[{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég egyik tulajdonosa cáfolta a hírt, a másik három hallgat.","shortLead":"A cég egyik tulajdonosa cáfolta a hírt, a másik három hallgat.","id":"20180419_Oroszok_veszik_meg_az_Orban_Viktorhoz_kozel_allo_energiakereskedot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99efa6b-2f29-47fc-81be-d0539d08a5dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Oroszok_veszik_meg_az_Orban_Viktorhoz_kozel_allo_energiakereskedot","timestamp":"2018. április. 19. 09:01","title":"Oroszok veszik meg az Orbán Viktorhoz közel álló energiakereskedőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791d6732-292a-4c1d-8a5f-e935547b931a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A könyvfesztivál díszvendég országa ezúttal Szerbia lesz.","shortLead":"A könyvfesztivál díszvendég országa ezúttal Szerbia lesz.","id":"20180419_A_nemet_irodalom_csodagyerekevel_nyilik_meg_ma_a_Budapesti_Nemzetkozi_Konyvfesztival","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=791d6732-292a-4c1d-8a5f-e935547b931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c4a534-f1a3-457e-85df-22526d738679","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_A_nemet_irodalom_csodagyerekevel_nyilik_meg_ma_a_Budapesti_Nemzetkozi_Konyvfesztival","timestamp":"2018. április. 19. 08:03","title":"A német irodalom \"csodagyerekével\" nyílik meg ma a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201816_tajkep_csata_kozben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f9b86-4c01-48a3-8eb1-2c9a6cb6f907","keywords":null,"link":"/itthon/201816_tajkep_csata_kozben","timestamp":"2018. április. 19. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Tájkép csata közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cb816c-a94c-4c03-b98d-4be6e91a439a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei Sziget fesztivál költségvetése várhatóan 8,6 milliárd forint lesz. Nem akarnak politizálni, de nem örülnek, hogy az idegengyűlölet felütötte fejét az országban.","shortLead":"Az idei Sziget fesztivál költségvetése várhatóan 8,6 milliárd forint lesz. Nem akarnak politizálni, de nem örülnek...","id":"20180419_Sziget_minden_idok_legerosebb_programja_lesz_iden_a_sztarokra_egymilliard_forinttal_tobbet_szannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6cb816c-a94c-4c03-b98d-4be6e91a439a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50aab326-ccf0-4326-84de-a3b6e7030a4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Sziget_minden_idok_legerosebb_programja_lesz_iden_a_sztarokra_egymilliard_forinttal_tobbet_szannak","timestamp":"2018. április. 19. 10:32","title":"Sziget: minden idők legerősebb programja lesz idén, a sztárokra egymilliárd forinttal többet szánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a950740d-0533-49a6-afed-33be835b5499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly megkötött adásvételt márciusban megtámadta a Román Nemzeti Bank.","shortLead":"A tavaly megkötött adásvételt márciusban megtámadta a Román Nemzeti Bank.","id":"20180419_Feladta_az_OTP_megsem_vesz_bankot_Romaniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a950740d-0533-49a6-afed-33be835b5499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978368b6-afad-4b4e-97a6-d8ac251d9198","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Feladta_az_OTP_megsem_vesz_bankot_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 19. 15:25","title":"Feladta az OTP: mégsem vesz bankot Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","shortLead":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","id":"20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbb625d-6abc-4459-888f-9872d0560403","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","timestamp":"2018. április. 19. 20:37","title":"Nem gyanúsítanak senkit Prince halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak az eredeti felvétel került elő 1984-ből, hanem sosem látott videókra is rátaláltak. ","shortLead":"Nem csak az eredeti felvétel került elő 1984-ből, hanem sosem látott videókra is rátaláltak. ","id":"20180420_Elokerult_Prince_gigaslagerenek_eredeti_verzioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6d01c6-7029-460a-84ae-53cc89cb45d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Elokerult_Prince_gigaslagerenek_eredeti_verzioja","timestamp":"2018. április. 20. 10:38","title":"Előkerült Prince gigaslágerének eredeti verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves kislány volt az első, akin gyermek-tüdőtranszplantációt végeztek el Magyarországon. Dorka \"bakancslistáján\" bár sok terv van, leginkább utazni szeretne, hogy \"bepótolja ezt a 13 évet\".","shortLead":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves...","id":"20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a28ba00-ca79-4456-96be-797ba05e190f","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 16:50","title":"Síelni tanulna, és bejárná a világot a tüdőátültetésen átesett magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]