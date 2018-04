Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig az egyik legünnepeltebb feminista szerzőtől. ","shortLead":"Mégpedig az egyik legünnepeltebb feminista szerzőtől. ","id":"20180423_Hillary_Clinton_kapott_egy_eleg_kellemetlen_kerdest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2884b7c-a126-43de-8a63-2da999ab13df","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Hillary_Clinton_kapott_egy_eleg_kellemetlen_kerdest","timestamp":"2018. április. 23. 09:04","title":"Hillary Clinton kapott egy elég kellemetlen kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki Magyarországot jellemzi. És most ezzel megint kudarcot vallottunk - mondja a HVG Portré rovatának vendége, Hajdu Nóra Együtt-alelnök.","shortLead":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki...","id":"201816_hajdu_nora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f82a06-ef2b-4d0a-bafd-ba53746abafd","keywords":null,"link":"/itthon/201816_hajdu_nora","timestamp":"2018. április. 22. 17:15","title":"\"Mi a taktikai szavazás igazi áldozatai vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát, a Foodspottingot.","shortLead":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát...","id":"20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff140c-0c93-4357-9bc5-9f5a756f4717","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","timestamp":"2018. április. 23. 09:33","title":"Vége az ételpornónak, bezárják az étteremkereséshez is kiváló Foodspottingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segíthetnék. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra minden negyedik magyar érintett lesz valamilyen daganatos megbetegedésben.","shortLead":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és...","id":"20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec171be-3877-4331-8641-ad63a462c1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","timestamp":"2018. április. 23. 10:58","title":"Tovább csúszik a mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia tb-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és letartóztatta az ellenzék vezetőjét, Nikol Pasinjánt.\r

","shortLead":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és...","id":"20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9547257-be37-4f89-a02a-bd5950840973","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 22. 11:45","title":"Hanggránátok, ellenzéki vezető letartóztatása Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is költhetjük igazán értelmes célra is a pénzünket.\r

","shortLead":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is...","id":"20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a88e9e-0720-4270-94ea-1e7fe8b2efa8","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","timestamp":"2018. április. 24. 10:14","title":"Idén is választhatjuk a legkúlabb ballagási ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","shortLead":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","id":"20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd1b725-a395-4e68-827a-ccdc4065fd73","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","timestamp":"2018. április. 24. 10:22","title":"Szerdán kezdődik a bőnyi rendőrgyilkos büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","shortLead":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","id":"20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67111ef-7e69-435f-be7d-c965a3a57fab","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","timestamp":"2018. április. 23. 09:47","title":"Juhász Pétertől négy év után kért bocsánatot az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]