Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komplexum a tervek szerint 2022-re épülhet fel. ","shortLead":"A komplexum a tervek szerint 2022-re épülhet fel. ","id":"20180420_nemzeti_korcsolyazo_kozpont_tervezese_kozbeszerzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a347cd7e-8023-429b-bee7-087db0e74c7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_nemzeti_korcsolyazo_kozpont_tervezese_kozbeszerzes","timestamp":"2018. április. 20. 14:26","title":"Már a tervezésnél csúszik a 43 milliárdos Nemzeti Korcsolyázóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34195e63-79fc-413e-894f-ca29b944036f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rotterdami Erasmus hidat is tervező holland tervezőiroda nyerte a nemzetközi tervpályázatot. ","shortLead":"A rotterdami Erasmus hidat is tervező holland tervezőiroda nyerte a nemzetközi tervpályázatot. ","id":"20180420_Foto_Igy_nezne_ki_az_uj_budapesti_Dunahid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34195e63-79fc-413e-894f-ca29b944036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17365305-9187-4c41-83f4-e150edaa922a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Foto_Igy_nezne_ki_az_uj_budapesti_Dunahid","timestamp":"2018. április. 20. 18:28","title":"Fotók: Így nézne ki az új budapesti Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928596b0-3f55-430e-94b9-002c71f918f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Prózai oka van annak, hogy egyelőre nincsen androidos telefon 3D-érzékelős arcfelismeréssel. A szakértők korábban úgy vélték, legfeljebb 2019-ben jelenhet majd meg ilyen készülék, most viszont kedvezőbb hírek érkeztek.","shortLead":"Prózai oka van annak, hogy egyelőre nincsen androidos telefon 3D-érzékelős arcfelismeréssel. A szakértők korábban...","id":"20180420_xiaomi_mi7_lehet_az_elso_androidos_telefon_3d_arcfelismeressel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928596b0-3f55-430e-94b9-002c71f918f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87628037-e3a2-47f2-bb9d-43d8f91f5e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_xiaomi_mi7_lehet_az_elso_androidos_telefon_3d_arcfelismeressel","timestamp":"2018. április. 20. 17:01","title":"Ez lehet az első androidos telefon az iPhone X-ére emlékeztető arcfelismeréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f208d67b-94b0-477c-a782-86d0b386f655","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valakiknek nem tetszett, hogy leállították az Igenis, miniszterelnök úr! című darab jegyértékesítését. Parádés módon vágtak vissza.","shortLead":"Valakiknek nem tetszett, hogy leállították az Igenis, miniszterelnök úr! című darab jegyértékesítését. Parádés módon...","id":"20180421_Stop_Alfoldi_Meghekkeltek_a_pecsi_Kodaly_Kozpont_oldalat_a_lemondott_eloadas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f208d67b-94b0-477c-a782-86d0b386f655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596e2d8d-8f47-465d-aa83-4f065c70eaa8","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Stop_Alfoldi_Meghekkeltek_a_pecsi_Kodaly_Kozpont_oldalat_a_lemondott_eloadas_miatt","timestamp":"2018. április. 21. 11:02","title":"Stop Alföldi? Meghekkelték a pécsi Kodály Központ oldalát a lemondott előadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. A világszerte ismert DJ és producer fájdalmasan fiatalon, 28 évesen ment el. Halálának okáról hivatalos tájékoztatás még mindig nincs, de azt tudni lehet, hogy két évvel ezelőtt súlyos alkoholproblémái miatt akut hasnyálmirigy-gyulladása lett, és még azelőtt eltávolították az epehólyagját és a féregnyúlványát.","shortLead":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. A világszerte ismert DJ és producer fájdalmasan...","id":"20180421_Avicii_halala_az_Imagine_Dragons_es_Madonna_is_bucsuzik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e98b43-5708-4e16-a125-1f389ffdfd09","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Avicii_halala_az_Imagine_Dragons_es_Madonna_is_bucsuzik","timestamp":"2018. április. 21. 10:45","title":"Avicii halála: Madonna, David Guetta és az Imagine Dragons is búcsúzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára került fel automatikusan az állam elővásárlási joggal kapcsolatos bejegyzése. Schmidt Mária viszont úgy szerezhetett egyet, hogy nem értesítették az államot a tranzakcióról. ","shortLead":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára...","id":"20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e52e9c5-1be8-4996-b22a-0763a19d08b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","timestamp":"2018. április. 21. 10:00","title":"Így játszotta ki Schmidt Mária a nagy port kavaró kormányrendeletet (pont úgy, ahogy Mészáros)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC a napokban hivatalosan is elhatárolódott attól az állítólagos BBC-hírtől, amely szerint nukleáris háború tört ki Oroszország és az USA között. A felületes szemlélőnek valóban úgy tűnhetett, már úton vannak a rakéták: a képsorokon rakétákat kilövő orosz és NATO-hadihajók, valamint gombafelhők látszottak. A videó viszont több éve készült, s egy oktatófilm részének szánták. A világháborúról ugyan még nem tört ki, de vajon kitalálja, hogy az alábbiak közül melyik hír igaz, s melyik nem? ","shortLead":"A BBC a napokban hivatalosan is elhatárolódott attól az állítólagos BBC-hírtől, amely szerint nukleáris háború tört ki...","id":"20180421_fake_news_alhir_kviz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64833d1f-a662-4827-9d56-845d1f1e5f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_fake_news_alhir_kviz","timestamp":"2018. április. 21. 12:05","title":"Fake/Nem fake: bezár a Facebook, s már dúl a világháború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"„Az én nagyapám rendes oligarcha lenne” – ironizált Esterházy Péter, amikor az egykori családi birtokokra Orbán Viktor klientúrája tette rá a kezét. Az író 2003 és 2016 között megjelent esszéi, publicisztikái az idő múlásával más, sötétebb tónust kaptak.","shortLead":"„Az én nagyapám rendes oligarcha lenne” – ironizált Esterházy Péter, amikor az egykori családi birtokokra Orbán Viktor...","id":"201816__esterhazy_peter__magyar_pornografia__elvezet_jatek_moka__centralis_eroter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b0b648-8bc4-4333-912d-3eb442a54804","keywords":null,"link":"/kultura/201816__esterhazy_peter__magyar_pornografia__elvezet_jatek_moka__centralis_eroter","timestamp":"2018. április. 22. 12:00","title":"Esterházy Péter, a kortárs irodalom egyszemélyes centrális erőtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]