[{"available":true,"c_guid":"ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","shortLead":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","id":"20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7228a00-8b3d-46fd-9977-e57f139aa78b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","timestamp":"2018. április. 25. 14:43","title":"Ívek, naphalók, melléknapok – sok helyen furcsa volt ma az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72464095-f4d8-4df5-8c15-06b64d07a70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél az, hogy mindenki tisztességes áron vehessen koncert- vagy színházjegyet, ne a másodlagos jegyértékesítő oldalakon kínált horrorárakon.","shortLead":"A cél az, hogy mindenki tisztességes áron vehessen koncert- vagy színházjegyet, ne a másodlagos jegyértékesítő...","id":"20180423_nagy_britanniaban_torvennyel_sujtanak_le_a_jegyfelvasarlo_robotokkal_dolgozo_jegyuzerekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72464095-f4d8-4df5-8c15-06b64d07a70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1819c65-7ffb-4278-a37a-96379915d695","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_nagy_britanniaban_torvennyel_sujtanak_le_a_jegyfelvasarlo_robotokkal_dolgozo_jegyuzerekre","timestamp":"2018. április. 23. 21:49","title":"Nagy-Britanniában törvénnyel sújtanak le a jegyfelvásárló robotokkal dolgozó jegyüzérekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36872492-7fef-4e93-8327-107302d1fe07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség kiadta Tejútrendszerünk eddigi legnagyobb 3D-s térképét, több mint 1,7 milliárd csillag kapott benne helyet.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség kiadta Tejútrendszerünk eddigi legnagyobb 3D-s térképét, több mint 1,7 milliárd csillag kapott...","id":"20180425_esa_kiadta_a_tejutrendszer_eddigi_legreszletesebb_terkepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36872492-7fef-4e93-8327-107302d1fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbdc4f2-6c05-4633-a0b9-8e27c6bb0404","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_esa_kiadta_a_tejutrendszer_eddigi_legreszletesebb_terkepet","timestamp":"2018. április. 25. 17:01","title":"Több mint másfél milliárd csillag: megjelent az eddigi legnagyobb 3D-térkép a Tejútrendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. 