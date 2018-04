Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"1986. április 26-án történt a világ eddigi legsúlyosabb ipari balesete a mai Ukrajna területén lévő csernobili atomerőműben: a négyes reaktor tesztelése és éves karbantartása során előbb gőzrobbanás következtében kigyulladt, később nukleáris olvadás következett be. Képeinkkel a harminckét évvel ezelőtti katasztrófára emlékezünk.","shortLead":"1986. április 26-án történt a világ eddigi legsúlyosabb ipari balesete a mai Ukrajna területén lévő csernobili...","id":"20160426_csernobil_30_nagyitas_fotogaleria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10342bc5-7f8d-42bf-8119-882dab0d5e32","keywords":null,"link":"/nagyitas/20160426_csernobil_30_nagyitas_fotogaleria","timestamp":"2018. április. 26. 11:45","title":"Egy katasztrófa krónikája: mi történt 32 éve Csernobilban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb06bc3-b332-4dc4-a409-5711a92323e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje és Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmje is szerepel a szerdán Linzben megnyílt filmfesztivál programjában.","shortLead":"Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje és Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmje is szerepel...","id":"20180425_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Crossing_Europe_filmfesztivalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb06bc3-b332-4dc4-a409-5711a92323e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b3386-33fe-493b-9593-6d58633c25f3","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Crossing_Europe_filmfesztivalon","timestamp":"2018. április. 25. 20:22","title":"Két magyar film is szerepel a Crossing Europe filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b40eda-7931-4fbc-bffc-74b63ce1d604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több felhasználó találkozik audio-problémákkal az iOS 11.3-ra történő frissítés után.","shortLead":"Egyre több felhasználó találkozik audio-problémákkal az iOS 11.3-ra történő frissítés után.","id":"20180424_Panaszkodnak_a_felhasznalok_valami_hibadzik_az_iOS_113mal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b40eda-7931-4fbc-bffc-74b63ce1d604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf75424-c9c4-499f-a3c5-1b893080b54f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_Panaszkodnak_a_felhasznalok_valami_hibadzik_az_iOS_113mal","timestamp":"2018. április. 24. 19:00","title":"Panaszkodnak a felhasználók, valami hibádzik az iOS 11.3-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok kerékpáros életét mentheti meg.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok...","id":"20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977abd9f-4bcc-43d3-9adb-7b45ed4a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","timestamp":"2018. április. 25. 14:16","title":"A világon elsőként szigorított töréstesztjén az EuroNCAP, és ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány éves jelentése.\r

\r

","shortLead":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon...","id":"20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8eaf81-f2f2-4d5c-a1e3-c7576ba26c01","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","timestamp":"2018. április. 25. 13:54","title":"Évente majdnem 30 felsős gyerek vet véget az életének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balog Zoltán szerint egy mélyen hívő zsidó közelebb van egy mélyen hívő keresztényhez, mint két olyan ember, akiknek nem fontos a hitük.","shortLead":"Balog Zoltán szerint egy mélyen hívő zsidó közelebb van egy mélyen hívő keresztényhez, mint két olyan ember, akiknek...","id":"20180424_koves_slomoval_beszelgetett_a_vallasi_toleranciarol_a_miniszteri_posztrol_tavozo_balog_zoltan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55370ef-83ba-4b53-979f-5e56f7d93275","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_koves_slomoval_beszelgetett_a_vallasi_toleranciarol_a_miniszteri_posztrol_tavozo_balog_zoltan","timestamp":"2018. április. 24. 21:38","title":"Köves Slomóval beszélgetett a vallási toleranciáról a miniszteri posztról távozó Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b52488-8c7e-499f-993b-96540124af8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Idejekorán előállt az ötlettel, az EP-választás jövő májusban lesz.","shortLead":"Idejekorán előállt az ötlettel, az EP-választás jövő májusban lesz.","id":"20180425_Fodor_kozos_ellenzeki_listat_akar_az_EP_valasztasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b52488-8c7e-499f-993b-96540124af8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9f677d-dd03-40f4-b84c-8cf9ac69deb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Fodor_kozos_ellenzeki_listat_akar_az_EP_valasztasra","timestamp":"2018. április. 25. 17:40","title":"Fodor pártja közös ellenzéki listát akar az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda személyzetének Gergely Noémi többször panaszkodott: partnere bántalmazta. ","shortLead":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda...","id":"20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c95e04-e9b4-4219-96be-f39303360fe7","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","timestamp":"2018. április. 26. 11:55","title":"Sikkasztó brit doktor ölte meg magyar barátnőjét a Zöld-foki-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]