[{"available":true,"c_guid":"cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","shortLead":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","id":"20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7acea4-4151-4ced-8495-7019dd879270","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","timestamp":"2018. április. 25. 12:55","title":"Rihanna és Ed Sheeran is énekel majd a szökőkútból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4fb051-c4a0-4dde-b0ec-8c156bdc1832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délkeleten még nyár lesz, máshol visszatér a tavasz.","shortLead":"Délkeleten még nyár lesz, máshol visszatér a tavasz.","id":"20180426_hidegfront_szakitja_kette_az_orszagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4fb051-c4a0-4dde-b0ec-8c156bdc1832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6788e6b7-cab6-46fe-adda-e8df6db5877b","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_hidegfront_szakitja_kette_az_orszagot","timestamp":"2018. április. 26. 05:14","title":"Hidegfront szakítja ketté az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Simon Sinek vezetési szakértő gyakorlati jellegű tanácsai a millenniumi nemzedékkel dolgozó vezetők számára. Tippek, amelyek segítségével legyőzhető a fiatalabb nemzedékre leselkedő nehézségek egy része.","shortLead":"Simon Sinek vezetési szakértő gyakorlati jellegű tanácsai a millenniumi nemzedékkel dolgozó vezetők számára. Tippek...","id":"20180424_Y_generacio_simon_sinek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a99946-2714-4a77-a764-e35cdd50e24e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180424_Y_generacio_simon_sinek","timestamp":"2018. április. 24. 13:15","title":"Hogyan vezethető az Y generáció, és mit tanulhatnak tőlük az idősebb kollégák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és 2004 között a Gyárfás Tamással folytatott beszélgetéseiről – állítja belügyminisztériumi forrásokra hivatkozva a Heti Válasz. ","shortLead":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és...","id":"20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b283a-4cac-434c-a981-ab618a204985","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","timestamp":"2018. április. 26. 08:09","title":"Heti Válasz: Négy éven át rögzítette beszélgetéseit Gyárfással Portik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","shortLead":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","id":"20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd123c1-9c36-4723-8d4c-5605bfe67400","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","timestamp":"2018. április. 24. 10:27","title":"Főleg a nőket érinti a pajzsmirigy-túlműködés - íme a tünetek, amire figyelni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","shortLead":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","id":"20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc22ad8-a723-43ec-85e1-ab579c9a3bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","timestamp":"2018. április. 25. 11:58","title":"Gulyás Gergely lehet az új Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"13 milliárd forint a tét. ","shortLead":"13 milliárd forint a tét. ","id":"20180424_Eliosugy_Kezdodik_az_egyezkedes_Brusszellel_a_buntetesrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc388fec-f4be-4634-ac16-e9b544e50485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Eliosugy_Kezdodik_az_egyezkedes_Brusszellel_a_buntetesrol","timestamp":"2018. április. 24. 09:10","title":"Elios-ügy: Kezdődik az egyezkedés Brüsszellel a büntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így májustól összesen négy desztináció lesz közvetlenül elérhető Ferihegyről az USA-ban. ","shortLead":"Így májustól összesen négy desztináció lesz közvetlenül elérhető Ferihegyről az USA-ban. ","id":"20180424_ferihegy_philadelphia_new_york_chicago","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1d69cc-828f-48ff-aa24-9a5da9e1f25c","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_ferihegy_philadelphia_new_york_chicago","timestamp":"2018. április. 24. 18:51","title":"Már csak két hét, és három újabb amerikai városba repülhetünk Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]