_mindenki_erteni_fogja_a_videobirot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b88f33-a858-49b0-afa1-4311dcf85346","keywords":null,"link":"/sport/20180419_csak_nyugalom_mindenki_erteni_fogja_a_videobirot","timestamp":"2018. április. 19. 12:31","title":"Csak nyugalom, a vb-n mindenki érteni fogja a videóbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]