[{"available":true,"c_guid":"a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át Észak-Koreába.","shortLead":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át...","id":"20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a170a52-a602-4d7d-8b0d-36707145b3d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","timestamp":"2018. április. 23. 05:39","title":"Dél-Korea békülne: nem üvöltetik át hangszórókon a híradókat Északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70cf1f5-d759-40b8-be1c-476179ffef95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 488-as modell ezen erősen limitált szériás kiadása elképesztően erős, és ennek megfelelően villámgyors.","shortLead":"A 488-as modell ezen erősen limitált szériás kiadása elképesztően erős, és ennek megfelelően villámgyors.","id":"20180423_ferrari_488_gtb_pista_olasz_sportauto_tuning_pogea_racing","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70cf1f5-d759-40b8-be1c-476179ffef95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7954fe-4b40-404e-8089-8b349096b17a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_ferrari_488_gtb_pista_olasz_sportauto_tuning_pogea_racing","timestamp":"2018. április. 23. 11:21","title":"Jött egy új Ferrari, ami még a Pistának is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1d4a12-b503-4dd1-86d0-9a868f1dbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már azért is húsz év börtönt kaphat a párizsi terrortámadás gyanúsítottja, hogy rálőtt a rendőrökre, amikor elfogták.","shortLead":"Már azért is húsz év börtönt kaphat a párizsi terrortámadás gyanúsítottja, hogy rálőtt a rendőrökre, amikor elfogták.","id":"20180423_Eliteltek_Salah_Abdeslamot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1d4a12-b503-4dd1-86d0-9a868f1dbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c9916c-4b4d-4fc9-bd95-226c5e36ded7","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Eliteltek_Salah_Abdeslamot","timestamp":"2018. április. 23. 10:53","title":"Elítélték Salah Abdeslamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199003-e3ee-4225-8ca2-9426bc2644c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy milyen lett a Swift hosszabb és magasabb kiadása, az új Ertiga.","shortLead":"Mutatjuk, hogy milyen lett a Swift hosszabb és magasabb kiadása, az új Ertiga.","id":"20180423_csaladi_auto_suzuki_swift_7_szemely_ertiga_egyteru","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea199003-e3ee-4225-8ca2-9426bc2644c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbb3263-799e-4518-ac20-07a87b76e605","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_csaladi_auto_suzuki_swift_7_szemely_ertiga_egyteru","timestamp":"2018. április. 23. 08:26","title":"Itt az új családi Suzuki: 7 személy is befér a Swift nagytestvérébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ebd833-5ad9-465b-b967-4a3260e24973","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kit Harrington örül, hogy az áldozatok elkezdtek beszélni.","shortLead":"Kit Harrington örül, hogy az áldozatok elkezdtek beszélni.","id":"20180423_Semmi_meglepo_nincs_a_zaklatasban_allitja_a_Tronok_harca_sztarja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ebd833-5ad9-465b-b967-4a3260e24973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040541f-9cf9-4aad-a3ae-0d251c2cf9d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Semmi_meglepo_nincs_a_zaklatasban_allitja_a_Tronok_harca_sztarja","timestamp":"2018. április. 23. 12:00","title":"Semmi meglepő nincs a zaklatási vádakban, állítja a Trónok harca sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca87d2-33d3-4400-821f-4d5f25552e48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai politika néha képes a nagyon civilizált arcát mutatni.","shortLead":"Az amerikai politika néha képes a nagyon civilizált arcát mutatni.","id":"20180423_Ennyi_politikai_ellenfel_hogy_fer_el_egy_fotora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52ca87d2-33d3-4400-821f-4d5f25552e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551b314-dd2d-49e1-a2bf-35b5beeca5b1","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Ennyi_politikai_ellenfel_hogy_fer_el_egy_fotora","timestamp":"2018. április. 23. 09:28","title":"Ennyi politikai ellenfél hogy fér el egy fotóra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadc2ea8-bcba-44e6-8161-d623269431c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon sietős lehetett a sofőrnek a dolog, mert szinte állva hagyta a 130 km/h-val haladó autót.","shortLead":"Nagyon sietős lehetett a sofőrnek a dolog, mert szinte állva hagyta a 130 km/h-val haladó autót.","id":"20180424_autopalya_elozes_kamion_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadc2ea8-bcba-44e6-8161-d623269431c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6134b98-7505-4b1b-a7c9-c17cd3f59684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_autopalya_elozes_kamion_video","timestamp":"2018. április. 24. 04:01","title":"130 km/h-nál az autópályán nem számít ilyen előzésre az ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","shortLead":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","id":"20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369244-85c0-4bdd-803a-994351051763","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. április. 23. 14:06","title":"Megszületett Katalin és Vilmos harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]