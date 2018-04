Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely a reklámokat nem szűrte ki, viszont kémkedett az ember után.","shortLead":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely...","id":"20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604db6e4-947b-4b94-8ba4-3fc10f1b7547","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","timestamp":"2018. április. 23. 12:03","title":"Használ a Chrome-ban reklámblokkolót? Kiderült, hogy 20 000 000 ember igazából kémprogramot telepített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39e9781-5750-4f4a-82d0-cc2fcb02a62a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag csak egy eltévedt civil eszköz volt.","shortLead":"Állítólag csak egy eltévedt civil eszköz volt.","id":"20180422_Lelottek_egy_dront_a_szaudi_palota_folott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39e9781-5750-4f4a-82d0-cc2fcb02a62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94237a5c-4c91-42cd-ad72-b10dc5188477","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Lelottek_egy_dront_a_szaudi_palota_folott","timestamp":"2018. április. 22. 14:35","title":"Lelőttek egy drónt a szaúdi palota fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De szerencsére nem hangolták össze a támadást.","shortLead":"De szerencsére nem hangolták össze a támadást.","id":"20180422_Kigyo_medve_es_capa_is_megtamadott_egy_20_eves_fiut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccae61f1-c757-45fd-a86d-98a2c8a5047f","keywords":null,"link":"/elet/20180422_Kigyo_medve_es_capa_is_megtamadott_egy_20_eves_fiut","timestamp":"2018. április. 22. 17:25","title":"Kígyó, medve és cápa is megtámadott egy 20 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c767fd0-6f13-4f9f-bb42-80a63d89c07f","c_author":"Szántó Péter","category":"enesacegem","description":"Vállalkozóként az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy magára vessen, aki túl elfoglalt - Szántó Péter marketinges szakember tanácsai a pörgő cégvezetőknek.","shortLead":"Vállalkozóként az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy magára vessen, aki túl elfoglalt - Szántó Péter...","id":"20180424_Ezert_kifizetodo_lustanak_lenni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c767fd0-6f13-4f9f-bb42-80a63d89c07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7694ce92-193b-403d-9b4d-363417e0e948","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180424_Ezert_kifizetodo_lustanak_lenni","timestamp":"2018. április. 24. 11:50","title":"Ezért kifizetődő lustának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki jó a szakmájában, sikerrel szerepel országos szakmai versenyen, annak legyen nyitott a felsőoktatás, könnyebben léphessen be oda – mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.","shortLead":"Ha valaki jó a szakmájában, sikerrel szerepel országos szakmai versenyen, annak legyen nyitott a felsőoktatás,...","id":"20180423_Korabban_meg_gimnaziumokat_akart_bezartani_most_kinyitna_az_egyetemeket_a_jo_szakmunkasoknak_Parragh_Laszlo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261184d8-f766-47bb-bd8a-bb30b1ad98eb","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Korabban_meg_gimnaziumokat_akart_bezartani_most_kinyitna_az_egyetemeket_a_jo_szakmunkasoknak_Parragh_Laszlo","timestamp":"2018. április. 23. 14:39","title":"Korábban gimnáziumokat akart bezáratni, most kinyitná az egyetemeket a jó szakmunkásoknak Parragh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d408dd-5456-4dab-b8da-fa0a364a496c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghosszabbított határidővel várja a magyar startupok jelentkezését a Viber tulajdonosa által hirdetett. Rakuten Accelerator program.","shortLead":"Meghosszabbított határidővel várja a magyar startupok jelentkezését a Viber tulajdonosa által hirdetett. Rakuten...","id":"20180423_rakuten_accelerator_program_viber_uzenetkuldes_startup_palyazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d408dd-5456-4dab-b8da-fa0a364a496c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c57d0b-dc00-4cab-ba70-b217b43b9607","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_rakuten_accelerator_program_viber_uzenetkuldes_startup_palyazat","timestamp":"2018. április. 23. 23:03","title":"Még 4 napja van, hogy jelentkezzen, ha van működő ötlete a Viberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a417fd-e513-4efc-ab52-863715c190a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy milyenre sikeredett a kínai autómásoló iparág legújabb alkotása, egy gigantikus terepjáró.","shortLead":"Mutatjuk, hogy milyenre sikeredett a kínai autómásoló iparág legújabb alkotása, egy gigantikus terepjáró.","id":"20180424_6x6_mercedes_amg_kinai_masolat_pekingi_autoszalon_terepjaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a417fd-e513-4efc-ab52-863715c190a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900669b0-871b-45cf-89e9-848134a33184","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_6x6_mercedes_amg_kinai_masolat_pekingi_autoszalon_terepjaro","timestamp":"2018. április. 24. 11:22","title":"Koppintott szörnyeteg: Kínában a 6x6-os Mercedes-AMG-t is lemásolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0cd9a0-d219-4d5e-a801-4e0c6d654cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren 720S bizony nem játékszer gyerekek kezében.","shortLead":"A McLaren 720S bizony nem játékszer gyerekek kezében.","id":"20180423_Video_McLaren_720S_karambol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd0cd9a0-d219-4d5e-a801-4e0c6d654cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ec730-b1b7-47de-9794-77630e99fb0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Video_McLaren_720S_karambol","timestamp":"2018. április. 23. 12:21","title":"Videó: Nővére McLarenjét törte össze egy 19 éves srác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]