[{"available":true,"c_guid":"e9f8c30c-979b-45b0-ad00-d92af07fcfab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most dől el, házi őrizetbe helyezik-e azután, hogy kedden a rendőrség meggyanúsította: felbujtóként részt vett a Fenyő-gyilkosságban.","shortLead":"Most dől el, házi őrizetbe helyezik-e azután, hogy kedden a rendőrség meggyanúsította: felbujtóként részt vett...","id":"20180420_gyarfas_tamas_a_birosagon_hazi_orizet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f8c30c-979b-45b0-ad00-d92af07fcfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84695cb3-cf87-44e9-b57a-574d9027236e","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_gyarfas_tamas_a_birosagon_hazi_orizet","timestamp":"2018. április. 20. 10:44","title":"Így érkezett meg Gyárfás Tamás a bíróságra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja Robert Muellert, a 2016-os elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozás hátterét vizsgáló különleges tanácsadót. ","shortLead":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja...","id":"20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c549b9ba-7c10-49e3-b812-b7d721ebac46","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","timestamp":"2018. április. 20. 08:37","title":"Zavargásoktól tartanak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért az EU-nak külön kéne támogatni az ilyen profilú civil szervezeteket. A labda innentől az Európai Bizottság térfelén pattog.\r

A miniszterelnök egy szenvtelen mondattal dobta az elmúlt évek egyik legnagyobb hatalmú politikusát. Lázár kicsivel később egy interjúban igyekezett hangsúlyozni, hogy ez az egész az ő döntése volt. Őszintének csak akkor tűnt, amikor a hallgatókat (és leginkább magát) arról biztosította, hogy ő még húsz év múlva is mindössze 63 éves lesz.","shortLead":"Orbán Viktor még azt a lehetőséget sem adta meg Lázár Jánosnak, hogy ő maga jelenthesse be, távozik a kormányból...","id":"20180420_lazar_janos_gyomrost_kapott_orban_viktortol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f353b8b3-26a2-451e-a4dd-c11f0a6911c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_lazar_janos_gyomrost_kapott_orban_viktortol","timestamp":"2018. április. 20. 13:00","title":"Lázár az arcát mentené, de Orbántól kíméletlen gyomrost kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","shortLead":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","id":"20180420_meghalt_avicii","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d0429-6b91-4a8d-b3ce-9d01b5f6fb94","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_meghalt_avicii","timestamp":"2018. április. 20. 19:40","title":"Meghalt Avicii","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki Görögországban pisztollyal rohangált egy focipályán. A Forbes magazin moszkvai kiadása szerint az összvagyon is szépen nő: 25 milliárdos a bővülés, s a leggazdagabbaknak már 485 milliárd dollárjuk van. Pedig Oroszországot komoly nyugati szankciók sújtják.","shortLead":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki...","id":"20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a694af46-158d-40ca-8799-1bc2957765b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","timestamp":"2018. április. 19. 11:32","title":"A szankciók használnak az orosz milliárdosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]