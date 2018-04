Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395aed7-1170-4279-9315-17089af0bbd2","keywords":null,"link":"/sport/20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","timestamp":"2018. április. 26. 05:06","title":"Otthon verte a Bayernt, lépéselőnyben a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a valasztas.hu működését – papíron legalábbis – nem bízták a véletlenre: 95 millió forintot költöttek csak a tesztelésére. ","shortLead":"Pedig a valasztas.hu működését – papíron legalábbis – nem bízták a véletlenre: 95 millió forintot költöttek csak...","id":"20180426_valasztasi_honlap_p","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813f720a-77a8-450d-b0ef-2bf1c1c728b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_valasztasi_honlap_p","timestamp":"2018. április. 26. 18:00","title":"Még mindig csak keresik a valasztas.hu leállásának okát – és mindezt 18 millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","shortLead":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","id":"20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46465f-9af5-4e37-b113-20e75f51b868","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","timestamp":"2018. április. 26. 17:28","title":"Nagyon kiszúrt a kormány a megújuló energiát használó kiserőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk: megújul az alkalmazás kinézete is, de funkcióbéli változás is lesz. ","shortLead":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk...","id":"20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420e55f2-c797-46bd-80e5-ecf9a6974896","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","timestamp":"2018. április. 25. 09:03","title":"Alaposan megújul a Spotify: változik a kinézet, akik pedig ingyen használják, külön jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek, amelynek értelmében kizárólag vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási engedéllyel (ETIAS) léphetnének majd be harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unió területére.","shortLead":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek...","id":"20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c1ad-b45d-4d5e-878b-e1816ad78a98","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","timestamp":"2018. április. 25. 18:14","title":"Jön az európai utasregisztrációs rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dbc588-c924-401f-8885-cd1f5cd76fc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több e-kormányzati szolgáltatás esetén is problémák léptek fel csütörtökön.","shortLead":"Több e-kormányzati szolgáltatás esetén is problémák léptek fel csütörtökön.","id":"20180426_Kiderult_miert_nem_megy_reggel_ota_az_ugyfelkapu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4dbc588-c924-401f-8885-cd1f5cd76fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68abe9e-5cee-421b-83fc-b96e50de8d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_Kiderult_miert_nem_megy_reggel_ota_az_ugyfelkapu","timestamp":"2018. április. 26. 16:19","title":"Kiderült, miért nem megy reggel óta az ügyfélkapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel a bíróságon.","shortLead":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel...","id":"20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6467fc8-edf9-4ce0-9cf7-58c9626f4fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","timestamp":"2018. április. 25. 10:00","title":"Beperelt egy kis javítóműhelyt az Apple, és vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","shortLead":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","id":"20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cd7240-3e1f-4019-af74-4efd5a253d02","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","timestamp":"2018. április. 26. 14:52","title":"Elfogatóparancsot adtak ki egy ügyvéd ellen Oszter Sándor egyik perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]