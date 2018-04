Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e76e3d38-4b00-484f-9742-a352dc05fdc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gépgyártással foglalkozó Ganz-csoport 2016-ban megnyert egy több százmilliárd forint értékű egyiptomi tendert, a szerződést azonban végül mégsem kötötték meg. \r

","shortLead":"A gépgyártással foglalkozó Ganz-csoport 2016-ban megnyert egy több százmilliárd forint értékű egyiptomi tendert...","id":"20180424_A_magyar_ceg_mely_majdnem_elnyert_egy_nagy_uzletet_de_Orbanek_osszealltak_ellene_az_orosz_rivalissal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e76e3d38-4b00-484f-9742-a352dc05fdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c95a0-9d7f-4bd9-93ba-91d74acfde61","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_A_magyar_ceg_mely_majdnem_elnyert_egy_nagy_uzletet_de_Orbanek_osszealltak_ellene_az_orosz_rivalissal","timestamp":"2018. április. 24. 14:21","title":"A magyar cég, mely majdnem elnyert egy nagy üzletet, de Orbánék összeálltak ellene az orosz riválissal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava úgy tudja, egy kormánypárti politikus utasította erre a Zsolnay Kulturális Központ ügyvezetőjét.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, egy kormánypárti politikus utasította erre a Zsolnay Kulturális Központ ügyvezetőjét.","id":"20180425_fideszes_rahatasra_mondhattak_le_alfoldiek_pecsi_fellepeset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b4e637-9047-4761-8c20-56bba8a18fa6","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_fideszes_rahatasra_mondhattak_le_alfoldiek_pecsi_fellepeset","timestamp":"2018. április. 25. 08:23","title":"Fideszes ráhatásra mondhatták le Alföldiék pécsi fellépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73aac973-abe2-48db-90f0-b48f11f58764","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távozik a sorozatból az egyik meghatározó szereplő.","shortLead":"Távozik a sorozatból az egyik meghatározó szereplő.","id":"20180424_Matol_mar_a_Joban_Rosszban_sem_lesz_soha_a_regi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73aac973-abe2-48db-90f0-b48f11f58764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9152fe-8834-474f-b252-0d899bdaeaab","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Matol_mar_a_Joban_Rosszban_sem_lesz_soha_a_regi","timestamp":"2018. április. 24. 11:36","title":"Mától már a Jóban Rosszban sem a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3f5d61-94da-4253-be4c-e755442c5d28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv-ben beszélgettek a sajtóklubban a szombati tüntetésről.","shortLead":"Az Echo Tv-ben beszélgettek a sajtóklubban a szombati tüntetésről.","id":"20180425_Bencsik_Andras_szeretne_ha_a_Parlament_elott_tunteto_csurhet_megallitana_a_katonasag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f3f5d61-94da-4253-be4c-e755442c5d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6626b5-443e-4164-9827-f06c5ab329a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Bencsik_Andras_szeretne_ha_a_Parlament_elott_tunteto_csurhet_megallitana_a_katonasag","timestamp":"2018. április. 25. 16:35","title":"Bencsik András szeretné, ha a parlamentet megvédené a katonaság a tüntető \"csürhétől\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770b6504-fcdd-4f2b-b18c-9d4144fd9816","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A húsvéti ünnepekre utazott Budapestre egy olasz fiatalember, de balesetet szenvedett, és hetekkel a kórházba szállítás után elhunyt. ","shortLead":"A húsvéti ünnepekre utazott Budapestre egy olasz fiatalember, de balesetet szenvedett, és hetekkel a kórházba szállítás...","id":"20180425_Meghalt_egy_21_eves_olasz_diak_Budapesten_miutan_elesett_egy_villamossinben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770b6504-fcdd-4f2b-b18c-9d4144fd9816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02caf95-7ae9-498e-a023-b30fb221a48a","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Meghalt_egy_21_eves_olasz_diak_Budapesten_miutan_elesett_egy_villamossinben","timestamp":"2018. április. 25. 17:56","title":"Meghalt egy 21 éves olasz diák Budapesten, miután elesett egy villamossínben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bf1010-9f80-4058-803c-833b64630d66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be a Röhrig Géza és Matthew Broderick főszereplésével készült To Dust című filmet. A premier után Röhrig Sarah Jessica Parkerrel is fotózkodott. ","shortLead":"A New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be a Röhrig Géza és Matthew Broderick főszereplésével készült To Dust...","id":"20180425_A_nap_fotoja_Sarah_Jessica_Parker_Rohrig_Geza_oldalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bf1010-9f80-4058-803c-833b64630d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fb74b1-fd6b-4493-901d-535b174f574a","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_A_nap_fotoja_Sarah_Jessica_Parker_Rohrig_Geza_oldalan","timestamp":"2018. április. 25. 13:53","title":"A nap fotója: Sarah Jessica Parker Röhrig Géza oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi címzett számára.","shortLead":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi...","id":"20180425_nav_email_titkos_masolat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def07e68-3cf8-4983-ac5b-348ac1c5155e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_nav_email_titkos_masolat","timestamp":"2018. április. 25. 12:34","title":"Bakizott a NAV, e-mail-címek kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jürgen Klopp együttese hazai pályán 5-2-re győzött a Bajnokok Ligája-elődöntők első mérkőzésén. ","shortLead":"Jürgen Klopp együttese hazai pályán 5-2-re győzött a Bajnokok Ligája-elődöntők első mérkőzésén. ","id":"20180424_Orult_meccsen_nagyot_nyert_a_Liverpool_a_Roma_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d21e98a-615f-441c-92f8-52e3805d92ac","keywords":null,"link":"/sport/20180424_Orult_meccsen_nagyot_nyert_a_Liverpool_a_Roma_ellen","timestamp":"2018. április. 24. 22:43","title":"Őrült meccsen nagyot nyert a Liverpool a Roma ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]