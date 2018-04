Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","shortLead":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","id":"20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5db098-f33e-443f-807e-2ba5e3365184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 21. 08:56","title":"Szeptemberben indulna a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39e9781-5750-4f4a-82d0-cc2fcb02a62a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag csak egy eltévedt civil eszköz volt.","shortLead":"Állítólag csak egy eltévedt civil eszköz volt.","id":"20180422_Lelottek_egy_dront_a_szaudi_palota_folott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39e9781-5750-4f4a-82d0-cc2fcb02a62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94237a5c-4c91-42cd-ad72-b10dc5188477","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Lelottek_egy_dront_a_szaudi_palota_folott","timestamp":"2018. április. 22. 14:35","title":"Lelőttek egy drónt a szaúdi palota fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Levették őket a tiltólistáról.\r

